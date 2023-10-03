诺贝尔奖巨额奖金为啥“发不完”？

来源：中新网

自10月2日起，一年一度的诺贝尔奖“开奖周”正式拉开帷幕，六大奖项将逐次揭晓。

回看漫漫颁奖史，这一奖项背后的冷知识，你知道多少？近千名获奖个人和组织中，又有多少女性收获殊荣？为什么各奖项的奖金似乎永远都发不完，2023年甚至还涨了？

诺贝尔奖缘何而来？

“请将我的财产变作基金，每年用这个基金的利息作为奖金，奖励那些在前一年为人类做出卓越贡献的人。”

一百多年前，硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔，不顾他人的反对和劝阻，立下了这份特别的遗嘱。

他将巨额遗产的大部分作为基金，每年所得利息分为5份，用以授予在物理、化学、生理或医学、文学以及和平领域，对人类作出贡献的人。

诺奖也由此以这位瑞典著名化学家的名字而命名。1901年，五个奖项首次颁奖，1968年又增设诺贝尔经济学奖，并于次年首次颁发。

发不完的巨额奖金

最初，诺贝尔的遗产只有3100万瑞典克朗(今天约合17.02亿瑞典克朗)。从1901年至今，诺奖发放的奖金总额早已远超这个数字。这笔奖金为何发了120多年还没用完？

原来，这主要归功于投资理财。据称，诺贝尔基金会的钱投资过国债，也投过房地产和股市。受理财效益等影响，诺贝尔奖的奖金金额，近年来也一直在上下调整。

2011年，由于全球股票市场不振，诺贝尔基金会的股票投资亏损了1900多万瑞典克朗。每项奖金的金额也从1000万瑞典克朗降低到800万。2017年，奖金又增加到900万克朗，2020年增加到1000万克朗。

2022年底，诺贝尔基金会的投资资本已达57.99亿瑞典克朗。到了2023年，财力雄厚的诺贝尔基金会，决定增加奖金。

据诺贝尔基金会，2023年的诺奖获得者将额外获得100万瑞典克朗，奖金金额升至1100万瑞典克朗。法新社称，这将是诺贝尔奖一百多年历史上的最高奖金金额。

诺奖背后的特别数字

回看百年颁奖史，诺贝尔奖累计颁发了615次。其间，有一些年份部分类别的诺奖未颁发，这是因为这些年份，多数恰逢第一次世界大战(1914-1918)和第二次世界大战(1939-1945)。

此外，受丑闻困扰，诺贝尔文学奖还曾于2018年停颁。

当时，前诺贝尔文学奖评委弗罗斯滕松的丈夫阿尔诺，被曝涉嫌先后7次，泄露诺贝尔文学奖获奖者名单给博彩公司等。该事件在瑞典学院内部引发严重争议，多名院士辞职抗议，奖项评审工作无法继续，这一年度的奖项颁发因此被顺延，即在2019年同时颁出两个文学奖。

而在近千名获奖个人和组织中，最年长的是约翰·古迪纳夫，得奖时已满97岁。

古迪纳夫是一位固体物理学家，于1922年出生于德国。其研究使得锂电池体积更小、容积更大、使用更稳定，被称为“锂电池之父”。2019年，古迪纳夫与英国科学家斯坦利·威廷汉、日本科学家吉野彰因在锂离子电池领域的贡献共同获得诺贝尔化学奖。

诺奖获得者中，还有60名女性收获殊荣。

2015年，中国女药学家屠呦呦因其在疟疾治疗研究中取得的成就，获得诺贝尔生理学或医学奖。她成为第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家，也是第一位获得诺奖的中国女性。

另一位家喻户晓的诺奖女性得主，当属居里夫人。继1903年获得物理学奖之后，她又于1911年因对放射化学方面的研究，摘取化学奖。