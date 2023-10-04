不敌日本二队无缘亚运决赛 中国女足怎么了？

来源：中国新闻网

在3日晚进行的杭州亚运会女足半决赛中，中国女足3:4不敌日本女足，无缘决赛。

本场对阵日本队，是中国女足在本届亚运会上第一场真正意义上的硬仗。

相比世界杯时有众多留洋球员坐镇，日本女足在亚运赛场以效力日本联赛的年轻球员为主，超过半数球员是首次入选成年国家队，本场首发球员平均年龄仅有21.6岁，可以称得上是日本二队。

而中国女足在本场比赛中，除了闫锦锦和小将汪琳琳，其余首发球员均为之前女足世界杯时的主力球员。

中国队首发门将是朱钰，后防线上陈巧珠和李梦雯分居左右两侧，中后卫是汪琳琳搭档姚伟。中场方面，张琳艳和闫锦锦分居左右边路，杨莉娜和张睿坐镇中路。前锋线是“王炸”组合王珊珊和王霜。

之前的比赛中，中国女足一路大胜，在小组赛中分别16:0大胜蒙古队、6:0大胜乌兹别克斯坦队，1/4决赛中4:0大胜泰国队。

日本女足同样也是一路大胜，她们小组赛分别8:0击败尼泊尔队、7:0战胜越南队，1/4决赛中以8:1大胜菲律宾队。

但在这场遭遇战中，上半场却是出乎意料的一边倒。

第12分钟，日本女足右路发起进攻，山本柚月传中，中屿淑乃抢射破门。中国女足0:1落后。第19分钟，中国女足获得角球机会，汪琳琳头球吊门得手，中国女足扳平比分！第31分钟，中国女足防守失误，谷川萌萌子突入禁区射门折射入网。中国女足再度落后。第34分钟，日本女足右路进攻，千叶玲海菜突入禁区射门得手，中国女足1:3落后。第42分钟，日本女足角球机会，古贺塔子后点包抄射门，中国女足1:4落后。易边再战，第54分钟，中国女足在角球机会中扳回一球，张琳艳门前头球补射破门。第60分钟，杨丽娜利用角球机会头球破门，中国女足连扳两球。

最终，中国女足还是没能扭转局面，以3:4不敌日本女足，无缘决赛。

相比上半场的完全一边倒，以及最终落败的结果，更让人五味杂陈的是，上半场日本队进球球员中，谷川萌萌子只有18岁，古贺塔子仅有17岁。两送助攻的山本柚月同样为“00后”，只有21岁……

而就阵容实力对比而言，中国女足和对手的差距，绝没有上半场体现得那样夸张。

显然在赛前准备中，中国女足低估了对手实力，也没有完全摸透对手的打法，采取了错误的战术。

10月末，中国女足还将出战不容有失的巴黎奥运会预选赛。希望中国女足吸取教训、总结经验，后续再没有试错的机会了。