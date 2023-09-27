莫忽视学生扎堆玩“萝卜刀”的安全隐患

来源：新京报

作者：蒋理

近期，一种名为“萝卜刀”的玩具在校园中颇为流行，引发不少老师和家长的担忧。

据央广网报道，萝卜刀是一种可伸缩折叠，形状酷似胡萝卜的塑料玩具。有网店的销售记录显示，目前已经销售出20多万件。

网店店主称，萝卜刀在正确使用的情况下是安全的，不会对人体造成伤害。但是很多老师和家长对萝卜刀产生了质疑，不少家长认为，孩子在玩萝卜刀的时候，经常会做出砍、刺、捅这样带有攻击性的动作，再加上短视频的宣传影响，担心孩子会逐渐出现暴力倾向。

小学生玩萝卜刀是为了好玩、“减压”，然而，家长们的担心并非没有道理。

中国《未成年人保护法》规定，生产、销售用于未成年人的食品、药品、玩具、用具和游戏游艺设备、游乐设施等，应当符合国家或者行业标准，不得危害未成年人的人身安全和身心健康。对于面向未成年人的萝卜刀玩具，监管部门有责任加强监督，家长（监护人）也要履行监护职责，注意儿童购买文具、玩具中可能存在的不良倾向与暗示。

当然，也有人支持孩子使用萝卜刀，认为萝卜刀是用来让孩子模拟学习烹饪、学习劳动的，刀刃是3D打印的硬塑料，不会伤到孩子。但是，把萝卜刀作为餐具进行劳动教育，是值得警惕的。

一方面，这会让孩子对刀具等餐具的危害性缺乏正确的认识，如果孩子在使用真实的刀具时，也把其作为“玩具”向同学、家人挥舞，后果不堪设想。另一方面，孩子喜欢玩萝卜刀，把刀刃亮出来模拟切、割，看似只是为了好玩，而这折射出孩子潜意识里的暴力倾向。

而且，如果生产、销售萝卜刀的商家，坚称这不是玩具，而是模拟餐具，那是很难禁止的。

所以，安全起见，监管部门以及学校还是应该谨慎看待萝卜刀进校园，对其潜在风险有必要进行预判、阻断。同时，学校、家长也要指导孩子正确使用模拟餐具，而不是将其作为玩具玩。

这就涉及对学生的安全教育，要培养孩子的安全意识和自我保护能力。面对小学生玩萝卜刀的情况，学校不妨展开有针对性的教育，让学生自己谈玩萝卜刀可能存在的问题，由此让他们注意可能产生的伤害后果。