“卖旧换新”购房吸引力大吗

来源：经济日报

近日，山东淄博推出“以旧换新”省心购房活动的消息，引发广泛关注。房子如何“以旧换新”？记者进行了探访。

“平均1分钟1个电话！”位于淄博市张店区的玖易新房事业部总经理程盛说，从早晨8点一直到晚上10点，他的电话几乎没停过。他直言，这几天售楼处到访人数明显增多。

在旭辉银盛泰星河城售楼处，前来咨询、办理业务的市民络绎不绝。大厅里，记者见到了正在签订省心购服务协议的石先生。“我的房子购于2005年，一直想换个大一点的房子，改善一下居住条件。但首付比例高，也就搁置了。”石先生告诉记者，“以旧换新”购房活动一推出，房地产经纪机构就把这一利好消息转告了他。他表示，自己很早之前就看中了一处新房，正好赶上这次活动，希望尽快卖掉老房子，资金充裕就可以买套新房了。

据了解，所谓“以旧换新”，实际上是“卖旧换新”。现实中，大多数人都是先卖掉旧房然后换新房，可是，因旧房迟迟未能卖出导致购房资金难以凑齐，是诸多置换家庭面临的一大难题。

德佑淄博旗舰店店长李征告诉记者，“卖旧换新”实际上是帮助客户快速卖掉手中的旧房，尽快买到心仪的新房。

“卖旧换新”购房要走什么流程？贝壳新房总监段文涛作了一下梳理。第一步，房地产经纪机构与意向客户沟通置换需求，签订房地产经纪服务合同；第二步，意向客户在与房地产经纪机构合作的新房楼盘中选定新房；第三步，房地产开发企业、房地产经纪机构和意向客户签订三方协议；第四步，房地产经纪机构对存量住房进行查证、验房、实勘等；第五步，意向客户完成新房购买手续。

高效，是“卖旧换新”购房给人最直观的感受。这个方式连接了房地产开发企业和房产中介机构，打通了卖房、看房、买房流程，为购房者提供更顺畅、更便捷、更一体化的服务。

段文涛介绍，签订协议后，房地产经纪机构将加快卖房的速度，线上通过流量倾斜和房源置顶的方式提高房源曝光度，线下拉动所有门店经纪人对业主的房子进行聚焦，统一销售。具有不动产权证和购买新房意愿的群众，均可享受省心购服务。

程盛告诉记者，针对此次购房活动，他们还推出了对委托销售的旧房进行免费保洁、做好房屋基础维修、制作全房美图专属海报等20条服务措施，帮助有需求的客户实现购房愿望。

有专家表示，该购房活动的推出给淄博楼市带来了一定的积极影响，提高了购房成功率，增加了二手房市场供应量。

“卖旧换新”购房需要注意什么？淄博市房地产经纪与评估协会秘书长刘祥军提醒，一方面，要与房地产经纪机构妥善签署房地产经纪服务合同，约定服务事项，明确服务范围；另一方面，在选定新房时，要认真了解三方协议、“卖旧换新”流程、意向订金退还等相关内容。

“‘卖旧换新’购房活动，在更大程度上体现为一种服务模式。”山东玖易房地产代理有限公司总经理赵元斌表示，该模式一定程度上能带动市民买房意愿增长，给市民创造更多的便利。但从长远来看，楼市未来健康发展需要政府、开发商和购房者共同努力。