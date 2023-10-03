婚庆新需求衍生新职业：职业伴娘的矛盾与感动

来源：中新网

中国国庆之时，也是扎堆办婚礼的好时候。这个“十一”，除了新人，婚礼上的重要人物——伴娘伴郎也为即将到来的婚礼忙碌了起来。找不到伴娘伴郎怎么办？这届爱凑热闹、喜欢吃席的年轻人，创造了一个新兴职业——职业伴娘（郎）。

从“凑热闹”“想搂席”到一份事业

正值“十一”假期，举办婚礼的新人多了起来，女大学生朱晴（化名）在交易平台上等待着下一个新娘的邀约。

“我看到有人挂帖子，也挺想参加的，就复制粘贴了一份，于是就这样开始了。”朱晴是一个精力很旺盛的人，哪里有活动就喜欢去凑个热闹，也是因为能免费吃席，所以萌生了成为职业伴娘的想法。

交易平台上的伴娘租赁服务

因为还在上学，朱晴只接学校当地和老家的单。一单288元，包往返路费或接送以及婚礼前一天晚上的吃住费用，再加上婚礼当天收到的红包。

作为职业伴娘，朱晴在婚礼前负责指导策划接亲游戏，指引新人购买游戏道具。婚礼前一天要彩排接亲游戏，一般是要求新郎回答关于新娘的问题，或者两人共吃用一根线拴起来的果子等等，还要布置婚房，据朱晴所说，“动手能力要强，手要巧”。婚礼当天，要全程跟着新娘拿东西。

流程看似简单，但跟了几场婚礼下来，朱晴发现，即便伴娘不是婚礼上的主要角色，也有很多“门道”在里面。一般来说，伴娘不能太美太高，也不能太丑太矮，和新娘显得不搭。作为这样一个衬托性角色，朱晴很有职业自觉。

在接亲环节，新郎一方为了迎接新娘，会给女方亲友和伴娘“堵门”红包。为了活跃接亲气氛，朱晴会象征性地参与抢红包，但不会抢在最前面。当地婚礼接亲有一个“藏婚鞋”的环节，新郎一方要拿着红包问婚鞋在哪里，找到后给新娘穿上才能走，这时，朱晴不会参与藏婚鞋，而是将这个拿红包的机会留给新娘真正的亲戚好友。婚礼结束后，朱晴会和新娘商量是否要归还双方家属给的红包和“堵门”红包，新娘为了报答她，通常会痛快地让她收下。

婚礼上，摄影师会全程跟着新娘拍照，作为新娘的“同学”“同事”“朋友”，朱晴自然要与新娘合照。“对于自己的身份，新娘说我们是什么关系，就是什么关系，新娘没开口也不能主动说，无论如何尽量少说话。”据朱晴所说，一些农村婚礼比较讲究面子，如果知道伴娘是租来的，会显得新娘人缘不好，“连个姐妹都没有”，尤其是男方亲戚问起来更是要隐瞒，否则会被认为“女方家里没人撑腰”。朱晴逐渐学会了圆滑地伪装自己，模糊处理或者编造一个身份。

“只要有机会，我就会继续做下去。”又能赚钱，又能凑热闹、免费吃席，还能顺路回家看看父母，朱晴心想，这样的好事，应该没人不愿意吧？

矛盾与感动

无论准备得多么充分，婚礼当天也还是会手忙脚乱，出现矛盾也是在所难免，尤其是在接亲环节。

朱晴就遇到过几次。有一次跟婚礼，伴郎不太懂接亲的“规矩”，在女方亲友堵门时直接冲了进来，为了要红包，还将接亲游戏的道具藏了起来。有伴娘冲上去抢道具，和伴郎发生了争执，一来一回之间，伴娘被划伤了，气氛顿时变得尴尬起来。

“遇到矛盾要不卑不亢地解决，千万不能跟着闹，场面混乱了，新人的脸色也会不好看。”这种情况下，朱晴会站在一旁等待摄像师的到来，镜头一摆，游戏自然要开始，藏道具的人也自然就会把道具拿出来。此外，她也不会亲自参与“堵门”这种可能会发生碰撞的事情，一般由女方的亲戚完成。

用朱晴的话来总结，身为职业伴娘，不能主动制造和参与矛盾，“要尽心尽力，也要尽量不添乱、不帮倒忙”。

婚礼是世情百态的结合，有笑有泪，有矛盾也有感动。最为触动朱晴的一场婚礼，有关于一位新娘和她的伴娘之间的姐妹情谊。

就在不久之前的九月份，一位新娘联系到朱晴。因为远嫁加上晚婚，新娘的姐妹们有的在外地，有的已成家生育，所以只好委托朱晴做伴娘。但在婚礼上，新娘的一位姐妹还是带着孩子从外地赶了过来。朱晴注意到，她风尘仆仆，穿着和妆容随意，时不时地要看顾孩子，但眼神没有离开过新娘，一直拿着手机给穿着婚纱的新娘拍照。她一整天都在帮着做这做那，直到朱晴招呼她吃东西，她才匆忙吃了一点。

“那一刻，我觉得站在新娘旁边的不应该是我。”朱晴被这份情谊所感动，她觉得，这个重要的时刻，应该是由真正的姐妹来见证的。

婚礼结束后，朱晴在社交平台上发了一篇帖子。“我也希望我的闺蜜能来参加我的婚礼，我会为她们的真心祝福落泪。真情不易得，希望各位新人且行且珍惜。”她如此写道。

婚庆新需求衍生新职业

由于晚婚，徐宁（化名）临近“十一”婚期还没有找到伴娘，最终花500元租了一个。根据她的要求，伴娘不能太矮，也不能太高，还要合自己的八字，不能属牛属虎。即便徐宁有种种要求，也可以找到可以和自己相匹配的伴娘。

除了如朱晴一样在平台上接散单的职业伴娘，伴随着婚庆市场浮现出的新需求，伴娘租赁中介纷纷出现，将有意愿成为伴娘的女孩们聚集起来，在她们与新娘之间牵线搭桥。

伴娘租赁中介纷纷出现

21岁的吴茜（化名）当伴娘的经验非常丰富，已经跟过50多场婚礼，除此之外，她还在社交平台上经营着一家伴娘工作室，将各具特色的伴娘对接给有着不同需求的新娘。吴茜的工作室有普通、中级和高级伴娘，收费358元至488元不等，收费越高，伴娘的经验越多，提供的服务越多。其中，有的高级伴娘有过婚礼管家工作经验，可在婚礼上为新娘提供全流程服务，还可以帮忙联系和对接婚礼的“四大金刚”（司仪、化妆师、摄影师和摄像师）。

中新网还联系到一家伴娘公司，该公司目前已拥有上万名职业伴娘伴郎，为全国各地的新人提供婚礼服务。相比于一般的租赁中介，该公司旗下的伴娘伴郎需通过培训考核，与新人确定好人选后还会签署租赁合同。

“职业伴娘伴随着婚庆新需求出现，对应着这样一个市场需求，产生了新的工种，我认为，这是一种劳动分工细化的表现。”首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚在接受中新网采访时谈到，采用市场化方案去解决婚庆问题具有更高的效率，可以避开一些人情问题，例如找不到伴娘伴郎失了面子、不想麻烦亲朋好友等等。

同时，在婚礼这一人生的关键时刻，都需要采用这种市场化的方式解决问题，张成刚感到有些悲观。“对于新娘新郎来说，肯定是希望自己最亲近的人成为伴娘伴郎，但因为大家的时间都如此紧张，做伴娘伴郎的成本太高，所以在这种情况下不得已采取了市场化的解决方案。”张成刚表示。

对于这种新兴的租赁形式，张成刚认为，伴娘伴郎和新人之间不是劳动雇佣关系，而是平等的民事关系，因此应当允许市场充分发展。当发展到比较大的规模时，可能会出现相应的行业指导意见，但更多还是要靠市场进行调节。