八问4岁女童走失事件

来源：中国新闻网

10月4日，一名4岁女童在上海南汇新城海滩上走失，其父发布的寻人信息在网络引发了大量关注。

截至发稿，走失女童仍未找到。综合现有信息，整理出对该事件的八问八答：

女童走失前，发生了什么？

据上海浦东警方6日通报，女童父亲称，4日携家人至海边游玩，其带领女儿黄某某到达离海水约20米左右的沙滩玩耍。

过程中，女童父亲返回取手机，将女童独自留在沙滩上，十余分钟后，其回到沙滩后未找到女儿，因天色昏暗找寻未果，遂向警方求助。

女童走失时有何特征？

据女童父亲5日凌晨发布的寻人信息，女童黄某某10月4日傍晚5时至傍晚6时30分左右在南汇新城海滩的海滩上走失，距离岸边约300-500米，下面是硬沙滩。当时身穿蓝色连衣裙，未穿鞋，手里拿着黄色塑料小铲子。

此外，女童父亲称，女童的头上有颗黑痣。

事发时，女童家人在哪？

据媒体报道，女童父亲表示，当时女儿在海边玩得很开心，就想给她记录一下，但是自己的手机没带身上，想回去取一下。“跑回去的时候，我不小心被第二个台阶上淤泥里的石头割伤了脚趾，回原地时就只能大步走，耽误了时间。”

女童父亲称，离开前他曾嘱咐女儿说“你就在这里等我，爸爸拿手机给你拍几张照片”，女儿说“好的”。

另据潇湘晨报报道，女童母亲回忆，当日她和孩子的外婆留在岸上照顾另外一个年纪小的孩子，爸爸和女儿去了沙滩上玩沙子，中途爸爸到岸上拿东西，让女儿在沙滩上等待不要动，而爸爸回来后却发现女儿不见了踪影。

女童疑被卷走？

据上海浦东警方通报，5日经排查，初步排除了女童被他人带离海滩的可能。因现场探头距离很远，人在图像中只能显示为模糊的白点。直至傍晚，女童父亲最终在监控中指出了自己和女童分开时的准确方位，民警据此在图像中的近百人里发现了疑似女童的身影，其在原地等候约10分钟后，向水边走去，在水边摔倒后消失在海浪中。

据红星新闻报道，女童家属表示，通过监控对比，10月4日傍晚5时36分孩子与家长分开，女童父亲5时48分回到原地，但是未找到女童，疑似其被卷走时间在5时54分。

10月6日晚，女童父亲还通过社交平台发布了多张图片，称这些图片源自网友拍摄，并提到目前网友最后拍摄到的照片摄于5时53分；监控比较模糊，经仔细比对，随着天色变暗，5时53分之后监控难以辨认。

据报道，女童的父亲还提到，这是他们第一次来上海南汇海滩玩耍。他虽然觉得孩子被抱走的可能性变小，但还不能排除。

网传走失女童之前丢过？父亲是继父？

事件发生后，有网络传言称走失女童父亲为继父、此前女童曾被丢过一次。据媒体报道，上海市公安局浦东分局10月7日回应称，该女童来自原生家庭，此前也没有丢失被警察送回的情况。

7日，“微博管理员”发布消息称：站方对 “走失女童曾被丢弃”、“走失女童父亲为继父”等流转到站内的典型谣言予以辟除，共清理违规内容266条，并对谣言首发账号予以关闭账号处置。

事发海滩并非景点，曾发生险情？

参与救援的人员介绍，事发的南汇新城海滩并非开放的景点，而是位于消浪坝外的野滩涂。因女童走失海滩区域的面积较大，且开放海域海况复杂，不确定性因素多，增加了搜救难度。

受访者表示，事发沙滩距离东海大桥桥头几百米，退潮之后会出现大面积的海滩，有人会下到海滩上看海景。

这是一个开放的海域，不同于景区的沙滩外围会有一些保护，有安全员在海面和岸上做观察，要求游客下海时穿戴救生衣等，野外的滩涂则风险较大，一旦发生意外，得不到第一时间救援的话，风险系数会大大增加。

另据红星新闻报道，上海市某民间救援队工作人员透露，此前，南汇新城海滩一带曾发生过年轻女子被潮水卷走的险情。

对女童的搜救中止？

10月8日上午，有媒体报道称，上海蓝天应急救援服务中心于7日深夜发布声明，称“原计划7日晚开展搜救任务，由于某些原因被中止”，后续任何以“上海蓝天救援队”名义在救援现场开展的活动，均与救援队无关。

10月8日，上海蓝天救援队工作人员向中新网介绍，南汇城市海滩搜救行动仍在继续。目前还没有接到停止搜救的命令。

关于此前传出的中止搜救声明，上述工作人员表示，上海蓝天应急救援服务中心并未获得“蓝天救援”品牌授权，没按照蓝天公约开展活动，不接受“蓝天救援”全国统一调度管理。“上海蓝天应急救援服务中心是在上海市浦东新区民政局登记管理的民间救援组织。我们认可并赞赏对方在救援行动中的付出和努力，但其并非‘蓝天救援’品牌授权下的队伍，其言论不能代表‘蓝天救援’。”

搜救工作有何进展？

据上海市公安局浦东分局通报，浦东警方已协调上海海洋大学和海事大学的水文专家分析水流走向，以进一步开展搜寻工作。

据澎湃新闻报道，10月8日下午1时许，记者从上海浦东南汇新城镇获悉，上海南汇新城海滩走失女童搜救工作正在持续开展中。10月8日，根据专家组建议，已进一步扩大搜索范围和调整搜救力量，海事部门已开展海上搜救并协调调用空巡力量配合救援；地面救援人员于事发海岸使用望远镜、无人机等设备进行搜救。目前相关工作正在继续开展中。

另据红星新闻报道，女童父亲了解到，搜索区域已到了浙江舟山。