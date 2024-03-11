我们今天纪念金庸的意义何在？

来源：中新社

作者：香卢平

3月10日是已故文学泰斗金庸（查良镛）百年诞辰，借此之际，香港各界都在纪念、追忆他的文学感染力，功在文学武林，是真正侠之大者。

为何我们今日还在纪念金庸？无疑是因为他构建出妙趣横生、荡气回肠的武侠世界，影响深远，凝结着一代又一代华人的文化认同。

尽管诞生于香港商业化的环境中，金庸的作品却无某些旧式武侠小说那种低级趣味和粗俗气息。相反，通俗而不媚俗，武侠其表，世情其实，深入呈现历史变迁与人生百态。支撑起瑰奇的想像与故事架构的，实为纯粹的传统中华文化。

也正因如此，金庸的小说一贯被视为“文化中华无形的精神堡垒”。让散落各地的全球华人在郭靖、黄蓉、东邪西毒、南帝北丐中神通的世界里，重新发现历史文化的传承，润物细无声，与中华文化间连结感由此萌生。

而着眼香港，金庸脍炙人口的武侠小说，又为电影、电视、电台广播、舞台剧，以及潮流电玩和各类文创产品提供无穷无尽的素材，对香港过去数十年流行文化的发展，有着巨大的贡献。可以说，金庸留下的文化遗产，似是取之不尽、用之不竭。

数年前，香港文化博物馆斥资约1000万港元（170万新元）设立全港首个“金庸馆”，透过逾300组展品介绍金庸的早期事业、武侠小说创作历程及其小说对香港流行文化的影响，包括早期流通的小说版本、珍贵手稿等。这一举措在当年确是独具慧眼，不仅洞悉港人所好，也深知香港文化的优势所在。

但在特区政府致力发展国际文化艺术交流中心，推动旅游和盛事经济的当下，我们不得不深思，金庸的作品是否仅能藏于博物馆？如何继续让这些文化遗产焕发新生、发扬光大？在笔者看来，香港可把握金庸留下的文化瑰宝，进一步打造这一独有的文化IP。

其一，各类纪念展可加以整合，增强吸引力。因应金庸百年诞辰，香港各界举办的纪念活动层出不穷，如“侠之大者—金庸百年诞辰纪念”，展出雕塑家任哲创作的10尊金庸小说角色人物雕塑等，主办方预计该活动将吸引约46万人次访客参与，金庸影响力可见一斑。各式纪念展可与已有的“金庸馆”形成联动，令展品常驻，丰富展品类别，运用科技策展手法提升展览互动体验感。

其二，打造以金庸为主题的文化深度游路线，开发文创产品。连金庸笔下提及的小岛也能借此拓展旅游业，更遑论香港这一与之渊源甚深的地方。特区政府可考虑将金庸生活轨迹开发为旅游路线，并研究相应的文创产品，为世界各地的“金庸迷”打造独具吸引力的文化深度游选项。

其三，结合科技重塑经典。为旧作品踵事增华，本属常事，当中也不乏成功例子，将金庸作品里的流行文化元素发扬光大，本就是香港的强项。业界可善加利用科技重塑经典，如开发手游项目和影视作品翻拍，应用VR等新技术，相信可为人们带来新的刺激和惊喜。

如此，或许有一日，这些新的“金庸群侠”再度成为香港流行文化的中流砥柱，将不再是遥不可及的梦。