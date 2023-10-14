《亲爱的》原型孙卓被拐案一审宣判 五年量刑轻了吗？

来源：红星新闻

作者：予恒

吴某龙的行为到底应该按照拐卖儿童罪定性，还是按照拐骗儿童罪处置？

备受关注的电影《亲爱的》原型孙卓被拐案在深圳宣判。10月13日，深圳市南山区人民法院依法对被告人吴某龙拐骗儿童、吴某光包庇一案作出一审公开宣判，以拐骗儿童罪判处吴某龙有期徒刑五年，以包庇罪判处吴某光有期徒刑二年。同时判令吴某龙赔偿孙某飞、彭某英损失42万元，赔偿符某、彭某某损失42万元（人民币，约7.8万新元，下同）。

孙卓被拐后，其父孙海洋花了足足14年57天才和儿子重新团圆。多年来，孙海洋寻亲之艰难，以及孩子被拐对于孙家带来的煎熬与伤害，通过由其故事改编的电影《亲爱的》和相关报道，很多陌生人都有了更直观的感受。因此，该案的社会关注度非常高，对于作恶者的惩罚，包括孙海洋在内的社会各界，都抱有较高的期待。比如，这次开庭前，孙海洋在接受采访时表示，希望对人贩子处以死刑，并表示如若宣判结果与自己预期差异太大，将上诉。

对比之下，目前的一审结果，显然离孙的预期有较大差距。而五年的有期徒刑对人贩子而言是不是量刑过轻了，也成为不少网友关注的焦点。

值得注意的是，这次一审判决中人贩子吴某龙的罪名为拐骗儿童罪，而不是拐卖儿童罪。别看两者只有一字之差，但对应的量刑标准却有明显差别。根据中国刑法规定，拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有其它多种情形的之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。也就是说，拐卖妇女、儿童罪，最低刑期是五年，最高可处死刑。而拐骗不满十四周岁的未成年人，脱离家庭或者监护人的，处五年以下有期徒刑或者拘役。也即，拐骗儿童罪，最高只能判处五年有期徒刑。因此，若按拐骗儿童罪论处，吴某龙一审领刑五年，已算是顶格处罚了。

至此，一个关键问题就浮现了——吴某龙的行为到底应该按照拐卖儿童罪定性，还是按照拐骗儿童罪处置？回答这个问题，首先需要厘清这两个犯罪的区别。其中，拐骗儿童罪的对象只限于不满14周岁的未成年人，而拐卖妇女、儿童罪的对象范围广，既可以是成年妇女，也可以是儿童。此外，从具体罪名的差别也可以看出来，拐骗儿童罪，主要是为了收养或者使唤、奴役，而拐卖妇女、儿童罪则主要是为了贩卖牟利。根据这几个区别，再结合具体细节，吴某龙按照拐骗儿童罪予以处罚，不是没有道理。

比如，目前已披露的审理信息称，法院审理查明，被告人吴某龙于2007年10月9日、12月28日在深圳市南山区先后拐走被害人孙某、符某某，并将二人（彼时均未满14岁）带至被告人吴某光的住处藏匿。随后，吴某龙将被害人分别交由其同乡或亲属抚养。也就是说，吴某龙拐走两名儿童主要是送给同乡或亲属收养，而非为了牟利。

这里面也确实存在争议的空间。比如，拐走儿童送给同乡或亲属抚养，与自己收养，至少从社会角度来理解，显然是有区别的。而吴某龙在过程中是否“牟利”，它的判定标准到底是什么？要知道，考虑到双方是同乡或亲属关系，若单纯以是否存在直接的金钱“交易”来判断是否“牟利”，恐怕未必公平。而时隔多年，这个关键细节到底又是通过什么证据来锁定的？这些疑惑，都需要有更为详细的信息公示和回应。由于两项罪名所对应的量刑标准实在差异太大，在认定上必须要审慎考虑，以真正体现公平公正。

除了量刑低于外界预期，民事赔偿42万元，也与之前两个受害者家庭提出的580万元民事索赔有着巨大差别。对此，孙海洋已表示不能接受，“14年内寻找孩子的费用远远高于42万元”。

综合看来，目前的一审判决结果，无论是刑事责任部分，还是民事赔偿部分，都与受害者家属的预期和社会期待，存在着显而易见的落差。所以，可以预见此案还难以在司法程序上画上句号。受害方的代理律师也已表示，接下来会收集证据，与孙海洋方商议后进行抗诉。

客观来说，由于舆论的聚焦，以及近几年不断强化的对于拐卖妇女儿童违法犯罪“零容忍”的社会氛围，社会各方对于此案的司法表现有着颇高的社会期待，也难免会令审判结果的争议被进一步放大。因此，这也更考验司法公正审判能力。无论如何，越是具有社会标志性的案件，其审判越要经得起法律和良知的检验。希望此案的最终结果，能够让作恶者付出该有的代价，让受害者家属得到应有的宽慰，也向拐卖犯罪释放足够的震慑效果。