轻信做任务可约到同城美女 小伙被骗

来源：澎湃新闻

据微信公号重庆网警10月3日消息，近期，以“同城约”为噱头的电信网络诈骗案件高发。诈骗分子在全国多地的车辆后视镜、小区入户门粘贴“同城约”二维码，以下载APP充值“会员”“做任务”便可“上门服务”为由实施诈骗。

相关案例显示，今年4月，四川凉山公安接到小吴(化名)报案，称自己遭遇刷单诈骗。小吴本是一名上班族，当晚与朋友吃完晚饭，正准备开车回家，发现自己车辆后视镜上贴了一张二维码，竟是“同城约”这等“好事”。

好奇之下，小吴扫码下载了一款来路不明的APP。一番折腾后，平台“小姐姐”要求他做几单“任务”便可约到同城美女。最终，小吴被骗14万余元。侦查民警根据小吴描述，分析得出“贴码人”仍在本辖区活动，随即针对辖区内公共区域停车位开展排查，快速锁定并抓获嫌疑人两名。

侦查民警对该案进一步深挖发现，小小二维码仅仅是诈骗分子实施诈骗的手段之一。两名嫌疑人分别受雇于多个不同上线，上线在全国范围内拉拢招募成员制作、散发涉黄涉诈“二维码贴纸”，以发放数量来计算佣金。二维码同时也是诈骗分子通过黑客手段获取受害人个人信息的途径，只要扫码，病毒就会侵入手机窃取相册、通讯录、浏览记录等信息。

为打击犯罪分子嚣张气焰，四川凉山公安针对此类案件加大打击力度，根据发案情况及时开展研判，专项部署、集中收网。

截至目前，警方已在辽宁、河南等地抓捕嫌疑人6名，扣押手机10余部、电脑4台、冻结涉案资金100余万元。该案正在进一步侦办中。