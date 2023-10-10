江秋莲直播带货，有何不可？

来源：澎湃新闻

作者：与归

近日，江歌妈妈江秋莲成立传媒公司，准备直播带货的消息，引发热议。江秋莲表示，自己需要一份工作充实自己，要有足够的经济基础支撑维权之路和养老问题。并直言直播带货的目的同样是为了赚钱，但会把选品和服务放在第一位。

江秋莲的表态很坦诚，大部分网友都表示支持。也有一部分网友认为，江秋莲终于“暴露”了，甚至揣测她一开始就是为了炒作赚流量、立人设，下了一盘“大棋”。在还未开播之前便如此针对，其实大可不必。

无独有偶，因“挖呀挖呀挖”儿歌走红的黄老师，最近开启直播带货，也遭冷嘲热讽。与其说，这是对江秋莲和黄老师有偏见，倒不如说，一直以来对直播带货的行业性偏见，仍未消除。

直播带货已经发展多年，不少高校开设了相关专业，行业的成熟也应该伴随着社会心态的成熟。只要不是有“翻车”前科和其他被法定限制就业的人，都应该有公平进入这个行业的权利。这个行业并不天然属于某类人，大家都有探索和开拓它的权利。在董宇辉走红前，很多人可能也没有想到，原来教师也可以带货。

因此，不能有一种只有明星或网红带货才算正常的心态。如果社会不能正视这个行业，总是对它另眼相看，也会在无形中生出一股压力，使得那些本来具备网络销售能力的人才，怯于或羞于进入这个行业，反而是那些投机取巧者没有心理压力，长久下去就会劣币驱逐良币，并不利于行业的长远发展。

指责江秋莲直播带货，往大了说，事关就业歧视；往具体了说，一位失去女儿的单身母亲，这些年一直顽强地走在维权路上，在这个年纪、这种境遇，她能够选择的就业领域本就不多了，如果能够通过直播带货自己解决自己的养老问题，有何不可呢？

或许在一些网友看来，江秋莲是一位“战斗妈妈”，黄老师是一位“清纯幼师”，就该继续活在自己的网络人设里，不能跌入直播带货的世俗。但这标签，首先就是网民给贴的。这样的偏见，既是对直播带货这个行业的污名化，也陷入了用标签人设绑架当事人的窠臼。

带货好不好，关键还是要看过程和结果，而不是揣测动机。也许，江秋莲在今后的直播中也有“翻车”的时刻，但现阶段围观和审视的底线，是不能搞“将来可能会”的提前定罪，而应就事论事。江秋莲成立传媒公司也好，直播带货也罢，都是她的个人权利，不该被舆论剥夺。

江秋莲因其人生极大的不幸而成为焦点人物，“黄老师”则是网络造星时代典型的幸运儿，她们的共同点只不过是都成了名人，都有一定的粉丝基数。客观地说，这些也是直播带货的前提，商家也不可能找那些完全没有名气的人来带货。这就是社交媒体时代的网络销售逻辑。

一个细节是，江秋莲之前就开过超市，用她的话说，直播带货就是把小超市搬到线上，她未必“不够专业”。当然，今天还有一个热搜：在以直播为主要收入来源的主播中，95.2%月收入为5000元（人民币，941新元）以下。江秋莲和黄老师能够在这条路上走多远、攀多高，也充满未知，最终还是要经历市场的验证。

我们不妨祝福江秋莲。她不只是江歌妈妈，也有自己的生活。余生还长，她还可以有很多选择，也应被善待。