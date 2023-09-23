被骗、涉黄……“旅游搭子”暗藏多少陷阱？

来源：中新网

快节奏的今天，组旅游局是困扰很多人的一大难事。而随着“找搭子”这一社交形式在中国兴起，年轻人与志同道合的伙伴一起完成一场旅行变得容易了起来。

中秋、国庆假期将至，计划出行的人们出于安全、降低旅行成本等考虑，纷纷在社交平台上寻找起了“旅游搭子”，希望找到同频共振的陌生人一起出游。

中新网采访调查发现，确实不少有网友与“旅游搭子”收获了愉快的旅行体验，不过，在这种“友好而有边界感”的美好愿景下，也隐藏着新的骗局和风险。

“我在网上找旅游搭子，损失3000”

9月上旬，来自重庆的旅游爱好者张月(化名)在社交平台上发了个帖，寻找最近一起去新疆的“旅游搭子”。她在接受中新网采访时称，帖子发出后，很快就有不少人私信她，表示可以一同出游。

其中一位女生小A(化名)告诉张月，她和朋友也准备去新疆旅游，但被另外两个搭子“放了鸽子”，自己去过很多次新疆，一起包车、订住宿也比较省钱，她可以负责做攻略。经过了解后，张月决定和朋友、小A以及小A的朋友一行4人结伴去旅游。

但让张月困惑的是，她找了许多跟团资源，小A均以各种理由拒绝了，称自己比较熟悉，可以负责定行程和酒店，随后小A表示目前旅游旺季不好订房，她有熟人可以预定到，但需要一人1500元（人民币，下同，约280新元）定金。张月没多想就向她转账了3000元，作为自己与朋友2人的定金。

“后来看到网上说这种很多都是托儿，先把我们约过去，再找个理由不去，把我们的业务转交给当地车队……想到她一直没订自己的机票，我就要求她提供预定酒店的凭证，她一直说让我信任她但就是不给。”张月称，“最后她又说有些是朋友帮忙预定，有些是口头预定，发了两张转账记录给我，一共显示转账2000+860元，即使是真的，4人平摊下来每人也才720元，此外没有任何凭证。”

张月说，她怀疑自己被骗了，想要退钱，但小A坚称钱用完了，自己还垫付了很多钱，不可能退。截至9月20日，张月还是没能要回那3000元。她点进小A的主页，发现18日小A还在持续发帖寻找“旅游搭子”，19日下午，小A又发了个帖子求“拼房”，称“豪华住宿，人均600”。

“这是我第一次找‘旅游搭子’，也是唯一一次了。”张月感慨，以后还是会选择正规渠道报团，起码出现问题还可以找售后。

“费用全包”的暗语，只为“图个开心”？

被骗钱之外，还有一些寻找“旅游搭子”的年轻人，没等来同伴，却等来了借旅游名义相亲交友甚至“性骚扰”的信息。

近日，“某平台旅游搭子被指涉黄”的话题引发关注。据报道，有网友发现“旅游搭子，费用全包”正成为一道暗语。在此类帖子标题下，通常还会注明“仅限女生，各取所需。”对此，该平台回应称，已针对站内“旅游搭子”相关笔记开展全量回查，一旦查实存在违规内容，将严肃处理。

但中新网调查发现，仍有一些帖子内容与评论涉及相关暗语。一篇9月中旬发布的笔记显示，发布人计划在川西游玩几天，“招募女搭子”“费用全包”。另有一篇9月20日发布的帖子称“找旅游搭子，头等舱、五星酒店，食宿全包。”

还有人在自称“旅游费用全包”的帖子里附带了自己的年龄、身高等自我介绍，以及对女方的年龄、性格要求。在另一篇正常寻找“旅游搭子”的帖子里，评论区也有多人留言称“找个女搭子，费用全包”“蹲个能去xx的，全包带薪”。

中新网私信联系了其中几位，一名用户询问“绿色还是非绿？”据悉，“非绿”即指涉黄交易。另一位用户直言“想找固定，如果非绿的话我很有兴趣。”还有一位用户回复称“怎么可能让女人花钱。”当被问及有什么需要时，他表示：“没啥需求，就是图个开心。”

律师提醒：“搭子”社交有风险需谨慎对待

除了上述套路外，社交平台上也有不少人分享关于“旅游搭子”的吐槽。有人因习惯、理念不同不欢而散，有人出发当天被放鸽子，口角摩擦、钱财纠纷的情况也不时发生。

还有个不可回避的问题：“旅游搭子”都是陌生人，旅程路线的安全、旅行者个人的安全又该如何保证？

上海申伦律师事务所律师夏海龙在接受中新网采访表示，一些“旅游搭子”招募贴可能属于一些商家的隐性营销手段，网友在沟通过程中要注意鉴别对方是否属于合法的旅游企业，切勿轻信广告掉进消费陷阱。此外，不排除部分用户利用“旅游搭子”的噱头引诱网友从事不道德甚至违法行为，网友应谨慎对待现实中的陌生人社交，首先要确保人身、财产安全。

上海大邦律师事务所律师丁金坤告诉中新网，实践中，如果旅游时期长、费用多，双方可以签订一个简单的合作旅游合同，约定分工合作、费用分摊、保护隐私、退出机制等。“这种合同也未必要双方正式签字，在微信上双方商量后确认，也有合同效力。”

夏海龙提醒，如果要参与陌生人组织的“旅游搭子”，在出行前务必了解对方的真实身份，尽量不去往偏远、过于陌生的地点，并告知亲友出行信息。在出行前最好购买保险并与对方事先约定消费分担等事项，避免不必要的纠纷。

“如遇被骗或其他意外，应第一时间报警或向平台投诉，并保留好相关网页、沟通记录等证据。信息发布者应承担责任，若平台存在对帖子内容审核不严等情况，也应承担一定责任。”夏海龙说。