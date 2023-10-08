姚明：有两种承担责任的办法，我都能接受

来源：新华社

作者：王镜宇、林德韧、曹奕博、马锴

在2023年篮球世界杯赛中，中国男篮战绩不佳，连续第二次无缘奥运会。在杭州亚运会上，中国男篮未能实现卫冕的目标。中国篮协主席姚明6日晚接受了新华社记者的独家专访，对一些热点问题进行了回应。以下是采访实录：

记者（以下简称记）：这次亚运会，咱们的成绩是否达到了赛前预期？

姚明（以下简称姚）：很直白地说，没有达到。虽然不能完全拿上一届亚运会的成绩来对比，但是男篮的表现是没有达到我们预期的。我们面临着世界杯失利之后沮丧的心态，要快速调整过来有很多的难度。但是我们仍然希望在主场可以卫冕……现实就是现实，我们必须面对它。

记：那天输给菲律宾之后，你在现场站了很长时间，当时在想些什么？

姚：像我这样经历了30年的篮球，各种各样的输球都看见过。作为中国队的成员之一，输掉球你心情肯定是很沮丧的。作为领队的话，我想的是赶紧把队员送回休息室，他们是最重要的，因为后面还有比赛要打。

记：现在过去两天了，那场球到底输在哪里？

姚：因为不是教练，我不能去评价场上的东西。肯定是松懈了。这种松懈其实有两种体现方式，一种是松松垮垮的松懈，另外一种是想一口吃掉对手、打垮对方的，其实也是一种松懈的体现。这些队员对他们来说是非常沉重的一刻，希望对他们的将来是一次激励。

记：那天的发布会上，有记者问到失利是谁的责任，乔尔杰维奇马上说“是我”，而赵继伟说不应该一输球就怪教练，你怎么看待这个问题？

姚：输了球肯定是要有责任的，每一个环节都有，我们习惯于把这些责任找一个名气最大的来扛。其实每个环节里边都会有这样、那样的问题，但更重要的一个问题是以后谁再来往前推？我们应该怎么做？这是更重要的问题。

记：两次输给菲律宾队，是不是因为易建联退役之后我们缺乏关键时刻比较可靠的核心球员？

姚：如果要说核心球员的话，我觉得首先这次继伟做得非常不错。由于周鹏的受伤退出，他必须承担起作为一个老队员、作为一个队长要承担起的这些东西。包括今天的比赛，下半场实际上是他和其他几位老队员去带领大家走出来的。

任何一个团队里都会有核心，但是核心与核心之间是有差异的。我们差在什么地方？输菲律宾的两场比赛，如果仅就我来说，我们缺乏得分爆发力。我指的是单一球员的，像麦迪这样的球员，35秒13分，他能够在一个短时间内不断地出手，像机关枪一样把球送到篮筐里。这不仅仅需要技术上很成熟的训练，他在心理上要足够强大去支撑这些东西。这种球员需要有天生的得分手的习惯，我们在国家队这个层面现在是缺乏的。而且在我们的文化里边，你要经得住别人说你这个人“好独”。

记：从世界杯到亚运会，中国男篮的成绩都不理想，你如何评价乔尔杰维奇的能力和水平？

姚：我们需要一个和国际接轨的桥梁。这次亚运会我发现了一个很有意思的现象，萨沙（乔尔杰维奇）在两周的亚运村生活中，和很多的塞尔维亚教练认识了，交上朋友了——不同的运动，在不同的国家和地区（执教的教练）。我想说的是，塞尔维亚那么小的一个国家，有那么多的教练员——我们不评价他的水平高和低——在全世界被接受、被使用。从另一种角度来说，我们的教练员什么时候能走出去？

我有时候不由自主地在想，如果我没有去NBA，我只是留在上海队，最后在上海做一个教练员，我会是个什么样的人？

记：回过头看，为什么在离奥运资格赛还有一年不到的时间更换主教练、换掉杜锋指导？

姚：这个决定很艰难，但它也是由于客观条件。

记：什么样的客观条件？

姚：国家队主教练必须专职化。而我们在这里边也尊重了杜指导的选择。

记：乔尔杰维奇的合同什么时候到期？方便透露吗？

姚：我如果没记错，应该是到今年年底。我们当时要求的是他不能一个人来，他必须带一个小团队过来，同时我们会把中方的教练组配备给他。这是我们明确的一个要求，因为我们把乔帅看成一个连接世界的桥梁。之前杜指导、李楠指导的团队中都是有国际教练的，我们希望有这样的国际团队来帮我们去更快、更好地接触世界。我们知道整个世界篮球的进步速度和我们进步的速度，我们现在是跟不上的。所以我们还会去认真地评估这些东西（对乔尔杰维奇的评估），但是国际化的路线我们是必须要坚持的。

记：2019年世界杯之后，你曾经说要为失利承担责任。后来，有媒体的前辈说，在后面的几年里没有看到中国篮协的深入反思和总结。你怎么看待这件事？

姚：2019年到现在，我们和国际甚至和社会的接触都减少。确实像那位前辈所说的，我们做的事情非常少。我给你一个数据吧，仅就U系列（青少年）赛事来说，我们每年节省经费差不多有3000万（人民币，568万新元），这不是个好事儿，是因为我们比赛没法办，而今年完全恢复了。另外一个数据，我们刚刚统计了亚运会前的U21、U19、U17和U15的这几个比赛，大概500多场。胜负的差距在21分以上的比赛占45%，胜负差距在5分之内的比赛只占11%。

记：缺乏竞争性？

姚：这需要一个过程来恢复它。确实像那位老前辈所说的，我们做的非常有限，我们需要快马加鞭。

记：中国男篮连续两届无缘奥运会，你觉得最重要的因素有哪些？

姚：首先是赛制的改变，使我们需要做一个系统性的改变，包括联赛的设置。

包括我们现在面对的对手跟以前不一样了，对吧？然后归化球员，我们这方面实际上是面临一定的局限性，有时候要考虑到我们文化的一种接受程度。我觉得我们其实已经非常幸运了，能够有李凯尔这样的队员有那么高的积极性愿意加入中国男篮……

我觉得在每一个环节上，如果简单的说就是国家队、联赛、青训——我说青训的时候其实包括了体教融合——我们一定要在每一个环节上充分地考虑和国际的交流。

记：作为中国篮协主席，你需要承担什么样的责任？

姚：我有两种办法可以承担责任。第一种承担过去的责任，辞职回家，上海离这反正也挺近的。第二种承担责任的办法，把这些东西积累下来，分析出来，设计出下一步的行动计划。两种办法我都能接受。

记：2028年奥运会，中国男篮能进吗？如何做出改变？

姚：我们不能放下2028年奥运会的可能性，但这条路不好走。我们要做一场大手术，这不是小修小改可以做到的。从国家队的组成，从联赛的改革，从整个青训包括国际化，包括体教融合，这是一个涵盖整个篮球社会的大手术，不仅仅是一个我们选择谁来当教练，我们怎么去给国家队提供更好的保障机制，或者说我们打造哪一种所谓的篮球风格。它是一个具体的和系统性的大改造。因为我们的调研刚刚开始进行，我不愿意那么草率地就说我们应该怎么做。

记：中国篮协主席这个位置的挑战，是不是跟你当初预想的有差异？

姚：有很大的差异。它对我来说是一个非常丰富的经历，我非常感谢它过去这几年中给我这样的机会去接触这样一个层面。原来我可能只是从一个片面的——不管是运动员还是俱乐部的角度——去看，仅仅是凭着一腔热血就冲进来了，但是真的觉得很多事它需要更理性地去思考。虽然也做了一些事，但更多的是大家看到的各种各样的失利……这里边都是有原因的，这些原因我要去认真地总结它，怎么能够使我们的社会动员能力、向心力变得更强，这是我需要去好好思考的。

记：中国女篮成功卫冕了。怎么延续这样的势头、为明年的巴黎奥运会更好地准备？

姚：女篮现在压力很大。竞技体育就是这样，当你不断赢球的时候，你的压力会不断积攒，大家都希望你取得更多的胜利，而且对你的期望值越来越高。在这个时候你要兼顾的东西就越来越多，而你会有兼顾不到的地方，而一个小小的裂缝可能造成整个堤坝都被冲毁。很多场上出现的问题，实际上在场下会提前体现出来。从协会管理者的角度来说，我们的工作就是不断地去敲敲打打，看看哪儿会有一些征兆出来，希望可以去预防它。

但是仅仅用预防的心态我觉得是不够的，因为竞技体育从国家队的成绩上来说，你必须往前冲，只有一条路。哪怕在你领先的时候你也是往前冲，其实男篮在这次亚运会的教训已经给我们留下了。当你停止去冲的时候，实际上就会被人赶上。

记：这是对菲律宾那场输球的很重要的原因？

姚：是的。你以为你冲刺了100米、领先了很多时候，你认为可以靠着一个缓冲的速度提前跑到终点的时候，实际上别人追上来了。这实际上是个非常深刻的教训。但是我们要尽可能地去找到这种苗头，提前预防，保持一个向上、向前的状态。

记：2002年釜山亚运会虽然输球仍然意气风发的你，和现在满脑门子官司的你，你更喜欢哪一个？

姚：完全不一样，你没法说更喜欢什么。其实有时候当事情刚刚发生的时候，肯定会心里边压力很大，多少会有。可能以前20岁出头的时候，得过一礼拜才会好，现在可能过一天就好，但是你没有办法否认那种状态是存在的。

关键是得走出来。实际上你可以把任何一个面临的挑战，不管是国家队的管理也好，还是联赛碰到各种各样的问题，想象成下一个奥尼尔对着你全力以赴地冲过来。

记：对于中国男篮和中国篮球的未来，你作为协会主席还有信心吗？

姚：我们的信心将来自我们的行动。空谈信心是不存在的，我可以很容易地去喊一句口号：我有信心。但是，关键我们做什么？我们的调研报告出来能不能形成一个大家有共识的东西？一个可执行的东西？这将带给我信心，也将带给大家信心，在这之前我没有办法回答这个问题。