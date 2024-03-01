烟花汇演能否发展成长期“港版花火大会”？

来源：香港中通社

作者：张明臻

香港最新一份财政预算案公布，旅发局将在维港每月举办烟花和无人机表演，但有效时间未定。业界指出，能否发展成长期“港版花火大会”，还要视今年效益而定。

维港夜空的璀璨烟花，以及去年在湾仔和西九文化区海傍的特别水上烟火汇演，深受市民游客欢迎；分别吸引逾34万及47.9万人次欣赏，并有力带动旅游相关产业效益，业界反映正面。

此次，当局决定短期为旅游业增添活力，提振消费，料每次烟火花费仅约100万港元（约17万新元）。为将效益最大化，还将于维港海滨选择合适地点，以试点方式引入餐饮、零售及娱乐等商业设施，为游客带来方便及更好体验。同时，重新打造“幻彩咏香江”灯光音乐汇演。

香港旅游促进会总干事崔定邦对记者说，消息公布后，业界反映正面也非常支持。过去两场大型烟花汇演，吸引很多中国大陆和国外旅客来港，业界反馈业绩都很不错。目前，香港就是需要旅客来港后有多一点节目，也让香港本地人假期时也能留在香港。

他指出，香港需要多些特色活动，让客人每个月都想来。有的客人不能在元旦新年时过来，现在为他们提供更多的选择安排。政府也不单是放烟花，并配合相应活动，相信会将想去日本看烟花的人，拉到香港来。

有声音认为，每月放烟火太密，担心没有新鲜感。其实从日本花火大会就可看出，活动完全有发展成长期特色、具低成本高收益的旅游产业链机会。

日本以冬季旅游更为吸引，滑雪、温泉、富士山等都具地方特色，而花火大会是日本夏季旅游招牌。疫情解封后，2023年单在关东地区，7月22日至8月12日的三周内就有16场烟花大会，8月5日单日就有5场，合共发射8.5万发烟花。

花火大会并给日本带来庞大经济效益。以去年8月的长良川花火大会为例，据当地市场研究机构统计，参观人数约45万人；除当地居民外，过夜旅客有28万人，占总人数60%以上。涉及所有游客交通费、餐饮费、纪念品费在内的旅游消费金额计算，该烟火大会经济效益约为30亿日圆（约2700万新元）。

而去年7月底举行的第46届隅田川花火大会，吸引约103万名观众参与。到访墨田区游客中有86%为一日游，每人花费约290港元；14%为过夜游客，每人花费约550港元。若计算其他非直接收入，一场隅田川花火大会在全国带来合共157.68亿日圆，约8.53亿港元的经济连锁反应。但大会行政支出只有约4670万日圆，相当于投资回报率高达337倍。

香港旅发局将从政府给予的预算中调拨资源处理烟花汇演相关费用，日本则大部分是通过捐赠和赞助得到，包括在活动中受益的游船业、酒店餐饮业等。

崔定邦认为，香港完全有能力发展成港版烟花大会，维港的魅力在世界都知名。若是想发展成长期产业，最后肯定是要转变为一个商业行为，前期由政府付费完全没有问题。政府目前首要目的，还是考虑短期吸引旅客来港，刺激消费。能否发展成为长期特色活动，可能还要看今年的效益。