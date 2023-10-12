没营养的“毒笔记”该管管了

来源：北京商报

作者：杨月涵

当旅游省钱打上了急诊的主意，所谓的“妙招”就已变质。

近日，有网友在社交媒体发帖称，旅游订不到房间可以到医院急诊室挂号留宿，瞬间激起一众网友的口诛笔伐。

“30块（人民币，5.67新元）钱就能舒服安心过一夜”“三甲级医院就是五星级酒店”等细节加上一句煞有介事的“本人实测”，字里行间还透露着沾沾自喜。

中国浙江台州市第一人民医院副院长王东升一针见血地称，这不仅浪费医疗资源，还会造成急诊抢救功能混乱，是万万不行的。

帖子被群起而攻之：急诊是生命通道，儿戏不得。出于省钱的目的谎报急诊，为了蝇头小利占用处理紧急医疗情况的医疗资源，无异于为了一己私欲侵害公共利益，扰乱社会公共秩序。

人人都明白的道理，却偏偏有人“反其道而行”，暂且不论个人素质的影响，“急诊留宿”成了流量贴，无疑刷新了互联网种草的“底线”。

这些没有营养的笔记，不仅荒诞，更严重的是，脱离了简单的利己主义范畴，脱离了遵纪守法的轨道，以扭曲的价值观煽动对立，向社会传递负能量，用损招收割流量“圈粉”。

从某种程度上说，这种“毒”就像是当年的咪蒙。踩着社会的热点，深挖大众内心深处的黑暗，甚至偷换概念、胡编乱造，借生活给人们带来焦虑，又将这种焦虑推演至极致。

如今“毒鸡汤”换了马甲，抛却情感段子，“毒笔记”接力，摇身一变成为夜宿急诊的“实用妙招”、职场的躺平“攻略”……

流量为王与“毒笔记”的一拍即合：情绪煽动的内容越来越多，广告披上了“种草”的外衣，营销变得越发无下限，一系列博眼球的操作令人瞠目结舌。

互联网的注意力经济改了玩法，“黑红也是红”的准则大行其道。

注意力经济“登峰造极”，也开辟出了一条赚钱的野路子。互联网的钱太好赚，逐渐演变成为博主对流量的扭曲追求，博眼球的、无下限的内容自然越来越多。

大批“毒笔记”“伪素人”，就像是流水线上的产品散播“毒气”，让网络乌烟瘴气。“亲测”的标签到处都是，跟风的笔记大把大把，各路攻略眼花缭乱，但真正的含金量能有多少，没人清楚。

这也是一种信任的消耗。以种草为例，人们的信任来源于博主纯公益性的分享，真实有效对他人有用，对群体有利，对社会有价值，才是种草经济里最宝贵的精髓。

一旦没了底线、没了原则，掺杂人工成分，又找来了剧本，信任终将会崩塌。一如几年前某社交平台上的“蓝房子”和“粉色沙滩”事件，博主用失真的滤镜亲手砸了“国民种草机”的招牌。

种草笔记变成了“毒笔记”，切不可任其甘之如饴，平台更不能做甩手掌柜。如何运用科学的手段，进一步优化内容审核推广，加强社区管理，是与内容、用户同等重要的立身之本。