“闭环”了吗？健身成为长假新社交

来源：《扬子晚报》

作者：徐兢

“今天你闭环了吗？”这不是互联网热词，而是健身人士之间的流行语。90后南京市民张女士告诉记者，她已经和朋友进行了3个月的“闭环”挑战。所谓“闭环”，是基于华为运动手表的健身APP，在完成APP设置的运动消耗目标后，运动圆环会合上，意味着当日打卡成功。这个假期，越来越多的人加入到健身大军中，让健身有了社交属性。

线上健身与好友打卡

长假期间，为了和朋友一起参加“闭环”挑战，张女士每天打开健身APP跟练燃脂课程，两节课下来，300千卡目标就能顺利达成。

张女士告诉记者，华为运动手表的“活力三环”具体包括活动热量、锻炼时长和活动小时数，当达成目标后，三环会呈现“闭环”状态，还会激励你继续加油，如“目标达成，恭喜你。”

原来张女士喜欢跟练B站和抖音上的帕梅拉、周六野等网红博主的健身视频，但伴随着线上健身平台将这些“健身达人”的课搬上了APP，她近期主要在Keep上练习。

和张女士依赖健身APP不同，丁女士的健身全靠健身镜。“很多人觉得健身镜是智商税，但体验过后我改变了这种想法，健身镜的教练互动模式让居家有氧运动更有氛围，AI对肢体动作的精准识别也能更好纠正我的发力部位。”

丁女士向记者展示她在Fiture上的运动数据，最佳日消耗达到了600千卡，假期里她把健身数据晒到朋友圈，得到大量点赞、评论。

户外跑湖，健身房“撸铁”

长假期间秋高气爽，许多人选择走出家门，在湖光山色之间约上好友一起锻炼，练完再聚餐，开心指数升级。

“假期有空了更得多锻炼，每天要比平时多跑3公里。”在玄武湖边跑步的南京市民徐先生说，长假第一天，他就跑了13公里，跑完随手发了一个朋友圈：长假记得要分泌多巴胺。

假期吃吃喝喝当然必不可少，但为了避免“每逢佳节胖三斤”的悲哀，健身成了越来越多市民假期的“标配”。“以前国庆放假我大多是白天出去玩，晚上约朋友喝酒，但这个假期我已经约朋友打了几场篮球，爬了几座山。”郭先生说，趁假期可以好好锻炼，把赘肉减一减。

“资深”健身爱好人士假期里则相约走进健身房，用“撸铁”的方式，度过一个充满活力的假期。男士健身喜欢两三人结伴来，用施先生的话说：“可以帮忙搬搬铁片，上大重量时可以保护一下。”

大型健身馆的私人教练周先生告诉记者，假期里很多会员都专门安排了锻炼时间，从上午9点半到晚上8点的课程都排得满满当当，每节私教课1小时，他忙的时候连午饭都是简单扒拉几口，因为下一个会员已经来了。

“健身经济”迎变革未来市场广阔

这个长假，杭州亚运会正在举行，“健身经济”已成为风口。年轻人已经将健身视为生活的一部分，甚至是一种潮流符号。据36氪发布的《2021年轻人运动健身报告》，有规律运动习惯的90后和00后，分别占所属年龄群体的76.8%和58.3%。另一方面，他们受“工作太忙”“缺乏场所”“缺乏器材”等问题困扰，期待找到更符合现代生活规律的健身方式。

需求催生供给。年轻人的新健身观，推动健身行业变革。在时间方面，新型健身房多为24小时营业。年轻人即便下班太晚，只要有健身的心，随时都可以练起来。以乐刻为例，在当天晚上11点至隔日早上8点时段内锻炼的人数，占总人数的6.8%。深夜锻炼的人不在少数，且将随社会发展进程加快而增多，新型健身房则弥补了这一新的市场缺口。

市场上还出现了专攻某一项运动的健身房，比如普拉提室、瑜伽馆、拳击馆，甚至是专门给用户做拉伸的工作室。与传统的综合类健身房相比，专项健身房营造出更专业、小而精致的氛围，恰巧迎合了年轻人对精品化与个性化的向往。