明星开餐馆为何容易惨淡收场

来源：澎湃新闻

作者：守一

“投资人爆韩寒因餐厅亏损上亿”最近冲上热搜，起因是近日投资人王闻超在访谈中时称韩寒此前投资餐厅名气虽大，但餐太难吃，没有把产品做好，导致亏损了上亿元，他自己也亏损上千万元。

多年前，韩寒投资的“很高兴遇见你”餐厅，因环境文艺、格调清新火爆一时，后被曝大批倒闭。这其实已经不是什么新鲜话题，明星开餐馆一度很流行，有媒体统计，陆续有数十位明星投资或经营过各式餐馆，但普遍结局都比较黯淡。比较知名的包括陈赫的“贤合庄”、薛之谦的“上上谦”、黄晓明的“烧江南”、孟非的“孟非的小面”等。

对于明星餐馆为啥总是下场惨淡，这次投资人说得也很直接，名人带来的光环效应再大，如果餐难吃、产品质量不好，注定都走不长久。菜难吃，价格虚高，这也是明星餐饮店经常被诟病的地方。很简单的批评背后，就是明星餐饮最大的硬伤所在——普遍不是踏踏实实做餐饮，只是想借着名气变现。

做餐饮看起来门槛不高，但实际上要做好、做大，非常之难。尤其对于中餐来说，要想开连锁店，确保标准化的产品和服务，非常考验企业的管理水平。

以明星开餐饮店最喜欢涉足的火锅品类来说，最成功的无疑是海底捞。但是海底捞并非一朝做大，其于1994年成立，经过几十年的摸爬滚打，才建立起稳定的供应链，通过独有的企业文化吸聚人才，经受住市场的考验。成功的餐饮企业，虽然各有不同的“秘诀”，但共通的因素，一定是经过比较长时间的摸索和市场检验。餐饮是一个竞争非常激烈的行业，要诞生和维系一个连锁品牌，难度非常之高。

反观明星开餐饮店，不管其初衷是怎样的，但不少人确实表现出了挣快钱的急切。因为明星最独特的资本，不是兜里的钱，而是在舆论场的知名度。所以我们会看到，高调进军餐饮的明星，开始都会积极利用名声带来的号召力，不断制造话题，维持餐饮店的人气。可是对一个产品、服务、管理各方面，都还没有稳定积淀的餐饮企业来说，过高的人气未必是好事，好多明星店都经历快速透支信任、匆匆走向衰败的过程。

如果说滥用知名度还只是缺乏餐饮经验的话，那么另一个因素更致命，那就是有些明星为了捞快钱开启加盟模式。明星品牌店能够快速带来人气，当然也就会吸引创业者。加盟一家明星品牌店，动辄数十万元的加盟费、管理费。明星借此赚得盆满钵满，可是这样的品牌除了短期人气，并不能在产品和服务上提供多少有内涵的东西，最终买单的就只能是这些倒霉的加盟创业者，这也会加速品牌的坍塌。

韩寒如果真的投资餐厅亏损上亿，这亏的是他自己的钱，他本人买个教训，别人倒也没必要跟着心疼。最该批评的，是那些把自己名字当作金字招牌，忽悠别人跟着加盟餐饮企业，自己却先跑路的明星。好在随着类似案例增多，现在明星餐饮已经祛魅，无论是跟风投资还是普通人去就餐，大概都不会盲目“追星”，而是先要看看这店的菜品和服务如何。

说到底，干餐饮也是个专业活、技术活，指望明星光环能长久地照亮生意，本身就是不现实的。