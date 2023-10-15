来源：中国《经济日报》

作者：翟子豪

眼下，一些人收到装有大闸蟹免费兑换卡的快递，未曾多想便按照提示扫码入群，结果在客服诱导下遭遇诈骗。此类新型诈骗话题迅速登上热搜，不少网友也表示收到过类似蟹卡。

此类新型诈骗为何能得逞？这是由于诈骗分子通过不法手段获得消费者信息，通过快递形式获取信任。在消费者扫码入群后，诈骗分子便会要求其下载APP，开启刷单任务。前期以小额返利使消费者放松警惕，在大额充值后不予返还本金和返利完成诈骗。

可以看出，此类诈骗不过是披着蟹卡外衣、使用刷单返利手段的老套路。近年来，经过执法部门严厉打击和媒体曝光，公众对刷单返利这一诈骗手段的警惕性越来越高。但面对包装精美的快递，一些消费者还是掉进了诈骗分子的陷阱，可见预防网络诈骗的防线仍需不断加固。

随着互联网和社交媒体的发展，公众获取信息、消费购物的方式愈发多样，同时更容易接触虚假信息。从冒充银行工作人员打着“保护资金”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施的电话诈骗，到通过算法仿真合成的“AI换脸”诈骗，再到如今的蟹卡诈骗，新型诈骗层出不穷。究其原因，主要在于个人信息泄露和消费者风险意识不足。

一直以来，时常有不法分子以非法手段盗取、贩卖用户信息。黑色产业链不仅会影响公众日常生活，稍有不慎更会造成难以挽回的经济损失，应引起各方重视。对于消费者来说，在收到不明快递时，一定要验证快递员身份、查看包裹内物品，不要提供银行卡、身份证、手机号等个人信息。有免费的礼物送上门，更应提高警惕并通过官方途径核实快递来源。

诈骗方式千变万化，但万变不离其宗。消费者一定要擦亮双眼，提高警惕。