抢跑之后吴艳妮为什么还能比赛？成绩又为什么被取消？

来源：新华社

10月1日的杭州亚运会田径赛场上出现了较为罕见的一幕。女子100米栏决赛中，中国选手吴艳妮和印度的亚拉吉分别被判定抢跑犯规，随后两人均向裁判提出抗议，经过与裁判沟通交涉后两人又都回到了起跑线上并完成比赛。赛后第二个撞线的吴艳妮成绩被取消，第三个撞线的亚拉吉则获得银牌。

为什么被判抢跑还能继续比赛？为什么两人一个成绩有效，一个被判无效？其实，现场裁判的一系列判罚和决定都是根据世界田联竞赛规则和技术规则的相应条款做出的。

世界田联在其官网上公布的竞赛规则和技术规则中，技术规则部分第八章节“抗议与申诉”内容下详细解释了适用类似情况的规则，如果运动员对抢跑犯规判罚当即提出口头抗议，起跑裁判在综合考虑已有数据后认为运动员抗议可能有效的情况下，应该允许提出抗议的运动员完成比赛，并在赛事结束后再做最终的决定。赛后研究如果仍然认为提出抗议的运动员抢跑犯规，则应取消运动员的成绩。

田径竞赛专家沈纯德介绍说，世界田联制定相应规则，主要是为了保证比赛的流畅进行。在以往的比赛中曾经出现过有运动员对抢跑犯规判罚有异议，并拒绝离场，导致比赛拖延十多分钟才得以进行的情况。目前高水平田径比赛起跑过程中的抢跑犯规判罚一般都是借助起跑信息系统做出的。起跑信息系统记录的运动员起跑反应时简单直观，一目了然。

以当晚比赛为例，吴艳妮在枪响前0.214秒就已起跑，所以最终被判罚成绩无效。印度的亚拉吉则是在发令枪响前0.016秒起跑。虽然同样是抢跑，但沈纯德介绍说，印度运动员是在吴艳妮起跑后0.198秒后才起跑的。正常情况下人的反应时是0.100秒，亚拉吉有较为充足的理由证明自己是受到吴艳妮的影响才提前起跑的，这种情况下不应该判罚抢跑犯规，所以她最终的成绩是有效的。