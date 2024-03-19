《周处除三害》叫座 两岸电影新思考

来源：香港中通社

记者：施鑫岳

台湾电影《周处除三害》近期在大陆票房节节攀高，叫座的同时也掀起社会热议。台湾舆论认为，这部电影的题材选取、叙事方法及幕后团队可为两岸电影人提供全新思考。

综合各票房统计数据，截至3月17日，《周处除三害》在大陆票房已突破5亿元人民币；自3月3日起，已连续15日斩获单日票房冠军。不仅如此，这部已于去年在台上映、当时票房口碑平平的电影近期又“红回台湾”，在各串流平台高居点阅率榜首。

台媒据此发文指出，《周处除三害》是社会写实片，与过去在大陆受欢迎的“小清新”风格台湾电影大相径庭。难怪两岸都以“黑马”形容，也为两岸电影人未来选材，提供全新思考点。

该电影是香港导演黄精甫在台湾执导的首部作品，是近年来华语电影当中较为罕见的集合黑帮复仇、犯罪动作和暴力美学的电影。台湾“中时新闻网”刊载的一篇影评指，电影剧情推进带著浓厚的港产片特点，这是用港产片手法拍摄的台湾社会现实故事，也是影片在大陆市场叫座的原因之一。事实证明，只要故事足够好看、市场足够大，台湾电影仍有机会发光发亮。

《周处除三害》采用中国历史典故，片名源自《晋书·周处传》和《世说新语·自新》。台湾《联合报》文章认为，近年在所谓“反中”氛围下，台湾社会的大陆因素被刻意降低乃至丑化。这部电影用传统典故讲述台湾故事，让不同观众跨越文化及意识形态隔阂，观影后都能获得满足。其爆红并非昙花一现，而是能真正为华人电影合作开创新页。

台湾“风传媒”专栏文章提到，眼下，大陆社交平台有关《周处除三害》的影评、解析很多，片中插曲也被大陆网友所熟悉。在当前两岸关系形势下，一部电影能如此走红甚至抚慰人心，既不可思议、又难能可贵。该电影也让人再次发现，两岸之间有著超越政治藩篱的连结。

对于《周处除三害》在大陆卖座、大陆电视剧《繁花》在台湾引起追剧热潮的现象，中国国务院台办发言人陈斌华日前应询表示，大陆之大，是台湾很多艺人难以想象的，也是他们心向往之的。希望两岸影视界进一步加强合作，创作更多两岸同胞喜爱的作品，携手弘扬中华文化，丰富两岸百姓业余生活，促进两岸影视产业共同发展，做强做大中华民族的影视事业。