33年后再唱《亚洲雄风》 韦唯说新一代听众依然满怀激情

来源：新京报

作者：周慧晓婉

1990年，第十一届亚运会在北京工人体育场隆重开幕，歌手韦唯与刘欢在开幕式现场演唱了歌曲《亚洲雄风》，“我们亚洲，山是高昂的头；我们亚洲，河像热血流……”这首由著名词作家张藜与作曲家徐沛东联手打造的慷慨激昂的歌曲，从此成为一代人的回忆。转眼到今年的杭州亚运会，已经过了33年，但当韦唯再次唱响这首歌时，依旧振奋人心。韦唯很感谢歌迷的认可，她说自己在33年前唱《亚洲雄风》时，并没有意识到它有多么重要，但现在觉得这首歌影响力这么大、这么久远，是一件非常感动的事情，她感谢大家对她声音的喜爱和认可，她也希望以后能做更多新的尝试，让观众有更多机会听到她的新作品。

作为中国流行乐坛的著名歌手，韦唯曾演唱过《亚洲雄风》《生命的放飞》《爱我中华》《相亲相爱》等众多脍炙人口的体育赛事歌曲。她记得1990年即将举办亚运会前夕，曾有一个公开的歌曲征集活动，每个城市都要提交作品，参加投稿的歌曲会在中央人民广播电台播出，由听众投票，投票最高的成为亚运会宣传曲：“当时徐沛东想参加征集活动。而他写这首歌还有个契机，是在某天晚上睡觉做梦，梦到了这段旋律，半夜醒了赶紧把旋律记下来，和作词家张藜一拍即合迅速写出了这首歌。他给我打电话，让我当天下午三点钟就录音。我纳闷‘调也没定，歌也没听，能适合我吗？’徐沛东老师告诉我‘就是照着你写的’。他那会儿想给我跟刘欢写首歌，能让我俩声音合在一起，所以我当时抱着帮忙的心态去录的。录音非常顺利，进棚的时候徐沛东把我和刘欢的唱段都分配好了，怎么唱怎么合，结构弄得非常清楚，我的那部分大概半个小时就录完了，然后刘欢再录，我俩再合。这歌投稿后，很长一段时间都是当日得票最高的歌曲，最后成了北京亚运会的宣传曲。”

独家对话

韦唯：无论哪一代人，再听《亚洲雄风》依然满怀激情。

新京报：新工体亮相和北京文化论坛晚会上，你都再唱了《亚洲雄风》，每一次重唱都有什么不一样的感受？

韦唯：每次重唱都非常开心，因为大家很喜欢听我唱这首歌，不仅是要在舞台上唱，很多人都希望听到我清唱（笑）。无论是在新工体亮相，还是在北京文化论坛上再唱这首歌，我都有很深的自豪感。距离首唱这首歌已经过去33年了，33年来，我们国家的体育事业有了很大的变化，我为咱们国家的快速发展感到自豪。

新京报：再次唱起《亚洲雄风》，这首歌有什么新改编吗？

韦唯：这首歌曲改编过三次，一是偏流行乐的，一是偏舞曲的，第三次改编是北京文化论坛，在原版伴奏基础上加了节奏，就更加流行化了一点。这次的改编和演唱也得到本首歌曲的作曲徐沛东老师的认可，他听了非常开心满意。最近在短视频平台上演唱，用的是原版伴奏，是想在亚运会来临之际原汁原味地、不忘初心地再唱一遍。

新京报：你对自己的演唱有非常高的要求，在歌曲表现上会做哪些准备？

韦唯：一般情况下，我唱歌前会少说话，尽量让自己保持安静。其实，日常生活中自律也很重要，最好不抽烟、不喝酒、不吃辣、不吃冷饮，因为我担心这样会有不良反应影响嗓子。

新京报：平时会不断练习吗？

韦唯：平时我想唱的时候，会自己弹着琴练一练。

新京报：你希望通过每次对这首歌的演唱，给观众带来什么？

韦唯：我觉得我就像个传声筒，用音乐传递出心中的呐喊和力量感。希望最终所有的这些情绪都能变成正面的呐喊，化成一种正能量的情绪，真诚的、友善的、团结的。

新京报：这首歌对你来说意味着什么？

韦唯：以前我唱这首歌的时候，很多听众跟我说这首歌特别激励人，我当时不懂，一直以为是大家出于礼貌才这么说的。但33年后，当我再唱这歌时，听众已经换了一代人，但大家说听这歌依然是满怀激情的感觉。这让我想到我的一些经历：我在外国有一个朋友是跑马拉松的，有一次参加马拉松，跑到最后30分钟时跑不动了，突然想起《亚洲雄风》这首歌，靠着这首歌给予的精神力量，硬是坚持下来了；还有一次经历是三位不同国家的元首一起用中文唱“我们亚洲……”当时我也在场，触动很大，原来这首歌的影响力是跨越种族、跨越山海、跨越一切的，但每一种影响都是积极的、正面的，能带给人力量的，这也让我非常感动。

新京报：这次重现，很多网友都说“老一代歌手的业务能力真强”，对此你有什么回应？

韦唯：这是时代的需要。那个时代专业才有话语权，音乐专家把控市场，他们当时更支持民族唱法的音乐，因为普遍认为流行歌曲技术性不高，也可能听众觉得流行歌不亢奋，所以流行歌当时没什么地位。那时大家都是在不断突破，都是在“比本事”，用现代网络流行语来说就是“太卷了”，并且是自己突破自己，我们那会儿追求精神健康，精神健康容易产出精神共鸣的作品。

我一直想唱流行歌，也想让流行歌进入主流市场，所以当我和郭峰合作的《恋寻》出来的时候，在音乐圈是很震撼的事，这首歌超过两个八度的跨度，演唱技术上是有不小的难度的，也跟大家认为的流行音乐是两回事。但这首歌取得的成绩是很好的，在国内第一次有流行歌打进了主流市场，在国际上也拿到了金奖。我们算是开创的一代，要生存下来必须得有实力。我也一直坚信做自己喜欢的事，功底打好，就一定能做好的。