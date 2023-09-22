与学位“脱钩”，四六级还有用吗？

来源：《羊城晚报》

作者：陈亮、樊雨晴

9月21日，据媒体报道，西安交通大学教务处发布通知：经学校2023年第五次本科生院院务会研究决定，学校不再将大学英语四六级考试、校内英语水平考试和校外其他各类英语考试是否参加及其考试成绩作为本科生毕业及学士学位授予条件。随后，西安交通大学教务处工作人员表示，消息属实，这是通过商议决定的，其他学校也有，并不是一个奇怪的决定。这则消息发布后，迅速在网络引起热议。

大学“双证”与四六级“解绑”早成大趋势

西交大校友办赵力老师在网上留言对此事作出解读。“这个不算是高校的新鲜事，大家可看清华北大等学校的学位授予条例，都没有这个要求了。”在赵力看来，把毕业证和学位证的发放和英语水平考试的成绩脱钩，符合当前的实际。“很多城市里的中学生在上大学之前，英语水平就已经不只是四六级了，脱钩其实是符合社会现状的。”

广东外语外贸大学副校长刘建达教授认为，“这已不是新闻了，很长一段时间以来，许多大学都不将学位与英语考试成绩挂钩了。”记者梳理发现，山东大学等从2003级本科生入学开始，便不再强制要求学生参加四六级考试，考试成绩不与学位证挂钩。复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、华东理工大学、四川大学、四川师范大学等均不将四六级成绩与学位授予挂钩。据不完全统计，广东省内，中山大学、华南理工大学、暨南大学、广东工业大学等也早已将四六级与毕业“解绑”。

“脱钩”的浪潮下，仍有不少学校将四六级成绩作为毕业的硬性要求。目前，喀什大学、广东外语外贸大学南国商学院等学校的学生不通过四级考试就无法拿到学位证。但对于多次未通过考试的学生，部分学校会举办另一场英语水平考试，通过后可毕业。

“20世纪90年代以来，对于把英语四级考试与毕业、学位授予挂钩，当时的社会舆论就有比较多的质疑。”知名教育学者、21世纪教育研究院院长熊丙奇介绍。2005年，教育部对英语四六级考试进行了改革，取消颁发四级的合格证，改为只是给成绩单，并明确没有要求将四级考试成绩与毕业、学位授予挂钩。随之就有不少学校取消了四级考试成绩与毕业、学位的授予挂钩。就此看来，西交大此次取消四六级考试与毕业、学位授予的挂钩，是比较晚的了。对此，他呼吁不必大惊小怪，要以理性的态度对待大学英语教学与四六级考试的关系。

广东某双一流高校教务处负责人介绍，该校已“脱钩”近20年，从人才培养角度而言，培养方案中已有大学英语、专业英语等课程，完成培养方案就是达到毕业要求，不宜再用其他的外语考试设门槛。刘建达也表示，非英语专业学生参加四六级考试与否是各学校根据自己的定位、培养目的、学生情况来决定的，没有一个统一的要求和规定。

取消“挂钩”并非取消英语学习

针对西交大这一新闻，网友们纷纷留言，不少人解读为英语学习不再重要，“取消英语取消得好”。面对网络上的各方意见，赵力认为，西交大作为国际化程度很高的学校，英语课程作为必修课，是必须要学的，课程不通过也一样要补考，也会影响毕业和拿证。其次，时代的发展对人才的要求也永远不会降低。“现在很多好的单位也会要求毕业生能出具等级证书。毕业生升学也需要相应的外语水平。说来说去，外语水平其实是今后一生中的‘硬实力’之一。”

“考试一定程度上可以促使学生认真学习，需要学生提高英语水平的学校可能会以一定方式进行挂钩，学生英语水平普遍较高的学校就没必要去作任何要求，更不用跟考试去挂钩。”广外副校长刘建达说，“大学生在读期间和毕业后很多都要参与各种国际交流，讲好中国故事，对于他们来说，学好外语是必须的。”

据悉，教育部关于大学外语教学改革也提出“一精多会”“一专多能”的理念(精通一门外语、会多门外语沟通交流，掌握一种专业、具有多种外语能力)，培养复合型人才。“所以，不管有没有四六级考试，有需要的学生都会去学好一门外语。”刘建达总结道。

记者查阅广外的学位授予实施细则发现，作为外语类院校，该校对于学生的英语水平提出了较高要求。英语、商务英语、翻译、国际商务、外交学和教育学等专业的学生需要按照规定参加英语专业八级考试，并与本科期间特定时段的课程成绩结合算分，达到标准后方可申请学士学位。

“大家必须搞清楚关系，大学只是取消英语四级考试与毕业、学位授予的挂钩，不是取消英语必修课。大学对英语教学的重视，不体现在要求学生参加统一的四六级考试上，社会舆论也要以理性的态度对待英语社会化考试。”熊丙奇说。

四六级成绩仍在许多场景发挥效力

记者了解到，即便四六级考试与毕业要求脱钩，但仍在许多场景下发挥效力，例如部分院校的研究生招生考试。中国民航大学研究生院网站显示，该校多个专业要求考生四级成绩425分以上方能报考；山西医科大学硕士研究生多个专业要求考生四级成绩425分以上，部分专业要求六级成绩425分以上；西北大学生命科学院要求考生在复试前通过英语四级，否则无法参加复试；北京大学法学院同样要求考生的四级成绩在426分以上。

熊丙奇表示，取消挂钩之后，学生是否参加四级考试，取决于自己的需要，以及四级考试成绩究竟派什么用场。“有人去参加雅思、托福考试，是因为要申请出国留学。有些用人单位招聘时还是看四六级成绩，那学生还是会去考。”如此一来，四级考试从要求学生统一参加的考试变为社会化考试，由学生自主选择参加，给学生提供一个英语能力与水平的评价，如果考试评价质量很高，能够比较真实地反映出考试者真实的英语能力和水平，那就会得到整个社会的认可，学生为了检验英语水平，也许会选择参加四六级考试。

“脱钩”体现高校英语教学重大转变

熊丙奇认为，取消挂钩对于学校来说，还是英语教学的重大转变，从围绕四六级考试开展英语教学，转变为重视学生的英语实际能力。

“要求所有学生都去参加四级考试，将考试成绩与毕业、升学、就业挂钩，那就会导致英语教学出现应试化的倾向。学生即便通过了四级考试，但是却没有真正拥有用英语交流的能力。”他分析称，“因此取消挂钩，不是说不重视英语，而是要转变英语教学的应试倾向。”

取消挂钩后，怎样提高英语教学的质量？熊丙奇认为，首先要改革对教师的考核评价体系，引导教师重视课程教学投入。其次，学校要改革整体教学模式，比如说推进双语教学，还有的课程开展全英文教学。如此，可促进学生英语能力的大幅提高，因为要用英语来上课，必须达到比较高的英语听说读写能力。“因此，取消挂钩实则有利于促进学校英语教学水平的提升，关键在于学校要重视开展英语教学，必须摆脱应试英语的思路，回归到英语教学的本身。”