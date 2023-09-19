00后的跟团游——同龄人旅行团了解一下

来源：中国青年报

一群志同道合的90后、00后由专业旅游博主带队出游。有穿搭博主根据目的地的景色手把手分享穿搭攻略，有专业摄影师全程跟拍，最重要的是，再也不用在“跟团游”中早起啦！

“今年以来，旅游业回暖，但传统旅游业的服务模式已经无法满足年轻人的期待与需求。”从事旅游策划的刘叶祺告诉中青报·中青网记者，相比于循规蹈矩式的跟团旅游，年轻人更希望能够从旅行中收获轻松的氛围、社交的机遇以及舒心的体验，于是年轻人选择一头扎进“同龄人旅行团”。

轻松氛围成为“社恐”救星

“去哪不重要，和谁一起玩才重要。”罗萍结束旅程后，自发加入到同龄人旅行团的“自来水”宣传中，“相较于传统旅行团以导游为中心，成员之间没有太多沟通交流的旅行模式，我更看重旅行途中的氛围。全是年轻人的同龄人旅行团让每一个成员都能参与其中，年轻人之间同频的‘能量场’让大家能够更自如地沟通，更自在地交流，全程都玩得非常轻松开心，我觉得同龄人旅行团一定会越来越受欢迎。”

“有共同话题在，就不用担心大家玩不到一起去。”“社恐”的谢伽依曾尝试独自一人参加同龄人旅行团，原本她很担心无法融入集体，但入团第一天她就跟同团的小姐妹因为交流拍照、修图的话题迅速熟络起来，之后在领队组织的破冰活动中，大家一起聊天、唱歌、跳舞，迅速成了好朋友。谢伽依说：“之所以产生‘社交恐惧’，很多时候都是因为身边的环境给我们造成了许多无形的压力，一群年轻人在一起，轻松愉快的氛围会让社恐也不再那么社恐。”

外向活泼的罗萍在旅行时很自觉充当起团队中活跃气氛的角色，她回忆同团的一个“社恐”男生在旅程结束后性格变得外向了许多，回去后男生在他们共同的微信群里说，新认识的朋友听到他之前是个“社恐”都很惊讶。罗萍觉得，这个男生会有这样的转变是因为“在这样轻松愉快的氛围中，你很容易找到让自己舒服的与人相处或自处的方式，当社交压力不复存在，社交恐惧也就没有生存的土壤了”。

“在旅行中，年轻人间的同频还可以帮助大家相互理解、包容。”罗萍说，因为大家都是年轻人，在旅行途中的很多想法都可以大胆提出来，而不用顾虑太多，这为旅程增添了许多额外的惊喜和收获。“有一次我们去的地方要坐很久的车，有人提议我们放点音乐，其他小伙伴听到后迅速响应，之后大家在车上又唱又跳。我们在一起总是随时随地就能嗨起来，漫长的车程也变得有趣了。”罗萍补充道，“但如果是在普通旅游团，有不一样的想法也得顾虑其他人是否承受得住，比如说年纪大一些的人，可能就会觉得太吵了。”

谢伽依说，她周围许多朋友都将参加同龄人旅行团当成平时休闲放松的方式，“只要有时间，大家就会报团”。

组团像开盲盒一样，机遇多多

除了轻松愉快的氛围外，罗萍和谢伽依一致认为参加同龄人旅行团还为她们提供了更多社交的可能性，她们都在旅途中结交了许多好朋友。内向的谢伽依认为，参加同龄人旅行团帮助自己突破了现有的社交圈层，“我是一个比较宅的人，几乎没有什么别的交朋友的渠道，但在同龄人旅行团里我可以遇到许多跟我生活轨迹完全不同的同龄人，跟他们做朋友，也是突破自我的一种方式。”

“我们的旅行团微信群到现在都很活跃，大家经常会在群里聊天，分享彼此的生活，如果到了对方的城市也会约出来一起吃顿饭。”罗萍说，“我的生活中很需要这样的朋友，他们不参与我具体的生活，但是了解我的过往与当前的情况。当我快乐时，我多了一个可以分享的人，当我有负面情绪时，我多了一个可以谈心的人，这些朋友也可以帮助我跳脱出来，用完全不同的视角去分析问题。”

由年纪相仿的人组成的旅行团也成为许多年轻人的脱单新渠道。旅行团队会在“520”或七夕这样的特别日子策划一些交友活动，助力大家找到理想伴侣。谢伽依自己就见证了旅行团中几对情侣的脱单全过程，“在旅行的过程中，你很容易看出来一个人的性格、脾气、处理问题的方式等，所以同龄人旅行团是一个很理想的交友平台。我去内蒙古参加的同龄人旅行团，在旅程结束后，团里就成功牵手了两对。”

刘叶祺告诉中青报·中青网记者，“因为同龄人旅行团里各行各业的年轻人非常多，有人会通过参团的方式获取更多信息，累积人脉资源。”

性价比高、更贴合年轻人的服务

在刘叶祺看来，能提供高性价比的服务与舒适的体验感，也是同龄人旅行团其迅速出圈的原因。

谢伽依告诉中青报·中青网记者：“小时候我跟爸妈一起去参加过旅游团，但是体验感并不好，走马观花式地一程接一程，很累也没有什么收获。再加上这些年，新闻里经常会报道旅游团强制消费、服务打对折。害怕被宰的心理导致我很长时间没有参加过旅游团。”

“同龄人旅行团会通过提供专业服务的方式将性价比拉高。”刘叶祺说。

“带队的小伙伴本身就是专业的旅行博主或摄影博主”，除此之外，策划公司还要求带队领队性格积极开朗，当被问到筛选领队的标准时，刘叶祺说：“除了够专业，领队们还要有高情商，会说话，玩得开，性格外向，善于交际，善于解决问题、处理矛盾。”

谢伽依表示，“我参加的几次同龄人旅行团，领队们都非常专业，他们会用一种全新的、独特的视角带我们游玩，同时也能够照顾到每一个人的心理，让大家融洽、舒服地相处”。

罗萍谈到参加同龄人旅行团的感受时提到一个关键词“省心”。“在出发之前，我们会拉一个微信群，领队会在群里事无巨细地告诉我们需要做哪些准备；大家一起玩的时候，甚至不用担心摆什么样的姿势角度，摄影师都安排得明明白白，如果他们有时间，甚至还会帮我们修图；一些价格较高的团还配备穿搭师，真的是很省心省事的‘拎包式’游玩，全程都不需要操心，体验感非常好。”

除此之外，领队们也会通过满满的仪式感来增加游客的体验感。谢伽依说：“领队会提前记住大家的喜好，事先准备一些小惊喜、小礼物，让我觉得自己得到重视，这是一种特别好的服务体验。”

当被问到同龄人旅行团是否有年轻人以外的顾客参与进来时，刘叶祺说：“有的70后80后也比较爱玩，他们参加的话我们会提前在群里向大家报备。其实只要爱玩能玩并且愿意加入，中年人也可以融洽地参与其中，年龄只是一个大概的范畴。”

刘叶祺告诉中青报·中青网记者，年龄并不能成为定义人的标准，在他们接待的同龄人旅行团中，同龄却玩不到一起去的人也有许多。同龄人旅行团的出现，更多代表的是旅游业市场开始细分，开始重视人们在旅行中的一些软性期待与个性化需求，这是一种好的发展趋势。

“也许未来同龄人旅行团会过时，但这种趋势不会改变。”刘叶祺说。

同龄人旅行团机遇与挑战并存

同龄人旅行团是旅游社交化发展的产物，反映出旅游市场的需求更加多样化和个性化。旅游不再只是为了观光，而是成为一种社交方式和生活方式。南开大学旅游与服务学院院长徐虹提醒，这种新型旅游团虽然满足了年轻人个性化需求，然而不可忽视的是，由于存在监管盲区，对于参团者来说存在一定风险。

罗萍就遇到过旅行团小伙伴被骚扰的情况，虽然很喜欢年轻人在一起的热闹氛围，却也不免担心陌生人之间相处的安全隐患。可面对这一担忧，目前似乎没有很好的解决方案。虽然已经在招募通知上尽力强调“有公主病、事儿多、心思不单纯的朋友勿扰”，但刘叶祺无奈地表示，“旅行团说到底还是服务行业，游客选择我们，我们就去接待，很少会主动拒绝。能做的就是在旅行中途尽可能保护团队成员，如果发现有团员受到骚扰，我们会立刻将其分开旅行。”

除了旅行团成员间的不稳定因素外，同龄人旅行团是否具有成团资质也受到了质疑。旅游法规定，设立旅行社，招徕、组织、接待旅游者，为其提供旅游服务，应当具备一定条件，取得旅游主管部门的许可，依法办理工商登记。旅行社应当按照规定交纳旅游服务质量保证金，用于旅游者权益损害赔偿和垫付旅游者人身安全遇有危险时紧急救助的费用。从事领队业务，应当取得导游证，具有相应的学历、语言能力和旅游从业经历，并与委派其从事领队业务的取得出境旅游业务经营许可的旅行社订立劳动合同。旅行社组织和安排旅游活动，应当与旅游者订立合同。旅行社应当提示参加团队旅游的旅游者按照规定投保人身意外伤害保险。

因此徐虹提醒游客，参团前一定要审核旅行团资质，如果出行前没有签署协议，在旅行中，个人权利不受法律保护，一旦发生意外，无法确定主体责任。

徐虹指出，同龄人旅行团的兴起给传统旅行社带来了启示，传统旅行社应意识到自己对市场需求的把握和研究还有待提高和加强，提供的产品不能完全满足年轻人变化的需求，在产品创新方面必须加大力度。

“市场是自发形成的。”徐虹说。她认为，当同龄人旅行团成为一种新的趋势时，政府部门应及时研判其中的风险，对其进行有效引导和规范。出台引导性政策，规范其依法运营；同时对游客进行提醒，让其意识到旅行途中可能发生的风险，用法律途径保护自己。

随着国庆与中秋假期的到来，不少正规旅行社嗅到了同龄人旅行团的市场潜在热度，纷纷开始推出新式旅行团。同龄人旅行团想要获得长远发展，必须遵守相关法律，规避旅行中可能出现的风险，规范经营，才不会成为旅游市场中一时的热度。