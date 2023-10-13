选民宿成“拆盲盒”，平台得当好“守门人”

来源：新京报

作者：冯海宁

“在入住前没法知道，等待自己的是惊喜还是惊吓。”江苏游客王蓓说，在某古镇旅游时入住民宿，午休时马桶上方一块大理石墙砖突然砸下，至今回想依然后怕。据媒体记者调查发现，民宿行业快速发展的同时，也暴露出一些安全、管理等方面的问题。

近年来，中国民宿业已进入快速成长轨道。仅今年中秋国庆假期，民宿订单就达2019年同期的4.3倍。显然，民宿为游客提供了更多住宿选择，也带来了不少就业创业机会。然而，选民宿如同“拆盲盒”，民宿屡屡变“民诉”，这对游客和民宿业发展都是一种伤害。

而网络上有关民宿的投诉主要集中在：预订后无法入住，退改不便；虚假宣传，货不对板；卫生状况堪忧，潜藏安全隐患。

究其原因，专业人才缺失、民宿位置偏僻、监管存在盲区，都是民宿变“民诉”的因素。而相关平台守土失责，也是一个不容忽视的原因。如今，民宿信息发布与交易都通过平台完成，只要紧抓平台这个关键环节，就能很大程度上遏制这种乱象。

而根据《互联网信息服务管理办法》规定，网络信息内容服务平台应建立网络信息内容生态治理机制，健全用户注册、账号管理、信息发布审核、实时巡查、应急处置等制度。《移动互联网应用程序信息服务管理规定》也明确，应用程序提供者应建立健全信息内容审核管理机制，建立完善用户注册、信息审核、日常巡查等管理措施。

试想一下，如果平台对于民宿经营者发布的每条民宿图文信息进行严格核实，“问题民宿”误导游客的机会就会大大减少。如果游客权益被侵害后，平台方提供完善的维权服务，以及对问题民宿严厉惩戒，恐怕民宿经营者也不敢侵权。

因此，相关部门需要加强监管，将现有制度标准落实到位，督促平台严格履行“守门人”责任，如此才能倒逼平台严格审核民宿信息，从源头把关减少“问题民宿”。