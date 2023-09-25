中国国足亚运队被孟加拉逼平 主帅赛后为何满意平局结果？

来源：澎湃新闻

作者：宋承良

虽然已经提前一轮出线并且大概率锁定小组第一，但25日晚，中国国足亚运队小组赛第三场被孟加拉国0-0逼平，球队表现堪称跌破下限……

这也难免引发外界对于这支球队能走多远的猜测，不过赛后发布会上，主教练久尔杰维奇却表示，这个结果可以接受。

两场胜利的含金量究竟有多少？

亚运队前两场比赛分别5-1大胜印度，4-0击败缅甸，不过这两场比赛含金量却有待商榷。

揭幕战对手印度遭遇“人在囧途”，直到赛前一天才抵达杭州，他们甚至来不及进行适应场地训练，直接“裸考”——球队体能在下半场崩盘，最终连丢四球输掉比赛。

对阵缅甸的比赛，亚运队暴露出得分手段单一的隐忧，上半场四个进球基本上都是超龄球员刘洋左路传中造成，下半场轮换阵容的情况下，球队甚至没能取得进球……

本场对阵孟加拉国，亚运队轮换八名主力，全新的阵容配合默契性存在很大问题。

更加尴尬的是，不少球员在和对手的在个人技术能力比拼中没有任何优势……下半场徐皓阳、谭龙和戴伟浚等主力球员也轮换出场，但亚运会依然未能敲开对手球门。

“这场比赛我们已经尽了我们的责任，我们不可能一直能够出现5比0、4比0这样的比分，以这样的比分一直赢下去是不现实的。”

“所以，这场比赛对我们来说，其实也是有好处的，就是给我们队其他一些队员机会，让他们去体验一下，这样球队也可以为未来更好地做好准备。”

久尔杰维奇认为提前出线和轮换阵容是导致最终0-0的原因，“可以说，我们的队员是努力的。同时，我也要祝贺孟加拉国队，他们打得非常轻松，没有压力，而且非常有勇气。”

淘汰赛怎么办？

事实上，这样的论断久尔杰维奇在上一场比赛后的发布会上也曾表达过——当时上半场的4-0和下半场的0-0反差明显。

久尔杰维奇认为不可能要求球队做到完美，但连续三个半场0-0，也显示出不管是状态上还是专注度上，这支球队都需要在淘汰赛上有很明显的提升才行。

出于鼓励球员的角度，塞尔维亚人依然认为，“总的来讲，我还是觉得这个结果是可以接受的。我们仍然是一个团队，我很满意，我们现在要为未来做好准备。”

“有的时候，你可以取得进球，有的时候也可能不进球，我觉得这些都是正常的情况。”

中国国足亚运队最终以小组第一出线，但八分之一淘汰赛的对手暂时还未确定，将视25日巴勒斯坦对阵日本的结果而产生对手——卡塔尔或者巴勒斯坦。

此前，教练组已经前往现场考察过了两队的比赛，“我们必须要让自己做好准备，我们不会永远沉浸在前面的比赛中，前面已经打完就过去了。”久尔杰维奇说。