新式茶饮线上消费热起来

来源：人民日报海外版

作者：李雪钦

“西湖龙井，入口清新，一饮入江南”“武夷山乌龙茶口感清冽，自带兰花香气”“茶香之清幽，与柠檬很合拍”“四川雅安绿茶与广西横州茉莉花搭配”“精选鸭屎香单丛茶叶”……打开手机的点单小程序，不少新式茶饮店以茶叶的品种和产地作为宣传亮点，主打不同寻常的口感和味道，吸引消费者下单。

如今，各类新式茶饮发展迅速，成为线上消费市场的一个亮点。随着共享茶室、围炉煮茶等消费场景不断多元化，不少网友爱上了“试新茶”，饮茶热情明显上升。

增强新鲜感和体验感

绿茶、白茶、红茶、乌龙茶等，搭配芒果、葡萄、柠檬等水果，辅以鲜奶、芝士等乳产品……应时应季、品类丰富的新式茶饮广受欢迎，“原叶茶+新鲜水果+鲜奶”成为新式茶饮店的标配，反映了当下年轻人对新鲜健康营养饮品的追求。

与热门IP联名、快闪、打造产品周边等年轻化玩法，在强化品牌风格的同时，也让新式茶饮品牌不断破圈，增强了消费者的新鲜感和体验感。例如，有品牌结合各城市文化元素推出“城市文旅”限定冰箱贴、与热播剧联名等，吸引不少年轻消费者。

得益于互联网传播，中国新式茶饮市场快速兴起。中国连锁经营协会新茶饮委员会近日发布的《2023新茶饮研究报告》显示，截至今年8月，中国新茶饮门店总数达51.5万家，2023年全国新茶饮市场规模预计达1498亿元，到2025年国内消费市场规模有望突破2000亿元。

“新式茶饮是一种突破，让中国茶的技术、产品和消费模式发生了很大变化，推动了行业的升级。新式茶饮也为传统中国茶做了消费者培育，把一些消费者吸引来‘喝茶’，通过融合传统茶饮的方式，培育消费者喝中国茶。从这个角度来讲，新式茶饮对‘茶文化’的贡献很大。”中国农业科学院茶叶研究所研究员尹军峰表示。

中国农业科学院茶叶研究所发布的《2022年新式茶饮高质量发展报告》显示，新式茶饮品牌已经成为年轻人认识、传播传统茶文化的窗口。有46.9%的90后表示在新式茶饮消费过程中认识了更多的传统茶，44.68%表示了解了不同茶叶品类，54.68%认为感受到了中国茶文化的魅力。

体验式饮茶场景受青睐

“新式茶饮在产品理念、生产制作、品牌推广等多方面都进行了改良和创新，更加贴近当下年轻人的审美趣味和消费诉求，带动了消费风潮。”北京理工大学管理学院营销系主任倪跃峰认为，新式茶饮走红，也反映了新的消费文化正在形成。当前，年轻人逐渐成为中国消费市场的重要力量，他们的购买力和购买习惯影响着市场变化趋势。年轻消费者更愿意为个性化和差异化消费买单，催生了多种新业态，产生了多样的消费场景和新商机。

去年冬天，围炉煮茶作为一款新奇的喝茶方式在社交媒体上走红。三五好友，围炉而坐，煮一壶茶……中式场景与现代创意相结合，成为不少人聚会的新选择。今年夏天，“围炉冰茶”出现，该话题相关视频在抖音平台的播放量超过8000万。“出片”“唯美”“慢生活”“新中式风”“一杯一盏品人生”等词汇成为“围炉冰茶”相关视频中出现的高频词。与冬季的煮茶不同的是，炉子里的炭火换成了冰块及干冰，加入水后，雾气弥漫开来，氛围感十足，不少人为了拍照打卡，身着汉服体验“围炉冰茶”。“一个人坐在店里，仿佛远离了城市，时间都慢下来了。有时和客户交谈也会选在这种氛围比较好的地方，聊起来更轻松自在。”有网友说。

网上预订、扫码开门、自助泡茶，没有服务人员，自己就是茶室主人，这种全程自助的喝茶方式你体验过吗？随着物联网等数字技术的发展，自助共享茶室悄然兴起。专家认为，新型饮茶场景受关注，满足了人们的社交需求、情感需求，为消费者带来更多新鲜体验。充分利用互联网等技术，通过营造全新的饮茶方式，让越来越多年轻人了解茶、爱上茶，可以助推中国茶文化融入人们的日常生活，焕发持久生命力。