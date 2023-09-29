中秋节的小知识：月饼何时出现？为何要祭月？

来源：中国新闻网

“小时不识月，呼作白玉盘。”中秋节是中国的传统节日，一轮明月，寄托了人们的无限情思。

重庆工商大学法学与社会学学院副教授孟令法表示，中秋在先秦时代就是一个重要的计时节点，在唐代定型为节日。月饼与月亮外形相似，全家于中秋节一起赏月吃月饼，故月饼也被赋予“团圆”之意。

在漫长的岁月里，建立于月亮崇拜这一原始信仰上的中秋节，习俗不断丰富，其核心主题则是以月圆之兆，期盼团圆，庆祝丰收，寄托思乡之情，融洽亲友邻里关系。

中秋为何称“仲秋”？

中秋亦称“仲秋”，有“月夕” “追月节”“秋节”等称谓。

据中国天文历法，农历八月在秋季中间，为秋季第二个月，古人常以“孟(伯)、仲、叔、季”排序，故农历八月又称“仲秋”，而八月十五又在“仲秋”之中，所以称为“中秋”。

作为计时标记，其文字记载或可追溯至先秦时代。如《周礼·春官·宗伯》即载：“中秋夜迎寒，亦如之”，而其《天官·冢宰》则言“中秋，献良裘，王乃行羽物”。

可以说，先秦时代的“中秋”尚未形成“节日”，但《周礼》所载表明，上层社会此时已经形成相对稳定的礼物互赠习俗，这为后来中秋节俗的发展奠定了一定基础。

祭月习俗有哪些寓意？

“祭月”作为一种信俗活动，起源于古人的自然崇拜，诸如蟾蜍、玉兔、桂树、嫦娥等信俗象征则是与之对应的想象产物。

相关史籍显示，较为原始的“祭月”活动曾定在干支历的“秋分”之日。作为不同计时方式，秋分的确定要早于中秋节的普及。

随着干支历为夏历取代，又因两节邻近，祭月逐渐融入中秋活动。古人的祭月礼仪复杂且有等级、地域差异，但其目的不外乎祈求福佑、托月追思，表达对阖家团圆、生活美好的期盼。

古人如何祭月？

古代，民间祭月仪式相对简单。

一般来说，人们于中秋之夜在庭院设香案，上安“月神”牌位，并以时令瓜果和糕点为供品，如西瓜、苹果、石榴、葡萄、菱角等，月饼则是必不可少的。

祭月场所布置完毕，主祭随后就位，依据“赞诗”“上香”“奠酒”等顺序祭月。祭毕，全家老少团座一起，叙话家常，饮筵赏月。

随着时代的发展，祭月的娱乐性大大增强，在宋代已有表现。如孟元老《东京梦华录》即载：“中秋节前……民家争占酒楼玩月，笙歌远闻千里，嬉戏连坐至晓”，十分热闹。

赏月象征阖家团圆？

赏月是中秋节较为核心的集体活动，大体形成于魏晋时期，兴盛于唐宋。传说赏月习俗与“嫦娥”神话有关，有象征阖家团圆的寓意。

其实，赏月是“祭月”的一种延伸。《礼记·祭法》规定：“王宫，祭日也；夜明，祭月也。”汉郑玄注：“夜明，月坛也。”唐孔颖达疏：“夜明着，祭月坛名也。”

赏月习俗之外，投壶、击鼓传花以及诗文唱和等游戏行为也充实了中秋节的集体活动，如今中秋出游亦成人们的重要选择。

为何要饮桂花酒？

桂花酒在中国有着十分悠久的历史，从屈原《九歌·东皇太一》所写“蕙肴蒸兮兰藉，奠桂酒兮椒浆”即可知道，春秋战国时期人们就在酿饮桂花酒。

中秋节饮桂花酒的习俗究竟起源于何时何地，目前尚无定论，但从现存古诗文大可推之于唐或之前，如颜真卿写道：“桂酒牵诗兴，兰釭照客情”，而“吴刚伐桂”神话也常用来解释桂花酒的来历。

桂花本身也是一味中药，俗谓桂花乃百药之长，浸有桂花之酒有开胃醒神、健脾补虚之功效，因言“饮之寿千岁”。在中秋节这一团圆日饮桂花酒，不仅具有强身健体之实效，还有向月神祈求延年益寿之意蕴。

古籍记述了桂花酒的酿造方法。一种是“桂花泡酒”，即将新鲜桂花浸泡于白酒之中；一种是“桂花酿酒”，即将所采桂花同蒸好的糯米一起搅拌酒曲等原料，装缸发酵。

月饼有哪些类型？

吃月饼是当下中秋节最为典型的集体习俗。从神话传说角度看，人们将江浙一带在殷商时用于祭祀闻仲的“太师饼”视为月饼起源，但并无史料支撑。

南宋吴自牧在《梦粱录》卷十六中记“月饼”，同时期的周密亦于《武林旧事》卷六“蒸作从食”中载有“月饼”，因而月饼在宋代即已出现。

后来，月饼逐渐成为一种节令食品，且发展出多种样式，如广式、晋式、京式、苏式等，作为重要时令礼品，对联络亲朋好友间的感情也发挥着积极作用。

俗话说：“八月十五月正圆，中秋月饼香又甜”。月饼形状与中秋明月相似，且全家于是日欢聚一堂，赏月食饼，故其被赋予“团圆”之意。

这些习俗包含什么意蕴？

赏月和吃月饼是中秋节的典型习俗，此外，在不同地域和不同民族中亦有相对独特的民俗活动，但其形成并非一蹴即就，而是在相对漫长的发展过程中得以集体传承。

如潮汕地区流行中秋吃芋头；江西吉安有中秋用稻草烧瓦罐，并浇醋以发香气的习俗，北京一带则有中秋供兔儿爷习俗，后来，“兔儿爷”逐渐演变成特定时节的儿童玩具。

总之，中秋节的节日意蕴包含了“祈福”“感恩”“会亲”“竞技”“娱乐”等多重要素，是人们勘察区域或民族文化个性的重要参照。

中秋节也要赏花灯？

在人们印象中，元宵节要赏花灯，其实在中国的岁时节日中，人们通常把春节、元宵节和中秋节称为“三大灯节”。相较于元宵节，春节和中秋节的“灯”元素就少了很多。

古籍对中秋节“观灯”习俗的记载，较早出现在宋周密的《武林旧事》中，其卷三《中秋》写道：“此夕浙江放‘一点红’羊皮小水灯数十万盏，浮满水面，烂如繁星，有足观者。”

结合文献与田野调查可知，在中秋节的各种“灯”里，除了柚子灯，还有南瓜灯、桔子灯等，而燃“塔灯”、挂“草灯”、玩“果灯”等则意在驱鬼辟邪。

这些“灯”的制作、使用模式及寓意与元宵节完全不同。它们多以真实的瓜果及建筑材料临时制作，很大程度上是为了趋吉避凶，有彰显丰收之意。