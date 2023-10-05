“上个厕所帐篷就没”毁了音乐节的都市童话

来源：澎湃新闻

作者：沈彬

中国长假期间，河南南阳“迷笛音乐节”登上了热搜榜，不过后面还跟着另一个词——“偷东西”。社交平台上有留言、照片显示，游客的帐篷以及里面的财物被当地村民疯狂盗取、搜刮，从衣服、耳机、电子产品乃至纪念手环、珍藏的笔记等私人物品都遭到窃取。有游客上个厕所回来，发现帐篷就没了，衣物被洗劫一空。有视频显示，闯入营地的村民当着游客的面，在搜刮帐篷里的笔记本电脑等贵重财物。

虽然网上的爆料还有待核实，不过10月3日，中原迷笛音乐节组委会已对盗窃事件做出回应：“乐迷反映现场或露营区财物被盗，迷笛和南阳市区政府深感痛心和遗憾。迷笛与公安正积极沟通，南阳市公安局及卧龙区公安分局也成立专案组，全力侦破。”

从之前“连南阳小学生都在欢迎你”的热情好客、迷笛狂欢、泥地撒野的城市童话，到一些村民闯入营地剪径扫荡、搜罗游客的财物，冷热的场景切换得过快，让南阳音乐节的游客突然感到了童话的破灭。

就案件来说，并不复杂，一些村民擅闯音乐节的营地，偷盗乃至哄抢游客的钱物，据乐迷声称损失动辄几千到数十万元（人民币），已经涉嫌构成盗窃犯罪。希望公安机关彻底调查，严肃处理，要彻底杜绝当地“法不责众”的心态，为游客讨回公道。

南阳的迷笛音乐节正应了古人讲的“为山九仞，功亏一篑”。整个音乐节期间，南阳当地做出了非常大的努力：书记市长亲自当志愿者，连夜组织大巴车转送游客，酒店热情招待了一身泥浆的乐迷，但是“好事不出门，坏事传千里”，最终南阳市这场城市盛宴给公众的印象却是和“偷东西”绑定在一起了。

“南阳音乐节盗窃”事件的最大启示还在于：城市的口碑，不是由它的高光时刻决定的，而可能由最灰暗的瞬间所定格；城市的美誉度，未必靠十里筵席、满城欢迎，却可能毁在极少数人不文明的行为中。

从举城热情好客的美好印象，切换成明目张胆的偷盗、哄抢，仅仅隔了一夜时间。就像一位参与音乐节的外地游客说的：“在南阳三天，除了天气这种不可抗力因素，没有一点不好的地方，南阳市民都有那种小心翼翼生怕怠慢的热情”。但是，最终还是发生了让人扫兴的事。

今年上半年大火的淄博烧烤，为全社会构建了一个上下一心、政通人和、接待来宾、打造城市的IP的理想场景。但是，维持住这样的“都市童话”并不容易，任何一处短板都足以戳破童话的外衣，露出骨感的现实。就南阳音乐节来说，安保力量没有到位，监控设施不足，部分村民公然以身试法，打着“帐篷里的东西别人不要了”的幌子自欺欺人，搜刮、盗窃游客的财物，结果“谢谢南阳”的华丽谢幕变成了一场巨大的尴尬。

音乐节、马拉松、嘉年华或者小吃烧烤、网红景点等等，都是现代人期望邂逅的一场都市童话，而每个城市都有打造属于自己的童话的雄心。当所谓“泼天的富贵”降临时，城市有这个能力接住吗？打造城市节日、擦亮城市IP是系统工程，考验着城市主管部门、主办方的能力、付出和智慧，直面缺点、正视问题，才能背负起公众的更高期望。也希望事件不要陷入“地域攻击”的无聊口水当中，毕竟害群之马是极少数。