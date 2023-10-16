禁用机械设备收花生？即使“被误解”也该反思

来源：澎湃新闻

作者：方圆

“少折腾就是最大的作为”，这是一名网友在《因领导检查扬尘太大，河南延津禁用机械设备收花生？当地回应》一文的跟帖留言。虽然此言有点刺耳，因为当地回应已否认了“因领导检查”，但是，这事对基层干部来说，有没有什么可提醒的教训？答案是肯定的。

网传视频显示，一片农田中，拍摄者与现场工作人员发生了言语争执。拍摄者询问一名现场工作人员“不让收咋了？”工作人员回复，“有领导检查。”随后，拍摄者又询问另一名现场工作人员，“老百姓不让收（花生），难道要下雨收？”工作人员解释道，“谁说不让收？让收，扬尘太大。”

根据这则视频可以“推理”出这样的事理：机械设备收花生扬尘太大，领导要来检查了，所以机械要停下来。于是可以得出两个结论，或者是为了不让领导见到“扬尘太大”，基层的人弄虚作假；或者基层的人生怕让领导“吃扬尘”而不让用机械作业。

这两个“结论”现在自然都澄清了。关于不让机械设备收庄稼的依据，工作人员称是大气污染防治法。相关单位回应说魏邱乡安排人员入村引导群众错峰作业，降低扬尘，由于个别工作人员解释有误，导致群众误解不让使用收割机作业，已进行批评教育，并将做好解释说明工作。

但是，这样的解释却不那么容易让群众理解和谅解。“几千亩地让人收，都机械化了还要让人收，这是啥政策？”群众询问道，“我找你们要给我个说法。”为什么明明不是“因领导检查”而禁用机械收花生，但群众却不买账？甚至如基层干部所说为“大气污染防治”而错峰作业，但群众也不领情？

因为“花生最佳收果期就是半个月时间，超过这个时间段再收，就会非常费力。”这是民生，能否及时收花生关乎一家一户的生计。这才是群众最关心的切身利益。那么，在作出所谓的“错峰作业”决定时，有关负责人考虑过群众的生计吗？如果因“停机”而造成村民损失怎么办？这些问题，倘若基层干部在作出决定前予以足够重视，不轻易行使“禁用”之权，那么，还会引起群众反感？

正如一名网友评论说，“人的思维机械了比现场机械收获花生危害更大，我们的行政行为僵化了冻僵的是我们到手的丰收，农收有季节限时令天命不可违，农民辛勤劳作到手的果实不能失手，这是天大的事，什么领导检查、路过车辆视线等等都不是让收获烂在地里的托辞，我们的主管部门工作是全力以赴创造条件确保颗粒归仓，这是使命责任担当。”这就是一个提醒，非常中肯。

还有一个提醒，就是基层干部如何避免让群众误解？当地回应中说，“因领导检查而禁用机械设备收花生”之说，是工作人员解释有误而造成，引起群众误解。为什么群众会误解？仅仅对解释有误的工作人员进行批评教育就万事大吉了？

其实，这种误解应当可以提醒基层干部如何更加严以律己。“领导检查”是常有的。现实中，确实存在着少数“因领导检查”而让群众“不方便”甚至“不满意”的事。这就涉及干部作风问题了。“领导检查”要不被群众误解，唯有求真务实，不摆花架子，不弄虚作假。