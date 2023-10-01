今年中国电影国庆档含金量等待检验

来源：中国青年报

作者：韩浩月

中秋和国庆双节合璧，共带来了8天假期，旅游业已经提前显示火爆态势，电影业也为消费者准备了11部作品。因为有了突破206亿元总票房的暑期档，这个国庆档也颇受关注，人们期待这一新的黄金档期能继续创造佳绩，同时也对这一档期隐藏的一些不确定性抱有疑虑。

在定档国庆的电影片单中，《前任4：英年早婚》《坚如磐石》《志愿军：雄兵出击》《莫斯科行动》《好像也没有那么热血沸腾》这5部关注度较高，其中《前任4：英年早婚》在购票平台上的“想看”人数遥遥领先，鉴于这一系列电影前作票房均不错，哪怕它只能够保持与前作一致的水准，也有可能成为档期赢家，国产电影续拍可以拍到第四部，这本身就值得关注和研究。

综合来看，国庆档最具多元吸引力的电影，当属张艺谋导演的《坚如磐石》，这部电影迟到4年，本身观众对它的期待值就挺高，该片属于警匪、犯罪类型，在题材上属于当下最有市场热度的作品，更重要的是，在《满江红》之后，张艺谋已经寻找到了“优质剧本+强大演员阵容”的新玩法，在创作自由度与自信度方面，均有不小突破，《坚如磐石》有可能复制《满江红》的票房成功，它应是国庆档挑大梁的一部电影。

陈凯歌的《抗美援朝》更名为《志愿军：雄兵出击》公映。作为战争片，同时也是一部主旋律电影，在国庆档这样一个档期，在抢夺特定观众群方面，有着独特的优势。但战争题材作品，在前几年曾迎来辉煌期，想要在《长津湖》以57.75亿元稳居中国影史票房第一名的背景下，再次获得惊人成绩，这需要陈凯歌导演在创新方面实现出人意料的突破，可以说，《志愿军：雄兵出击》的创新程度，将决定这部影片的票房数字。

有《坚如磐石》和《志愿军：雄兵出击》这两部电影在，国庆档凭借主旋律作品打头的惯势还在，但相比于往年，情感片、喜剧片、儿童片一拥而上，还是给这一档期的整体气质带来了冲击与改变。《前任4：英年早婚》和《好像也没有那么热血沸腾》是典型的假期电影，可能没什么深度，却能迎合观众不带任何负担只求一笑的观影心理。究竟是《坚如磐石》和《志愿军：雄兵出击》这样的大片会胜出，还是《前任4：英年早婚》和《好像也没有那么热血沸腾》这样精心打磨、迎合市场的商业片会胜出，这个悬念值得关注。

需要特别提到的是，《汪汪队立大功大电影2：超能大冒险》《我是哪吒2之英雄归来》《贝肯熊：火星任务》《小美人鱼之大海怪传说》《功夫王之萌虎上山》这几部电影的存在，让今年国庆档有了六一档的氛围，动画片与儿童电影起码在数量上，有了要瓜分国庆档半壁江山的趋势，这些主要针对未成年观众的作品，其实有着不小的票房压力，儿童观影是否是“刚需”，需要通过这几部电影的表现来进行一次检验。

暑期档的成功，是因为各方都凝聚了一口气，观众的支持也给力，期望这口气仍然能坚持到国庆档这个档期，继续为国产片助力、打气、加油。当然，还是那句老话，内容质量才是一切好看数据诞生的根本，没有好电影，单凭行业团结与观众鼓励是不够的。今年国庆档的“黄金档期”的成色与含金量，要到10月8日长假结束后才能揭晓答案了。