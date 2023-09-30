为何一到假日，酒店民宿就成了“刺客”？

来源：澎湃新闻

今年以来，中国旅游市场异常火爆，酒店民宿也因各种价格乱象频上热搜。前有五一假期涨价10倍的“酒店刺客”，后有中秋国庆650元/晚（人民币，下同，约121新元）的“楼梯间房”与“被涨价”四倍的民宿。

为何一到假日，酒店和民宿就成了“刺客”？假日市场应该如何规范？

中秋国庆热门城市民宿提前预订量较2019年同期翻番

根据多家在线旅游平台的数据，今年的中秋国庆假期或为“史上最火”的国庆黄金周，相关旅游产品也已早早开启。

交通方面，9月27日，据中国国家铁路集团有限公司网站消息，9月13日至9月24日，累计发售车票2.35亿张。其中，9月22日铁路售票量创单日售票量历史新高。

住宿方面，澎湃新闻搜索发现，假期期间不论是经济型酒店还是豪华酒店，不少城市旅游景点附近的酒店价格普遍将上涨2-3倍以上。携程报告显示，住宿行业的火爆程度尤其在大交通之上，中秋国庆假期境内酒店市场搜索热度已达2022年十一同期4倍以上，较2019年十一同期增长近120%。

截至9月17日，华住集团统计数据显示，和去年相比，今年中秋国庆假期期间（9月29日-10月6日）多地酒店预订率上涨，其中，克拉玛依市酒店预订率是去年十一期间（10月1日-10月7日）的7倍、延边朝鲜族自治州酒店预订率是去年十一期间的3倍。

途家民宿数据显示，截至9月21日，中秋国庆热门城市民宿提前预订量较2019年同期翻番，平均间夜价格达到565元，较2019年增长两成；截至9月14日，小猪民宿平台上中秋国庆假期热门城市预订量较去年增长超过4倍，不少知名精品民宿的预订已经提前起量，部分甚至临近售罄。

位于海南三亚的若逸美宿的负责人告诉澎湃新闻，截至9月26日，其位于三亚的三处民宿已有一处订满，两处提前预订量达到80%。“我们的目标客群是‘90后’‘00后’，他们一般出门前一两天才订房，预计节前会全部订满。”

节假日酒店频现“奇葩房型”

火爆的出行使得不少热门旅游目的地的住宿“一房难求”，酒店、民宿价格也因此“水涨船高”，甚至出现一些令人“刷新认知”的“奇葩房型”和令人无法理解的高价。

日前，北京某快捷酒店品牌一单人间引起关注，网传图片显示，该“房间”面积约6平方米，封闭窗，公共卫浴，有一张1米的单人床，上床还需走一段楼梯。上游新闻的报道显示，该房间平时一晚最低价格为188元，其他如特价房、大床房的价格在300元左右；国庆期间，在部分预订平台，该单人间一晚最高涨至650元，其他特价房、大床房的价格在600多元。目前该酒店的“楼梯间房”已被查封。

今年临近五一假期，也有酒店推出售价标为99元的“大厅睡沙发”产品，介绍显示可供1人“入住”，1张0.8米沙发床，无早餐，赠双人夜宵小吃1份。随后，该酒店因涉嫌虚假宣传被立案调查，最终罚款10万元。

有业内人士表示，酒店奇葩房型的出现，一方面或有酒店为博眼球吸引流量之嫌，另一方面也是酒店“供不应求”所催生的“剑走偏锋”。

从供给端来看，经历了三年疫情，中国国内酒店供给大幅减少。

根据中国文旅部发布的全国星级饭店统计报告，2023年第二季度，共有6663家星级旅游饭店（下称“星级饭店”）的统计数据通过审核。而截至2019年6月30日，全国星级饭店总数为10284家；2019年第四季度，全国星级饭店统计管理系统中共有星级饭店10130家，完成填报的为8665家，通过审核的有7434家。

从数量上来看，今年第二季度，全国星级饭店的数量较2019年中减少了35.21%，超过三成。

在需求端，可见的是，今年以来国内商务旅行及旅游度假需求均出现超预期的复苏。中国文旅部披露的数据显示，“五一”假期，全国旅游出游人次超过2019年同期水平，出行距离和消费活跃度均创下历史新高。

业内人士：落实带薪休假有助于调节市场供需

某业内人士直言，热门旅游目的地的酒店价格暴涨乃至大幅超过2019年，都是建立在市场需求激增的基础上。

有不愿具名的分析人士指出，与需求端的快速反弹相比，供给端的修复则需要相对较长的周期，而今年假期出游需求集中释放更加剧了当前供给不足的问题，尤其是热门旅游目的地住宿设施供给严重不足，价格上涨是必然的。

从多家上市酒店企业二季报的数据可见，今年第二季度，多家中国内地酒店集团旗下酒店的平均RevPAR（每间可售房收入）同比大幅提升，甚至大幅超过2019年同期。

有业内人士预计，在中秋国庆假期之后，中国酒店平均房价将会出现今年的第三个波峰。

值得一提的是，住宿行业中，除了酒店，还有相对更为依赖节假日市场的民宿行业。

某旅游行业研究人员表示，在民宿行业，从其行业特性看，民宿经营淡旺季分明，部分商家全年只靠个别月份的收入，民宿价格波峰波谷差别大。旅游旺季，通常是民宿行业的价格波峰。

从当下市场看，疫情三年，民宿行业受冲击大，较多商家闭店，供给侧还在恢复。需求侧，出境游恢复较慢，国内游需求集中爆发，民宿市场客观上处于供不应求的阶段，进一步带来涨价空间。

此外，还有部分民宿商家只看短期盈利、大肆涨价，忽视长远发展。这些因素也都导致了节假日期间民宿价格的推高。

多位业内人士表示，调整节假日制度，落实带薪休假、废除调休等，有助于调节市场供需，促进错峰出行，提升旅游体验，商家也可以平抑全年的淡旺季曲线，做好收益管理、养成长期经营的理念。

而在行业层面，上述研究人员指出，行业协会应当推动行业自律，规范行业健康发展；企业层面，平台经营者要加强监督约束，保护消费者权益；民宿经营者应坚持守法经营、长线经营，拓宽经营思路，通过私域流量、周边产品销售等多种方式，增加淡季营收，缩小波峰波谷价差，平滑收入周期。