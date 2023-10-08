横跨三大洲、六个国家合办 百周年世界杯缘何反应两极？

来源：香港01

作者：罗保熙

国际足协（FIFA）本周三（4日）宣布，2030世界杯将首度横跨三大洲、六个国家一同举行，分别是欧洲的西班牙和葡萄牙、北非的摩洛哥，以及南美的乌拉圭、阿根廷及巴拉圭。

消息一传出，在世界各地便惹来两极化的评价，有人认为这有助发展中国家日后争取主办资格，在赛事100周年的重要日子体现了时代的进步；也有人认为该决定荒谬，忽略了足球传统、球员舟车劳顿、南北半球天气差异、“体育洗白”（Sportswashing）以至碳排放等问题…

继美国、加拿大、墨西哥一同成功争取2026世界杯的主办权之后，2030世界杯再次由三个国家合办。但与东道主同为北美洲国家不同，主办国将会是欧洲的西班牙、葡萄牙，以及非洲的摩洛哥。这是FIFA史上第三次由不同国家联合主办世界杯赛事，除上述两届外，还有2002年的日韩世界杯；而2030年赛事更是首度由跨洲国家联合主办的世界杯。

2030年的一届，适逢世界杯100周年，故FIFA打算隆重其事作特别安排，将在乌拉圭、阿根廷及巴拉圭举行当届赛事首三场比赛作揭幕战，余下的赛事则移师欧洲的西班牙和葡萄牙，以及北非国家摩洛哥进行。其中，乌拉圭首都蒙特维多举行的其中一场揭幕战场地Estádio Centenário球场，更是一个世纪前举办过首届世界杯决赛的地方。南美足协主席多明格斯（Alejandro Dominguez）说：“百年世界杯不能远离南美，这里是一切开始的地方。”

FIFA会长因凡蒂诺（Gianni Infantino）表示：“在一个分裂的世界，FIFA和足球把大家联系一起。我们将拥有独特的全球足迹，在三大洲、六个国家团结世界，共同享受这项美丽的运动、百年庆典和世界杯赛事。”FIFA理事会一致同意，为庆祝世界杯100周年，2030一届会以最合适的方式举行。不过，有关的决定仍有待组织明年举行的全球大会上通过。

从1930至2030：百年盛事“理想的新一页”？

诚然，100周年绝对是个值得纪念的大日子，何况回望一个世纪之前，世界杯的成功举行确实来之不易。上世纪20年代末，当时的现代足球虽然经已存在了将近60年，但其影响力仍十分有限，洲际间的对决在奥运会以外更是罕见。

1929年，FIFA开会决定首届世界杯由乌拉圭举办，最主要的原因是该国刚于奥运会上连夺两届足球金牌，而1930年也是乌拉圭独立的一百周年，且乌拉圭承诺会负担所有参赛国家的全部食宿费用。然而，由于当年远洋出行相当不便，故只有13个国家参加，主要是乌拉圭、阿根廷、巴西、巴拉圭、墨西哥、美国等美洲国家，欧洲则只有比利时、法国、南斯拉夫和罗马尼亚四国出席。结果东道主乌拉圭如愿以偿，在决赛击败了阿根廷夺得第一届世界杯冠军。

在1938年的第三届后，世界杯因着第二次世界大战的爆发而一度停办，直至1950年；之后这个国际赛事便四年一度举行且再未暂停过。后来，FIFA为了赛事的公平性，尽量让不同的国家主办世界杯，除了传统足球强国所在地的欧洲和南美洲外，北美洲、亚洲及非洲都先后主办过世界杯。目前唯一尚未主办过世界杯的只余下大洋洲。

如今，世界杯经已发展成为世界上最有价值、最受关注的体育赛事之一。 FIFA预计，在来届世界杯的四年周期内，这些赛事将创造至少110亿美元（150亿新元）的破纪录收入，几乎是上届世界杯收入的两倍。从2026年世界杯开始，这项赛事的参赛队伍也将扩大到48支，意味全球将有近四分之一的国家可以争夺荣誉。

从上述种种多少可以看出FIFA的用意，乌拉圭、阿根廷及巴拉圭同为参与过首届世界杯的国家，在百周年世界杯的期间作揭幕比赛场地或许带有“承先启后”的不凡意义。至于主办国以欧非两大洲合办，因凡蒂诺指出：“非洲和欧洲两大洲联合起来，不仅是为了庆祝足球，也是为了提供独特的社会和文化凝聚力。这是和平、宽容和包容的伟大寓意。”

另一方面，随着世界杯的规模、FIFA对申办国家和体育场馆的严格要求，意味着很少国家有能力单独举办这项赛事。得益于国际足协的新安排，2030世界杯将首次由摩洛哥主办，摩洛哥也将成为第一个主办正式比赛的北非国家；另一个国家葡萄牙也是首次主办的国家。这或许解释了世界各地不少人皆乐见世界杯的此一格新安排，认为将可引领这项体育盛事走向更加理想的“新一页”，不再令足球仅以欧洲、美洲专美。

球迷：“这简直就是一场噩梦”

不过，并非每个人都认为FIFA的决定可行。有意见批评多国合办破坏了气氛、影响主办国基础设施的经济和文化动力、忽略球迷观赛的困难、FIFA只想要攫取金钱和权力等。

撇除外界观感，横跨欧非的主办国、加上由南美洲三国国家各自承办头三场赛事的独特形式，意味着2030世界杯的举行范围涵盖了三大洲、六个国家、也跨越了南北半球。对比赛的运动员来说，长时间的交通无疑是对作息和体能恢复的一大考验。例如，阿根廷和西班牙之间的平均飞行时间约为13小时，两地五小时的时差也需时调整。

再者，南北半球的变化也代表着部份球员将在几天之内经历冬季和夏季的极端变化。举例6月，乌拉圭冬季的平均气温介乎在摄氏8至15度之间，而摩洛哥的气温往往达到摄氏35度。此外，大量的球队需要跨洲、跨国比赛涉及不少交通及住宿开支，难免进一步推高举办世界杯的成本。

另一方面，如此庞大的比赛规模也代表2030世界杯造成的碳足迹将十分巨大。 FIFA曾经承诺2022卡塔尔世界杯将是第一届“完全碳中和的世界杯”，只有360万吨碳足迹，后来却被瑞士监管机构裁定此番宣言是误导球迷，实际的碳排量超过1000万吨，是FIFA声称的至少三倍。

全球经济政策研究学者Freddie Daley批评：“如此规模的世界杯将涉及大量的飞航旅行、众多球迷和球员往来各大洲，我非常怀疑FIFA能否以环境永续和气候友好的方式来实现赛事。”

此外，六国合办2030世界杯，意味2034一届将在亚洲或大洋洲地区举办，一早表示出申办兴趣的沙特阿拉伯旋即成为大热主办国。外界质疑这次决定是体育洗白，让人权纪录劣迹斑斑的沙国一尝主办这项大型体坛盛事的机会，跻身全球瞩目的重要舞台，“FIFA继续破坏地球上最伟大的赛事，这对球迷来说太可怕了，它无视环境，还要在2034年为人权纪录吓死人的东道主铺上红地毯。”

事实上，以上种种两极意见可能只是FIFA面临举办2030世界杯的“前奏”，真正考验这个国际组织的“好戏还在后头”，毕竟日后具体安排如此规模、跨洲跨国举行的赛事复杂性，包括经济成本、体育政治等都不容易应对，其中，南美洲三国国家经已表明不满足于单单举行一场揭幕战。