公开售卖“外卖赔付”教程，网络社群不能惯着

来源：澎湃新闻

作者：阳柳

“某外卖平台赔付直接教”“一包烟免费教如何退”……据报道，在中国社交平台上，有人售卖恶意“外卖赔付”教程。不法分子以50元到300元（人民币，下同）的价格，教授他人如何虚构在外卖中吃到异物，借机向商家索赔。某贴吧累计发布的“外卖赔付”教程超过6000篇，还有专门的“赔付群”。

消费者发现食品变质、有异物，向商家申请赔偿，是外卖行业的通行规则，各外卖平台都建立了成熟的赔付机制。赔付，是为了保障消费者权益，也是倒逼商家提升产品和服务质量。正常的索赔，是消费者的权利。

但一些人却动起了歪脑筋，在收到外卖后，把毛发、虫子等异物放进餐食中，拍照上传平台，投诉要求赔偿。如此，消费者的正常维权，变成了不法分子的龌龊“生意”；消费者的维权通道，变成了不法分子勒索的暗黑通道。售卖“外卖赔付”教程更是恶意索赔的进阶版，它做的是破坏社会信任和行业生态的“生意”，已涉嫌传授犯罪方法罪。

虚构事实、恶意索赔的直接受害者是平台和商家，他们面临经济和信誉的双损失。而钻“外卖赔付”空子实施恶意索赔，也会挤压其他消费者正常维权空间、加剧维权难度，可谓是对正常餐饮生态的破坏，使得多方利益受损。对买卖“外卖赔付”教程背后的黑手，必须要及时斩断。

这种行为的性质是十分恶劣的。因为不管是恶意骗赔、还是传授黑产教程，在法律层面上都是违法的。以维权为名行敲诈之实，涉嫌敲诈勒索罪；而背后的教程黑产，则涉嫌传授犯罪方法罪。而且，受到危害更多的是中小商家，所以黑产社群的存在，本质上破坏了营商环境，损害了中小商家的利益。

北京警方近期就披露了一起案例：28岁的男子员某某通过订餐平台下单后，以饭菜中吃出头发、细线、虫子等为由进行投诉，要求调解赔偿。只要商户赔钱，员某某便撤销投诉。警方会同市场监管部门开展调查后查明，今年以来，员某某恶意索赔190余次，涉案金额4万元。目前该男子因涉嫌敲诈勒索罪已被刑事拘留。

消费者的维权通道，不能变成不法分子的敲诈窗口，和商家赔钱保平安的伤心地。外卖商家要增强法治观念，依法合规经营，遇到投诉应该正常处理，而不是本着息事宁人的态度“花钱买平安”，助长不法分子的气焰。

社交平台作为“外卖赔付”教程的流出地，也应加强信息发布审核和巡查力度，发现黑产信息立即采取处置措施，该封禁就及时封禁，并保存记录并向有关部门报告，及时阻断传播。这是《网络信息内容生态治理规定》划定的基础红线。