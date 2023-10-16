南阳迷笛音乐节后，他们逐渐选择了原谅

来源：中新社

作者：刘越

万万没想到，一场音乐节，将中国河南省南阳市推上风口浪尖。

9月29日至10月2日，中原迷笛音乐节在河南南阳市卧龙区举行。演出结束后，大量乐迷反映，财物在音乐节露营区失窃。随着相关视频曝光，网友们诧异发现，“顺手牵羊”的竟是当地村民。

其后，从乐迷维权到警方追责，从网友热议到主办方回应，一把舆论的大火将这场已经结束的演出烧得轰轰烈烈。10月5日，迷笛方发布公告，称事件源于网友陈某故意发布虚假消息误导煽动村民。

随着声明发布，一切尘埃落定。至此，关于南阳迷笛音乐节事件的舆论终于偃旗息鼓了……吗？

“我们的帐篷，成了村民们的猪圈、葡萄架！”

互联网是有记忆的。

时至今日，在网络平台上搜索“南阳迷笛音乐节”，仍会看到网友对于偷窃事件的激烈讨论，甚至存在不少针对南阳乃至河南的地域攻击言论。

“很多外省的网友都在骂我们，我一开始在社交平台跟他人道歉，觉得自己家乡出现这种事情很丢脸。”被群起而攻的南阳本地姑娘莫莉觉得有些委屈：“后来实在忍不住，我就自己坐着哭了好一会儿。大部分南阳人都不是这样的。”

莫莉提到，音乐节的举办地点“绿野独白”属于南阳市的城乡结合部地区，居住的中老年人数量较多，素质良莠不齐：“跟他们小时候的生活环境和受教育程度有关。有些人爱贪小便宜，又受到了有心人的煽动。”

莫莉的观点并非个例，网络上关于“村民或许是误拿”的猜测声量不小。迷笛乐迷卢永奇告诉记者，当时处于音乐节散场状态，现场混乱，“下雨之后全身泥泞，好多人的帐篷包括物资本来就不要了，村民过来把游客丢弃的东西捡走，可能一不小心就把旁边的东西也拿走了。”

然而，事件亲历者张思源对此不以为然：“误会？这绝对不是误会，这就是那帮村民为了牟利进行的盗窃！”

“10月3日凌晨，陆陆续续有一大帮村民通过不同的方式潜入露营区，搜刮甚至是明拿。我们制止他们，他们居然还接着拿。后来警方缴获的物资是整车的。”张思源十分愤慨：“我就被偷了几百块钱的东西，有些人的手机、电脑、贴身衣物和行李都被偷了，连家都回不去。有些志愿者从10年前就在迷笛，他们那些很有纪念意义的手环、照片都没了，偷东西的人觉得不值钱就直接扔掉了。”

“10月3日晚上，警察追到那些村民家里面，发现一些架子被他们搭成了猪圈，一些帐篷的主干被他们架起来，准备种葡萄。”张思源还称，据他所知，许多受害者迄今未收到道歉，也包括他自己：“道歉也没有意义。付出代价的是那个教唆者，其他村民把东西交出来就被放走了。”

同样当面目睹了一些村民们行为的大学生肖奋至今仍非常不满：“我丢了一顶帐篷、两个睡袋、两个防潮垫、一个充电宝、一些衣服，还有零零散散的东西，最夸张的是拖鞋都给我拿走了，总价值600左右（人民币，114新元）。”

“你见过高速公路大货车侧翻后，那些人去哄抢的样子吗？这就是类似的情形。”

据肖奋回忆，涉案村民年龄在40-60岁左右，穿着朴素，被现场游客指责后态度依旧嚣张，言辞激烈：“在我家的东西就是我的”“吵了好几晚，我没睡好，拿点东西怎么了”“我看里面都没人，我寻思没人要了”……

“帐篷里面没人就等于没人要，他们不挑，全拿走，拿三轮车拉。”凡此种种令肖奋非常无语：“有一个大妈看到我说帐篷丢了，她让我去拿一个别人的……”

其他受访者也向记者透露，游客的裤衩、吃剩一半的食物和饮料、现场商贩的桌子等“毫无价值”的东西都被扫荡一空，简直匪夷所思——这一切，和“南阳”留给他们的初印象，可以说截然不同。

“我们把游客揣兜里，你们把游客踹沟里”

不少参与了南阳迷笛音乐节的乐迷，都经历了“粉转黑”的过程。

迷笛乐迷木子和朋友在9月30日下午抵达南阳。一下高铁，他就感受到了南阳对这次音乐节的重视：“车站有大海报，有志愿者及直达场地的接驳车，一切交通免费。去场地的路上，门头带LED屏幕的饭店、银行、酒店都在滚动‘南阳欢迎你’之类的标语。”

“第一次发现一座城市能为了和他们并不相关的乐迷，迸发出那么大的热情，特别感动。”

张思源也有同感，刚下高速，他就被道路两侧的欢迎旗震惊了。“我们去的加油站，甚至是公厕旁边都贴满了南阳迷笛的海报。我刚到酒店，工作人员就祝我在音乐节玩得开心，还给了当地的牛奶作为小礼品。”

更难得的是，国庆假期期间，南阳的酒店并未大幅涨价。游客豆豆表示：“酒店很便宜，基本没涨价，而且服务特别好。迷笛期间，早餐免费吃，每天晚上酒店门口有刷子、水管可以刷鞋。店长还给乐迷提供了小餐厅，静音耳塞、卸妆水、洗脸巾也都配了，这是我今年住过的最佳酒店。”

据南阳本地媒体报道，为当好此次东道主，南阳市组织了300辆接驳车，并开通了多条接驳专线，市民自发组织了4万多名志愿者为乐迷们服务。当地领导还提出要坚决做到“三不”：不欺客、不涨价、不耍横。

可谁能想到，南阳全市上下把游客“揣在兜里”，结果部分村民把游客“踹到沟里”。张思源摇摇头：“反正我不会再来了。这就是可怕的地方。我知道你已经做得很好了，但我就是不会再来了。”

除了偷窃事件本身，乐迷们也本能对南阳产生了“水很深”的心理阴影。更有网友质疑：这群村民，到底是怎么绕过安检，进入营地的？

“演出场地和露营场地挨着，露营区分为A、B、C三个区，用围挡围起来，只有一个出入口。”迷笛乐迷焦练向记者介绍：“进露营区需要通过购票凭证，扫身份证换手环。村民为什么能进来？我们不太清楚。”

一夜之间丢失了几千元财物的志愿者林龙也表示不解：“我不知道为什么他们可以进来。场地里面有骑三轮车的大爷大妈在拉客，我进门却被安保大哥拦住了，给他看了工作证才让我进去。”

“门口有安检机和安保人员，村民是通过翻墙进入营地的。”迷笛相关负责人羌臣解释道。他也承认安保方面存在不足：“说实话，我们也始料未及。迷笛在全国举办过这么多场音乐节，从没遇到过这种情况。第一次在中原地区办，地方比较大，人也比较多，安保重心都放在了乐迷的人身安全上，可能没有考虑到盗窃这个事情。”

截至受访时，羌臣透露，当地警方共接到相关报案73起，落实被盗案件65起。经过公安机关的积极侦办和迅速介入，已抓获一些盗窃者，追回部分财物。

“财物追回工作正在有条不紊地推进当中。不破不立，中国这句古话讲得蛮有道理。遇到这样的问题后，我们不逃避，吸取教训，多加以宣传，让乐迷注意保护好自己的随身物品，也希望大家增强法律意识。”

与此同时，羌臣直言，这次事件很可能是被有心人放大了。“其实一共就落实了60多起案件，量也不大。还有一些东西比较小，乐迷只做了遗失声明登记。哪个活动不丢点东西？我觉得还是抹黑的人多，对于想搞这种地域黑的人，我们严厉禁止和打击。”

如何拯救迷笛音乐节后的南阳？

无论是迷笛方的“严厉打击地域黑”，还是南阳市民面对刻板印象的争辩，都很难改变当下南阳的尴尬处境。

作为排名河南省2022年GDP前三的城市，历史悠久、旅游资源丰富的南阳在文旅赛道上野心勃勃。9月29日晚，在中原迷笛音乐节开幕式上，南阳市文化广电和旅游局局长任永亮曾表示：要让迷笛音乐节在南阳扎根10年。

被誉为“中国摇滚音乐黄埔军校”的迷笛邂逅千年古城南阳，本该是一场传统与时尚的交流碰撞，也是为南阳发展文旅文创产业提供新机遇的最好抓手。据南阳本地媒体报道，此次音乐节给南阳带来每日超4万人次的外地游客流量，大大拉动了文旅消费，“泥巴大战”和“托举轮椅哥”两个热点更是让南阳市正向出圈。

然而毁灭比创造往往简单得多。在记者采访的十几位迷笛乐迷中，绝大多数人表示，依旧支持“迷笛”IP，但会慎重考虑是否再来南阳参加音乐节。

官方层面上，迷笛和南阳政府的后续合作是否会受到影响？羌臣直言：“这个事情可能要往下一步去考量，具体要看最终的处理方案。事情没处理完，也没法往后想。毕竟，这个事件影响挺大的。”

为此，记者致电南阳市文旅局，工作人员称，“有些部门已经开始行动，南阳市文旅局也正在研究后续工作。”

一场庞大而低调的自救正在进行。迄今为止，许多丢失财物的乐迷收到了中原迷笛组委会的联系短信，并已经拿到了补偿。记者了解到，乐迷大多通过两种渠道拿到赔偿金：一是在失物群中自发接龙，二是通过扫码登记。只需要拿出自己物品的丢失记录和购买凭证，就能拿到真金白银的赔偿。

“那边联系我，让我发物品照片给他们核对，看能不能找到。如果找不到，他们会进行补偿。”肖奋向记者出示了转账记录：“原本我是没打算要钱了，但是他们非要我说个范围。我说那就一半，后来给我打了300。”

卧龙区委宣传部人员向记者表示，给乐迷的补偿金均由南阳当地的爱心企业提供。此外，一年内持本次音乐节购票信息，还能免费游览南阳市卧龙岗文化园和中国月季园。

除了经济补偿，不少乐迷还收到了从南阳寄出的伴手礼，有毛巾、月饼、迷笛手环、艾草贴和眼贴。此前放话“再也不去南阳”的张思源也因此缓和了情绪：“我原来很生气，现在原谅了。因为他们的态度很好，二话没说，直接赔钱。丢东西是一个插曲，我们也得到了心满意足的补偿。”

可以看出，南阳的自救，让部分乐迷选择了原谅。甚至有受访者提出，“资深笛迷没有黑南阳的，我们骂的都是那些偷东西的人。网上的言论看看就行，我们当事人都没说什么，有些网友没素质，‘开炮’开习惯了。”

然而，南阳迷笛音乐节事件并非谁和谁之间能关起门来处理的“家务事”。补偿、周边、情怀或许能打动迷笛乐迷，却很难让所有网友选择“忘记”——而后者，才是真正能让南阳文旅振兴的力量。

在记者就“乐迷补偿问题”致电南阳市各政府部门的过程中，得到的回复多是“不接受任何采访，一切请看官方通告”。此外，在后续宣传上，也能让人感受到当地低调等待舆情消散的处理方式。然而在碎片化的互联网时代里，刻板印象的种子一旦埋下，未能及时拔除，很有可能会遍地开花、影响深远。

对于南阳来说，这场自救行动，或许才刚刚开始。