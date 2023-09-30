中国哪些城市最休闲？

来源：中新网

《2023中国城市休闲化指数》9月28日“出炉”，上海、北京、深圳、广州和成都休闲化综合指数排名前5位。成都越过重庆，首次进入排行榜前五位。重庆、杭州、南京、武汉和西安，排名6-10位。

从数据分析看，上述10座城市社会经济水平相对发达、人口规模较大，已经形成比较成熟的休闲产业供给体系，以及庞大的市场消费规模，为城市休闲化水平提升夯实发展基础。

“2023中国城市休闲化指数发布会”28日在上海召开。《2023中国城市休闲化指数》报告由上海师范大学休闲与旅游研究中心和华东师范大学工商管理学院休闲研究中心共同组成的《中国城市休闲化指数》课题组联合编制与发布，是自2011年公开以来的第13份报告。课题组首席专家楼嘉军教授认为，以北京、上海为代表的头部城市在城市休闲功能优化方面已经步入一个新的发展时期。紧随其后的深圳、广州、成都和重庆，在城市休闲环境、消费等领域不断升级，表现出强劲的发展势头。

他对记者说，城市间发展差距显著缩小，2011年，排名第1的城市与位列末位的城市之间，休闲化指数相差7.64倍，如今两者之间的差距已经缩减至5.2倍，一定程度上说明大城市的引领辐射为城市休闲化水平差距的缩小起到一定作用。近年来，以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局，已成为重点发展方向。

课题组方面告诉记者，《2023中国城市休闲化指数》报告立足于中国社会经济发展与城市建设的现状，从经济与产业发展、休闲服务与接待、休闲生活与消费、休闲空间与环境、交通设施与安全五个方面，合计43个指标，对列入监测的27个省会城市、4个直辖市和5个计划单列市，共计36个城市休闲化发展的现状进行测度与分析。

《2023中国城市休闲化指数》的研究发现，长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝、长江中游五大城市群内部的休闲化协调进程明显，其中长三角城市群优势明显，而粤港澳大湾区和成渝城市群休闲水平发展势头迅猛。楼家军认为，未来，城市休闲化将赋能城市更新，促进城市高质量发展；城市休闲化会激活消费潜力，助力扩大内需发展战略；城市休闲化深化文旅融合，将增强经济发展内生动力。

课题组方面表示，通过研究36座城市休闲化指数，对于全国范围内城市休闲化的高质量发展具有引领作用与示范效应，希望借此为扩大内需、城市更新与文旅融合，以及国家级旅游休闲城市和休闲街区建设等提供理论参考和实践借鉴。根据报告，从“经济与产业发展”维度衡量，上海、北京、深圳、广州和成都这些排名前5位的城市经济发展实力雄厚，为城市休闲化发展奠定了扎实的基础。

从“休闲服务与接待”维度衡量，深圳、上海、北京、广州、重庆位居前5位，说明上述城市与休闲相关的文化、旅游、娱乐、购物、体育等服务设施相对完善，并依托本地居民与外来游客的人口优势，形成规模经济效应。而兰州、海口、呼和浩特、西宁和银川位居后5位，这表明，以上城市存在一定的文旅资源禀赋优势，但是将资源优势转化为产业优势和发展优势还有待时日。

“休闲生活与消费”指数排名显示，杭州、上海、广州、南京和长沙排名前5位，说明上述城市在经济、人口、政策等因素的综合影响下，城市休闲娱乐和文旅市场深度融合效果较好，从而呈现出较高的休闲消费水平。

据了解，“休闲空间与环境”主要包括空气质量、城市绿化覆盖率等指标，代表一个城市生态环境治理与发展水平，是衡量城市户外游憩活动品质的重要指数。从该类指数排名看，广州、重庆、上海、深圳和宁波名列前5位，说明上述城市在生态环境的治理与环境建设方面成效显著。此外，在交通设施与安全方面指数，成都、北京、贵阳、广州和上海排名前5位。