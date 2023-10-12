高校食堂又现鼠头的根子究竟在哪里

来源：澎湃新闻

作者：李勤余

有网友爆料称中国华北理工大学的学生吃出疑似鼠头的异物。10月10日，华北理工大学发布公告称，因中标食堂委托经营项目的宁波市江徽美食餐饮公司发生食品卫生问题，与之解除合同。

又现鼠头！众多网友对这条新闻感到吃惊，是因为今年6月就有高校食堂已发生过“指鼠为鸭”事件，而根据公告内容，华北理工大学是在7月27日将食堂经营项目委托给涉事公司。显然，明明有了前车之鉴，但校方根本没有汲取教训，也没有真正把食品安全问题放在心上。

这足以说明，要让广大师生吃得放心、安全，就不能只是“头疼医头”。否则，这次是甲学校，下次是乙学校；这次是A地，下次是B地，可谓按下葫芦又起瓢。大家不禁要问，高校食堂屡现鼠头的根子究竟在哪里？

首先应该明确，高校食堂的责任主体依然是高校自身。某些高校平时对食堂“一包了之”，安心做个不闻不问的甩手掌柜，不重视监督和管理工作；一旦出了问题，就把责任全部推给承包商，然后解约了事。如此一来，就形成了恶性循环。事实上，高校食堂屡屡出现问题，根本上还是因为高校履行监管责任不到位。

其次，高校食堂食品安全监督管理应该是常态化、机制化的。据媒体报道，在接连曝出食堂食品安全问题后，此前不少地区都开展了食品安全专项整治，启动了校园食品安全大检查。但显然，短时间内的突击整治只是治标不治本，拿出长效举措，才有可能保障全体师生舌尖上的安全。

至于长效举措的具体内容，其实也不复杂。比如，要求高校食堂持证经营、食品留样及记录；确立校长陪餐制度；设立学生提出意见和建议的通畅渠道等。办法总是有的，既然大家都对问题的根子心知肚明，就应该有针对性地、系统性地解决问题。

进而言之，无论是做好食品安全还是市场监管，一切都取决于相关责任人的工作作风。此前“指鼠为鸭”荒唐剧的发生，就源于责任人既不认真调查取证，也没有真正认识到错误。那么，华北理工大学食堂又现鼠头之后，校方在一纸公告和解约承包商之外，后续还会有哪些针对性的措施？这无疑也是公众十分关心的问题。

总之，“头疼医头”不是解决高校食堂食品安全问题的办法。既然食品安全无小事是社会的共识，那么就该有最严谨的标准、最严格的监管，也该有最严厉的处罚、最严肃的问责，不能老是对食堂里的“鼠头”视而不见，不能总是让全体师生在食堂里自求多福。