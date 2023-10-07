文艺片票房遇冷，别先怪观众怪院线

来源：中国青年报

作者：杨鑫宇

近段时间，与春风得意的中国国产商业片相比，国产文艺片面临的市场反响，却是另一番景象。从暑期档算起，入围戛纳“一种关注”单元的《燃冬》、获得金爵奖最佳导演加最佳男主角的《不虚此行》、在平遥影展大获好评的《永安镇故事集》……哪部不是深孚众望？又有哪部不是惨败而归。

以票房论，这几部在电影界颇受看重的文艺片，票房最高2000多万元（人民币，下同），最低的300多万元。正式在院线上映后，这几部作品的豆瓣评分，也都有不同程度的下降。

细数比较集中的差评，有人觉得《燃冬》中的情欲拉扯用力过猛、无病呻吟，让普通观众难以看懂；有人觉得《不虚此行》对生死议题的探讨自说自话，显得悬浮、缺乏真实感；有人觉得《永安镇故事集》题材太窄，纯粹是电影人的圈内“自嗨”……对文艺片而言，这些批评并不致命，也不会遮挡影片的其他闪光点，但都是缩小范围的“票房毒点”。

除了这些影评性质的声音，也有许多差评，把重点落在影片本身内容之外。在这几部作品中，最先上映的《燃冬》，因为选在七夕节当天上映，让不少冲着小清新爱情片去的观众觉得自己遭到了“题材诈骗”。《不虚此行》引发的争议，则与主演胡歌路演时强调非商业片“也需要票房”有关。很多网友听到这句话，第一反应就是“拒绝绑架”“不要卖惨”。至于《永安镇故事集》，更是把圈里圈外都得罪了一遍——电影制片人面对票房不佳的现实，发微博公开攻击部分差评影评人与观众，随即遭遇舆论反噬。如此种种，显得国产文艺片观众不多、“瓜”却不少，进一步加深了公众心中的负面印象。

作为一名电影爱好者，我对商业片和文艺片“荤素不忌”。上文提到的这几部电影，我都去影院看过。一方面，我挺喜欢其中一些表达，对网上的批评意见并不完全认同；另一方面，我也很能理解，为什么有人会从这些角度对作品展开批评。这几部作品确实偏重作者表达、相对悬浮、不对主流观众的胃口。这并不代表这些作品拍得不好或是不值得拍，但是，影片的主创和投资方对票房成绩也该心中有数，而不是到公映后才哀怨“错付”市场。

抛开个人主观感受，从可信度较高且偏爱文艺片的豆瓣评分上看，这几部遭遇票房滑铁卢的文艺片，都是合格、有亮点，但质量并不过硬的作品。处在这个区间的文艺片，如果不能和大众关注的社会议题形成共振，又不去迎合主流观众的口味，本身就很难出圈。过去，某些国产文艺片的确靠“卖惨”式宣发，取得超出类型预期的票房，但那样的成功很难复制，而且只会越来越让观众产生疲劳感乃至“上当感”。

一个健康、开放的电影市场，当然应该对文艺片敞开大门，给大银幕上的各种表达提供空间和机会，但电影市场从来不会保证、也没有义务保证每部电影都能成功、都能赚钱。拍文艺片不容易，但这既然是主创的表达、主创的选择，主创就要有足够的勇气承担不同的结果。有些影史留名的文艺片，不需要用票房证明自己，依旧赢得业界的一致好评；也有一些文艺片，从一开始就有很强的“求生意识”，愿意把身段放低，以此换取更好的票房表现。

近年来，也有文艺片取得了不错的票房成绩，比如去年的《隐入尘烟》、今年上半年的《宇宙探索编辑部》。这些作品也有与商业片不同的独特表达，能看到强烈的作者性，但完成度更高，也与现实议题、当代人的精神状态更为贴近。从这个角度出发，它们的票房成功不是偶然。未来的文艺片作者如果想要追求高票房，不妨好好总结一下这些成功经验；那些更想追求作者性、不愿为了市场调整方向的创作者，也要学会放下票房执念。

如果说电影创作者能从最近几部国产文艺片的颓势中学到什么，或许就是不要凡事先怪观众、怪院线。怪来怪去，不仅无法得到想要的结果，还会坏了口碑。先认清自己想要什么，然后踏实地把作品呈现出来，带着合理的预期迎接结果，才是一种成熟的创作态度。也期待在未来，我们能看到更多优秀的国产文艺片“百花齐放”——不论票房成功与否。