绝不能低估孩子“独处”的危险

来源：澎湃新闻

作者：予恒

中国4岁女童在海滩走失一事，有了让人揪心的进展。据上海浦东警方披露，目前初步排除了女童被他人带离海滩的可能。在女孩走失后的次日傍晚，其父最终在监控中指出了自己和女童分开时的准确方位，民警据此在图像中的近百人里发现了疑似女童的身影，其在原地等候约10分钟后，向水边走去，在水边摔倒后消失在海浪中。

一开始很多人都相信，这不过又是节假日中，一起“寻常”的小孩与家长走散的事件，最终会有惊无险。但是，随着警方的进一步通报，初步排除女童被他人带离海滩的可能，尤其是根据监控探头显示的画面判断，女孩“在水边摔倒后消失在海浪中”，大家的心都悬起来了，也都在期待奇迹降临。

目前，浦东警方已协调上海海洋大学和海事大学的水文专家分析水流走向，以进一步开展搜寻工作。在网络上，网友们除了祈祷能有奇迹发生，也不可避免地展开了关于监护人责任的讨论。随着更多细节的披露，很多网友都不理解，为何一位父亲会把仅有4岁的孩子独自留在海滩？这是不是心太大了？

抛开近海可能产生的自然风险不谈，在人流量大的沙滩上，被人为带走的风险，也足以令绝大多数家长都不至于让孩子如此“独处”。正是因为这种让人匪夷所思的“心大”，目前舆论场上对这位父亲也颇多指责。

在最终结果未明之前，任何过度联想或阴谋论都是不必要的。从正常的人情伦理讲，女孩的父母和家人，此刻才是最痛心的。在当前情况下，过度谴责孩子父亲，也于事无补，更容易对孩子家人造成二次伤害。但此事确实再次触动了人们对于“监护人责任”的思考。相关消息公布后，立即登上热搜第一，足以反映其引发的舆论震荡之广。

这其实很容易理解。一者，事涉小孩的安全问题，极容易让人产生代入感，尤其是这样的极端事件，可谓刺中了所有家长内心的最柔软之处；二者，保护好未成年人，也是这个多元化社会中最无争议的共识之一。

就现实来看，绝大多数人都没法理解这位父亲为了返回拿手机，就把孩子一人留在沙滩上的举动。因为不管是来自警方的提醒，还是很多育儿教育所反复传递的，“不要让孩子离开自己的视线范围”，在当下几乎都是一种保障孩童安全的铁律。

目前，我们还无从得知这位父亲的举动，是否仅仅是因为“心大”，但不管是从社会普遍的认知，还是从目前的结果看，这一做法显然都是极不应该的。当然，知道常识，与践行常识往往是两回事。很多时候，人难免会意识松懈，或者说是心存侥幸——哪怕是最在乎孩子安全的父母。

这背后的原因很复杂，比如对于这代父母来说，他们自身的成长很可能还是处于一种被“放养”的状态。因为不管是客观条件，还是在安全意识上，都不可能随时随地做到“孩子不离开父母视线”，然后自己似乎也安全地长大了。这种成长背景的差异，可能也放大了一些父母的“大意”。

然而，包括这起事件在内的诸多现实案例都一次次表明，绝对不能低估让年幼的孩子“独处”的危险系数。一时的疏忽和大意，很可能就会将孩子置于巨大的风险之中，也令父母酿成抱憾终身的悲剧。如近年来一再出现的父母把孩子单独留在汽车内所引发的悲剧，都一再敲响警钟。

当前，我们只能继续祈祷这位4岁的小女孩能够被奇迹庇护。也希望每一位父母都能够从这样的现实案例中，更加明白“监护人责任”的分量，以实际行动去避免那些无法挽回的遗憾。

同时，惋惜、悲伤之余，也期待能有更多人意识到，在这个“鸡娃”成为显学，并且至少在物质意义上不愿意“苦孩子”的时代，确保让孩子免于因疏忽而造成的伤害，依然是需要认真对待的紧要事。千万别到遗憾既成了，才明白这个最朴素的道理。