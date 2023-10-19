来源：北京商报

作者：陶凤

尽管威马汽车做了澄清，但数万名威马车主可能要迎接最坏的结果。

董事长“跑了”，客服消失了，智能不见了。工厂停摆，经销商撤店，供应商断供……在此之前已负面缠身的威马汽车还在加速坠落。

曾渴望靠IPO拿一笔救命钱，但这个计划一再告吹，威马最终陷入一场恶性循环。等威马创始人沈晖回过神来，再想拥抱资本市场，才发现世界已经变了。

没钱了，最后可能连命也没了。

滚烫的热钱，没能烧出一个成功的威马。快速发展的新能源车行业，典型的特征是高投入、高风险、低回报。

而威马又是典型中的典型，威马的融资金额比“蔚小理”任何一家都多。钱多，花钱也都是大手笔。自建工厂和自研电池等重资产模式，又让威马烧光数百亿投资后岌岌可危。

让人细思恐极的是，威马是一面镜子。技术研发、产品迭代、生产制造、渠道拓展、服务生态等都需要更多的资金投入。

威马无限接近成功，又离成功越来越远。对于每个造车新势力来说，“卷”不动了，掉队了，失策了，都可能成为下一个威马。

由于集中度低、市场格局分散，中国的新能源车市场维权面临难上加难的局面。大大小小百余家经历一场生生死死的优胜劣汰，倒闭、破产可能是行业今后的通病。

企业自身债务难解、员工欠薪之外，数万车主维权的权益没了着落。车机App运营不稳定，车辆剐蹭后无配件维修，一切后顾之忧都没了解决之道。

和传统车企不一样，新能源车的逻辑是智能升级带来用户体验。这种模式让车企将售后、用户数据、维修等话语权牢牢掌握在了自己手中。

不同车企差异化竞争，彼此“水火不容”。零部件、核心技术有各自的特点，内部升级革新快。谁也帮不了谁，后续的维修成本高昂。

传统车企普遍车型种类众多，往往不会因为一条业务线的失利而“整车”颠覆。换句话说，新能源车不是传统车企业务的全部，车主的维权至少不会求助无门。

而一旦一家新能源车企出现危机，车主的维权会陷入空前被动的境地，就像威马车主面临的困境，能救他们的只有威马，形成了尴尬的闭环。

聚集车主投诉的车质网显示，与威马汽车有关的大量投诉，经常会被归纳为一个绿色图标显示的问题即“配件争议、无零配件”。

保有量越少的车型，配件供应商越少，救起来越难。一旦企业破产，原厂不生产配件了，车主维修苦于没有配件，环环相扣进入了死胡同。

威马倒下了，车主怎么办？这不是留给威马自己的考题，而是整个中国造车新势力必须回答的问题。