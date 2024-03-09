新中式订单火爆 浙江旗袍小镇冀接“泼天富贵”

来源：中新社

连日来，在浙江台州临海市涌泉镇的一间旗袍店铺内，负责人冯言君接待了一批又一批来自杭州、苏州等地的客户。走进店铺大门，设计、制版、裁剪、大烫、钉扣等服装加工流程清晰可见。二楼的展厅则展销当季新款旗袍、马面裙等“新中式穿搭”的宠儿。

“我们正月初六（2月15日）就复工了，至今还欠着不少客户的订单。”冯言君受访时说，龙年春节过后，客户都奔着马面裙和新中式旗袍而来，3月是旗袍销售旺季，他们正加足马力生产，以满足市场需求。

随着“新国潮”迅速崛起，旗袍、马面裙等紧跟潮流、频频出圈，成为当仁不让的国货“潮品”。而“国潮热”的背后，也让涌泉镇这一低调的“旗袍小镇”又“火”了一把。

3月7日，该镇举办首届旗袍文化艺术盛典——100个旗袍展销摊位上摆满了琳琅满目的旗袍产品，吸引来自全国各地的旗袍商家采买。

涌泉镇自清代开始盛行绣花，新中国成立以来，一直是台州地区绣衣加工的重点乡镇。20世纪80年代，当地大大小小的绣衣厂有10多家，绣衣业成了主要产业之一。

“生产跟着消费走，随着‘中国风’吹进了这座百年绣花小镇，旗袍就‘火’了。”当地旗袍品牌“歖旗着”主理人尹晓波介绍说，2012年以来，越来越多的经营主体将新中式旗袍作为主要生产方向，而临海拥有悠久的桑树种植历史与完善的服装产业链，进一步推动了绣衣旗袍产业的发展。

涌泉镇的一组调研数据显示，在产销占比上，涌泉旗袍总产量占中国的40%以上，涌泉商人拥有中国50%的旗袍批发销售渠道。“说到旗袍与丝绸，大家第一反应就是苏州和杭州。但事实上，苏州的许多旗袍商铺都由涌泉籍商人经营，且多为产销一体的企业。”冯言君说。

截至2023年5月，涌泉镇旗袍经营主体共有828家，带动就业8000余人。目前，该镇旗袍年产值近12亿元人民币。乘着越刮越盛的“国潮风”，当地要如何接住“泼天的富贵”？

“新中式旗袍作为一种新兴服饰，正将传统与时尚融合，演绎独特的东方美学韵味，逐渐成为时尚界的新宠。”“西姿”旗袍品牌负责人王群说，他们提前布局，但是会在传统丝绸文化的框架内去研发新式旗袍。

在尹晓波看来，旗袍代表的不仅仅是美，更是传统文化，国风花型、中式盘扣以及丝绸面料都是旗袍不可或缺的传统元素，“要让擅长的人做擅长的事，做好资源整合，如今互联网发达，我们可以联系深圳、上海等地的设计师，共同设计合作。”

如今，涌泉镇的旗袍产业也面临“发展的烦恼”——原创设计是旗袍的核心所在，但目前当地只有少数旗袍企业具有独立打版设计的能力。

在此背景下，2022年以来，临海市不断推动绣衣旗袍产业专业市场建设——预计今年7月，涌泉旗袍产业园开园，其将为旗袍产业提供一个从设计研发、体验定制、线上线下销售到产业孵化一体化的聚集平台。