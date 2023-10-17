恶犬咬伤2岁女童，养犬管理为何频频“掉链”

来源：澎湃新闻

作者：熊志

10月16日上午，中国成都崇州一小区发生犬只伤人事件，一名2岁女童被咬伤。据警方通报，女童右肾挫裂伤，右侧肋骨骨折，万幸的是经过手术治疗，生命体征平稳。当地派出所民警已到事发小区排查。民警称，涉事犬只是一条罗威纳犬。

网传视频显示，一只大型黑色犬撕咬一名女童，时间长达40秒，尽管家人用身体极力保护，仍无法完全阻止撕咬，女童几次被咬住不停拖动，后在众人帮忙驱赶下恶犬才离开。

恶犬伤人，谁该担责？

看过视频的网友，估计都会被那触目惊心的画面惊吓。不敢想象，恶犬给孩子造成了多大的痛苦和恐惧。

尽管女童已经脱离生命危险，但发生如此血淋淋的悲剧，除了心痛怜悯受害人外，相信很多人心里还有愤怒与不解——恶犬伤人到底是如何发生的？狗主人又是谁？

涉事犬只的来源和去向，还在调查之中，犬只主人尚未现身。不过警方提供的信息显示，咬人的狗为罗威纳犬，属于大型烈性犬，因体格大、攻击性强，在很多城市都属于禁养犬之列。

禁养犬出现在城市小区，且没有遛狗绳、嘴套等相关约束性的工具，是此次悲剧的直接导火索。事件背后牵涉的责任是多方面的。

如果涉事犬只为流浪狗，那意味着城管等相关职能部门，存在严重失职，没有对危险性极高的流浪犬及时处理。

其次，既然是大型烈性犬，且从警方、小区居民等处的综合信息来看，流浪狗的概率较低。那么，罗威纳犬为何还能供个人饲养？相关管理部门是否严格按照规定执行了对宠物的管理？

当然，更直接的问题在于养狗人，其行为已涉嫌违法，甚至可能构成刑事犯罪。早在2010年，成都就出台了《成都市养犬管理条例》，其中明确规定“禁止个人饲养烈性犬、大型犬”。携带犬只外出，应“将犬只装入犬笼、犬袋或者由完全民事行为能力人使用犬绳牵领”。

简单来说，遛狗不牵绳，不仅是个人素质素养问题，是不文明的行为，更涉嫌违法。不能因为日常遛狗没有发生咬人惨剧，就淡化这一行为的法律性质。

此事中，养狗人既违反条例，擅自圈养大型烈性犬；在携带犬只外出时，明知是存在伤人风险的大型烈性犬，也没有牵绳约束，未尽到看管的义务，导致惨剧发生，给女童造成了严重的身心伤害，理应依法承担责任。

此外，大型烈性犬在小区内活动，并发生伤人事件，物业方面如果没有及时驱赶，也可能将承担连带责任。

严格执法，才能文明养犬不“掉链”

跳出个案看，不可忽视的是，近年来，恶犬伤人事件时有发生。在此背景下，更应该反思，为何一些犬只管理规定沦为了摆设，成为了纸面条文？

随着养宠物越来越普遍，各地基本都出台了相应的养犬管理规定，涉及犬类的预防接种、登记，免疫证的发放，以及养犬行为规范、犬只进入的场所规定、流浪犬的收容处置等，包括禁养犬只的种类。

比如在《成都市养犬管理条例》，还将城市划分为限养区和非限养区，在市中心城区的限养区，严格执行“每户限养一只犬”的规定。

而对于恶犬伤人，上到《民法典》，下到地方条例，都有明文规定。如《民法典》提到，“违反管理规定，未对动物采取安全措施造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任”。

但在现实中，很多人都深有感触：这些写进法律、条例的养犬规范，并没有得到严格执行。

一些养狗人士，在“我家狗不咬人”的盲目自信下，遛狗不牵绳、不戴嘴套，放任犬只在公共场所四处狂奔。只要没有发生咬人纠纷，类似违反规定的行为，往往不会受到任何追究或处罚，没有丝毫的违法代价。

另外，文明养犬不只是要遛狗牵绳，还理应定期免疫接种狂犬病疫苗，获得免疫证明，向所在地申请登记注册，以方便职能部门进行信息化管理。然而现实中，有多少养狗人士老老实实做到了定期打疫苗，并如实申报登记？

养犬规定沦为一纸空文，职能部门无法掌握辖区犬只的饲养情况，也就无法实现有效监管；因为缺少执法约束，有的养狗人士肆无忌惮，放养、散养、偷着养，一些禁养的大型烈性犬，才会出现在不该出现的场合，成为“移动的危险源”。两者互为因果，恶性循环。

养犬规定难落实，当然有客观原因。比如，缺乏统一的专责监管部门；再如，遛狗不牵绳等一些问题太常见，面临法不责众的困境；严格执法需要太高的执法成本。

但问题在于，有法不依、执法不严、违法不究，城市中的狗患才此起彼伏，屡屡酿成各种纠纷或悲剧，对公共安全造成巨大威胁。

并且，正是因为执法出现缺位，面对狗患，一些民间人士才会采取“私力救济”，比如用投毒下药的危险方式，来反制不文明的养狗者。几年前那篇争议极大的文章《遛狗要拴绳，异烟肼倒逼中国养狗文明》，正是“人狗矛盾”——更准确地说，是不养狗人士和不文明养狗人士矛盾——的一个缩影。

此次恶犬伤人的惨剧，再次敲响了养犬管理的警钟——狗的问题，本质上还是人的问题。要避免类似惨剧发生，养狗人士需要守法自律，职能部门更应严格执法，将养犬管理规定中那些沉睡的条文，彻底激活。

面对法不责众的困境，在加强普法教育之外，是否可以对一些不牵绳的狗主人依法处罚，提升违法成本，用树典型的方式，来达到警示众人的效果？也值得深思。

总之，恶犬伤人屡发，执法不严是重要因素。只有执法严起来，一些养狗人士才能真正拴好心中的那根绳、抓紧手中的那根狗链，做到不“掉链”。