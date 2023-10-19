禁养犬名单，为何中国各地不统一？

来源：央视网

作者：于天昊、应凰

10月16日，一则成都崇州市大型犬撕咬2岁半孩童的视频引发关注，肇事犬只是罗威纳犬，这种犬类动作迅猛，气势强悍，公犬的肩高一般在70-90厘米，母犬在65-80厘米，在一般意义上属于大型犬种（一般各地规定肩高60厘米以上算大型犬）。

但翻看《成都市养犬管理条例》，其中规定了22种烈性犬、大型犬，却没有包括罗威纳犬。

调查发现，目前出台了城市养犬管理条例的城市，对禁养犬、限养犬的规定却不尽相同。

在北京的重点管理区（城六区）内，肩高超过35厘米的犬只是不允许饲养的，且每家只能饲养一只。

而像石家庄等城市的重点管理区，则列出了“准养犬清单”，并对犬只的肩高、体长提出了要求，而太原等城市，则是列出重点管理区“禁养犬清单”。

如果再看得细一点，即便是都发布了重点管理区的养犬“黑名单”或者“白名单”，不同城市的名单也不同：比如沈阳规定了48种禁养犬只，上海21种，南京30种，济南56种……

数量差异巨大，便可能存在某个犬种在一地可养，在另一地禁养的情况。

例如我们最熟悉的中华田园犬，作为本土犬种，在大多数城市反而是被禁养的，在沈阳、郑州、海口等地，中华田园犬被列入了烈性犬名单，而在呼和浩特，它又是重点养犬管理区允许饲养的犬种。

不同城市对饲养数量的规定也不同。像北京、天津等城市，重点管理区内的饲养犬只数量严格限定在一只，而南宁、重庆等一些城市，如果在登记周期内没有犬只违法记录，则可以申请饲养第二只。

在犬证的办理费用上，一些城市需要按年缴纳，价格从几十元（人民币，下同）到上千元不等，一些城市则完全免费。

纵观养犬的相关法律法规，除《民法典》中犬类伤人责任界定等方面的规定和表述之外，目前全国施行的统一规范是新版《动物防疫法》，已于2021年正式实施，其中新增了养犬人应当为犬只接种疫苗、携犬出户应当佩戴犬牌并系犬绳等要求。

但落实到各地，具体养犬细则的制定权则交给了省、自治区、直辖市的人民政府。

这也就是各地养犬规定差异如此之大的原因。

中国幅员辽阔，各地区差异巨大，根据不同地区的当地实际情况、人口密度、城市环境等因素来制定符合当地特色的地方性法规、规章或规范性文件，是中国立法的一大基本特征。

现如今，就中国城市环境的整体发展而言，不同地区之间交流往来日益增多，差异巨大的政策法规，可能引发“水土不服”，想要克服这种地方差异带来的矛盾，需要的是与时俱进的政策跟进、和不断积极完善政策体系的运作机制。

如今，“代办狗证”的广告在互联网上比比皆是，或在办狗证时打擦边球“蹭”一个允许饲养的品种，或抱着侥幸心理偷偷饲养......只要有心，总能从现有的制度中找到漏洞。

公安机关人手不足、注册登记制度流于形式、处理纠纷时采取“和稀泥”的态度、社区治理功能的缺位，都是导致如今养犬管理制度执法不严、打击力度不够的原因。

犬只虽是人类的宠物、伙伴，但同样需要管理规范，当下我们需要做的，是从各方面让养宠这件事尽快适应飞速现代化的社会，观念意识、政策体系、执法监督，都需要抓紧跟上。