鼓励生育，不能只盯着二孩

来源：北京商报

作者：张绪旺

中国国家卫生健康委10月12日发布《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》，披露了中国人口生育相关数据，2022年出生人口956万人，其中二孩占比为38.9%，三孩及以上占比为15%。

956万人的出生人口，年初中国国家统计局的数据中已经呈现。中国国家卫健委的公报，披露二孩、三孩的占比，进一步诠释了当下中国的生育形势。

自2016年实施全面二孩后，“一孩”“二孩”（后来的三孩）等成为社会关心的话题词，也成为解决人口问题、鼓励生育政策中重要的数据指标。

因此，从2017年中国国家卫健委的统计公报，二孩占比数据开始公布，当年为51%，并呈现逐年上升的趋势，并在2019年达到59.5%。此后，2020年57.1%，2021年55.9%，2022年53.9%，得益于二孩、三孩政策效应的持续，二孩及以上占比一直维持在50%以上。

二孩、三孩占比是果，也是因。在解决中国低出生率和老龄化加重的人口问题上，此类结构性数据的变动趋势，是政策进一步调整的事实依托。

从二孩占比的变动趋势看，结合整体出生人口数据，二孩效应整体稳定，但面临的形势严峻不容小觑。尤其是随着门槛性政策发布已有时日，起初想生、敢生的情绪化驱动日趋弱化。从适婚适育的个体（家庭），到承担政策助力角色的各级政府，理性取代冲动，结合自身和当地实际，全面和长期的共建生育友好型社会，成为比催动数据更核心的命题。

从单独二孩，到全面二孩、三孩，以及已有不小呼声的全面放开，“允许生几个”重要，生几个娃补贴多少钱也重要，所有事无巨细、事关婚育的政策都重要。仅以生育补贴来说，过去一两年，各省市各地区大有比拼发钱的势头，对每个受益家庭，发1万元（人民币，下同，约1876新元）当然比发5000元有吸引力，但每年1万元不是鼓励生育的终点，3万元不是，10万元也不是。

养娃不是一劳永逸，就业、婚恋、住房、医疗、教育、养老……鼓励生育是组合拳+马拉松。

就在公报发布的前一天，广州住房公积金提取政策调整，其中生育二孩及以上（至少一个子女未成年）的家庭，缴存人租房月提取额度可以上浮30%。

类似的政策，各地政府还在源源不断地掏出工具箱。比如，本次公报首次发布了托育服务的数据，2022年全国托育服务机构总数7.57万家，提供的托位数362.4万个，全国千人口托位数2.57个。

在鼓励生育的道路上，婴幼儿托育服务的重要性无须赘言。一斑而知全豹，随着共建共识的达成，政府之外，企业、机构等社会力量也在加入到建设生育友好型社会的行列之中，包括但不限于女性职场公平、生育补贴、孕产假优化等等。

总而言之，数据要关注，行动要夯实，鼓励生育，没有一蹴而就，当宜日拱一卒。