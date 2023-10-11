网络上别急着做法官，现实中避免成看官

来源：《中国青年报》

作者：刘言

一个小女孩消失在大海边，刚刚结束的热闹长假，留下一个令人忧惧的悬念。

10月4日，4岁半的女孩芯芯和家人到上海浦东南汇新城海滩玩耍。第二天凌晨，她的父亲网上发帖寻女，请求网友帮助。

这名父亲的说法是，他让在海边玩耍的女儿独自等待，自己离开去拿手机，10多分钟后返回时，女儿已不见踪影。母亲对媒体说，她和孩子外婆一直留在岸上，照顾另外一个年纪小的孩子。

一开始，很多网友都相信，长假出行，人潮人海，这大概是一起“常见”的“走散”事件，孩子很快就能被找回来。有网友提供当天下午在同一片海滩上拍摄的影像资料，试图拼凑芯芯的行踪，画面中有和小女孩相似的身影。

那条鲜亮的蓝色连衣裙，让越来越多的人感到揪心。

此后，上海警方通报，初步排除芯芯被他人带离海滩的可能，图像中疑似她的身影“在原地等候约10分钟后，向水边走去，在水边摔倒后消失在海浪中”。

警方组织了大量警力沿海边展开拉网式搜索，消防部门出动了红外感应无人机，救援人员进行了多日的搜寻，至今尚未发现芯芯的踪迹。

人们无法理解，为何一名父亲会把4岁大的孩子独自留在海滩上——那太危险了。

这名父亲曾对媒体解释，女儿在海边玩得开心，他想记录一下，就回岸边取手机。他说自己大意，本来想快去快回，结果路上被石头割伤脚趾，耽误了时间。芯芯的母亲则表示，海滩上人很多，她看不清远处女儿的情况。这是一家人第一次来上海南汇海滩玩耍。

在参与救援的蓝天救援队成员发布的照片里，有黄先生找孩子时受伤、在石头上留下的两处血迹，也有他在现场给救援人员作指引的举动，部分印证了这名父亲的话。

报道显示，黄先生称，目前搜集到的、最后确认芯芯身影的海滩照片定格在17点53分，警方找到的疑似溺水画面拍摄于17点54分。还有一名网友，提供了一张据称是18点06分拍下的照片：一个身形、衣裙轮廓与芯芯相仿的幼儿剪影，独自站在海滩上。

随着更多信息被披露，此时的舆论场俨然成为公审芯芯家人的广场，人头攒动。“女孩曾经被丢弃、他是女孩的继父”——这话来自广场上的“自诩知情者”，然而很快被证实是谣言；“她还有个弟弟，家人肯定不上心，说不定不想要她了”——人里的“阴谋论者”在交头接耳；“爸爸带娃，活着就行”——广场上的调侃者引发一些哄笑；“要追究父母的责任，他们构成了过失致人死亡罪！”人群中的“指控者”开始推动审判，大有认定父亲失职，逼他为女儿偿命的架势。

也有人发出制止的声音：“别忘了，武汉小学生校内被老师开车撞倒身亡后，他的母亲因为网暴坠楼身亡，不要让悲剧重演。”那一幕发生距今还不到半年，失去孩子后，这位母亲从单位匆匆赶来接受媒体采访，网友对其穿着和妆容展开了恶意评价，认为她不符合一个刚刚失去孩子的妈妈的样子，而是化了妆，穿着得体，还指责她对校方的质疑言论冷静，条理清晰，打扮如此精致是为了蹭热度，方便日后开直播带货。一周后，这位母亲坠楼身亡。

很快，人群里又出现义愤填膺的反驳声：“能一样吗？那个妈妈又没有什么责任，这个爸爸问题可是很明显。”

事关儿童生命安全问题，人们理当义愤填膺。但目前女孩仍未被找到，相关的调查和处理还在进行中，很多事实尚未被还原。如果如“阴谋论”者的猜测，这就是有预谋的故意杀人，像重庆男子将亲生儿女摔下15楼的案件一样，总会留下蛛丝马迹；如果孩子父亲只是一时大意，其是否构成过失致人死亡罪，争议也比较大。

我们的愤怒和心碎转化成字句前，请再等一等。

父母需要对未成年人承担监护职责，包括这起事件在内的诸多现实案例都一次次表明，一时的疏忽和大意，很可能就会将孩子置于巨大的风险之中，酿成父母抱憾终身的悲剧。近年来并不鲜见的诸如父母把孩子单独留在家中、留在汽车内所引发的悲剧，也让法律界有了设立“疏忽照顾儿童罪”的呼吁。

保护孩子，是人类毫无争议的共识。

中国未成年人保护法规定，未成年人的父母或者其他监护人应当为未成年人提供生活、健康、安全等方面的保障。民法典第36条也规定，当监护人出现怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态等情形时，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人——然而法施行的基本前提是，芯芯能回来。

美国一些州的法律，将忽视儿童的健康、甚至未对儿童进行适当的照顾视为刑事犯罪。在澳大利亚，家长把12岁以下的孩子单独留在家中或者让孩子单独出行，被邻居和社工发现并向警方报告，家长就有可能面临指控。在香港，如果监护人把孩子留在家里或者脱离监护人控制的场所，不管是否出现严重后果，都将构成犯罪。

我们看国外的影视剧，经常看到这样的情景：邻里间，听见谁家孩子哭、大人吵，不论关系远近，都会过去查问，或者直接报警。过去我们还迟疑“别人家的事，你管得着吗，多管闲事”，现在我们很清晰，儿童是人类共同的未来，保护儿童是全社会的共同责任。

在痛斥芯芯父亲的疏失之余，我们也不妨在生活中多加注意，遇到疑似无人看管或可能陷入危险的未成年人时，停下来多问一句，多看一眼。也许一句话、一个电话就能挽救一条生命。对事发时芯芯周围的人来说，这也许是一种苛责，这不是义务，也与责任无关，但却可以让“幼吾幼以及人之幼”的朴素情感推动我们去做。

“十一”期间引发关注的另一件事给了我们类似的启示。根据现场监控录像，四川盐源一个男孩因泳圈脱落在游泳池溺亡，从他挣扎到最终被带上岸，长达10分钟无人救援。舆论场上的“法官”们也掀起了对男孩身边“看官”的批判——如果身边人能及时发现并伸出援手，结局也许就不一样。

也许，有人花3秒钟多看一眼，有人便不必在未来的某天，花30分钟编写一段精心措辞的网络批评。