在阳台看周杰伦演唱会？“阳台票”有人买有人卖，隐患何在？

来源：澎湃新闻

作者：李佳蔚

10月12日晚上7时起，上海体育场内为期四天、共计四场的周杰伦演唱会持续进行。同时，“场外版”演唱会也如火如荼上演。

12日晚上，许多没有抢到票的歌迷奔赴现场，聚在体育场外大合唱。住在附近的居民没有门票，却天然有张“阳台票”。从网上传出的直播、视频、照片中，上海体育场四周多个居民小区阳台站着听众，很多人打开手机电筒、举着荧光棒，就像在内场一样随着音乐摇摆。

这也让一些人动起了买卖“阳台票”的脑筋。

13日，澎湃新闻记者与刚好在家中阳台听完演唱会的网友“一大群NoNo”取得联系。他回顾了前一晚“场外版”演唱会的情形，气氛很好、秩序井井有条。他也谈到，虽然有陌生网友联系他寻租阳台，但还是婉拒了，另外有一些溜进社区的歌迷，爬到楼上看演出。

记者注意到，社交平台上出现不少寻租阳台、出租阳台的帖子，有的开价每人300元（人民币，下同，56新元），有的开价每人160元，价格不等。对此，律师认为，居民凭借地形之便在家观看无妨，但考虑安全等原因，还是不宜出租。

“阳台票”演唱会

从小听着周杰伦歌声长大，“一大群NoNo”和朋友们很喜欢这次“场外版”演唱会。

他说，得知周杰伦在上海开演唱会后，他和朋友早早准备抢票，可惜和大多数歌迷一样，开票当日“铩羽而归”。他住在徐汇区零陵路的电影华苑小区顶层14楼，视野开阔，小区和上海体育场仅一条马路之隔，平时站在阳台能看到体育场的一部分。

因此，当他知道周杰伦演唱会定在上海体育场后，就想着或许在自家阳台也能听。演唱会几天前，“一大群NoNo”和多位朋友们约好10月12日晚上在他家聚会，餐叙之余，利用特殊的“阳台票”感受偶像演唱会的魅力。

“一大群NoNo”记得，晚上7点多演唱会开始，当时小区外零陵路附近几乎全是歌迷，许多人聚在一起，大合唱声此起彼伏。一些歌迷聚集在靠近体育场的飞洲国际广场前，还有一些站在附近马路的人行道上。

“我这栋楼离体育场很近，虽然看不见内场，但听得很清楚，每首歌的旋律刚起来，我们就开始猜歌名，看谁说得快。”“一大群NoNo”和朋友就这样边听边玩游戏。

每当听到特别喜欢的歌，大家就走到阳台仔细听。他看到隔壁几个阳台上也有邻居，有人跟着旋律唱，还有人拿着荧光棒挥舞。楼下沿街空地上站着的许多歌迷，也不时朝楼上挥手打招呼，气氛很好。

演唱会持续到晚上10点左右结束。这期间，“一大群NoNo”和朋友一起拍了阳台视角的视频、Vlog，发布到社交平台。

市场火热，安全隐患何在？

12日晚上起，“阳台票”在社交平台流传，有人想买，也有人想卖。

有网友发帖询问“有哪位好心人把阳台租给我看周杰伦演唱会吗”，配上上海体育场附近亮灯的居民楼。有人发帖称300元卖一张“阳台票”，也有人开价160元，还有卖票时限女性购买等要求。事实上，“阳台票”的帖子中不乏开玩笑的人，但也有人是认真的。

“一大群NoNo”说，12日晚上他在社交平台上传视频后，很快有陌生网友联系他，“说愿意来这个阳台上看，然后愿意付钱”。但他觉得这样不太好，没问价格，也没有回复，对方“很迫切一直在重复问我”。

“一大群NoNo”对记者解释，“我觉得如果邀请朋友来家里其实还行，但陌生人的话就怪怪的”，因为毕竟家里是私密空间，而且小区也有其他居民的隐私和安全。出于这种考虑，他婉拒了联系他的陌生网友。

“一大群NoNo”也注意到，小区的门禁管理也更严格了。10月12日晚上他回家时，进小区要先刷门卡，这在以前不需要，往常只在单元楼刷卡，可见物业加强了管理。

不过，还是有人溜进来。据其所说，或许因为外卖、快递等通行需要，外人有机会出入小区，在楼内看到一些歌迷溜进来，“混进来就跑上天台，来蹭个免费场吧”。

“我觉得如果只是歌迷进来，对小区影响也不大，没有黄牛就好，黄牛为了赚钱很容易扰乱秩序。”他说，该小区治安一直很好，且附近有派出所，平时觉得很安全。

对于“出租阳台”的现象，上海大邦律师事务所律师丁金坤认为：“居民因地形之便，在自己家里看演唱会是无妨的，但若出租家里阳台给他人免费看，则该租赁合同涉嫌有悖公德，可能会被认定无效。”

丁金坤称，租赁阳台还带来安全隐患，“万一承租的看客一激动发生摔伤事故，则房东也可能会承担相应责任。所以，还是不出租为宜。”

一些歌迷私自溜进社区，甚至爬上天台观看演出，丁金坤认为其中存在很大安全隐患，有悖公序良俗，一旦发生意外，个人要承担责任。

“仅仅是蹭演唱会也算了，最担心的是一些社会闲杂人等混进来，发生盗窃等违法犯罪行为，所以小区也必须提高门禁管理措施，保障所有居民的合法权益。”丁金坤说。

现场安保秩序如何？

在阳台看演唱会的夜晚，“一大群NoNo”有一个深切感慨，“演唱会前后安保秩序很好。”

几天前，公安机关就公布了演唱会期间上海体育场和周边的临时交通管控措施，提示附近公共交通线路信息。上海体育场多个入口处也立有醒目指示图，标明体育场的多个入口和预检口位置。“演唱会还没开，大家对周边的管控和交通信息已经提前有很多了解。”“一大群NoNo”说。

他特别提到，12日晚上演唱会外面有一个细节。当时体育场外聚集着一些合唱的歌迷，民警等安保力量在各路口、道路上巡逻和执勤，歌迷没有影响交通秩序，警方也没有清退唱歌的人群。

他说，大概到演唱会结束前半小时，晚上9时许，安保人员开始拿喇叭疏散场外人群，“当时场外人还是很多的，目测至少有几百上千人，他们分路段把人群疏散出去。”

而当演唱会结束时，数万名观众陆续从体育场内各出口走出，秩序平稳。“这个时候场外已经疏通好了，路面也宽敞，之前场外的歌迷，完全没有影响最后退场的秩序，整个管理很不错。”他说。

网上有一些讨论唱歌扰民的声音。“一大群NoNo”觉得，从居民角度来看影响不大，晚上10点演唱会结束后，场内外观众很快就疏散了。另外，上海体育场平时承办中超联赛等体育赛事，观众客流量大，附近居民也有生活经验。

“中超联赛期间，每周一两场比赛，球迷的喊声可能不比歌迷更小，”他说，“我觉得住在这附近的居民已经都习惯了吧，派出所也就在楼下，解决问题非常快。”