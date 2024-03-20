麻辣烫带火一座城 让“爆红”变“长红”是关键

来源：香港中通社

作者：黄璇

继淄博烧烤、哈尔滨冰雪游在全中国爆红之后，由“吃”引发的人们对一个地方的向往持续更新。最近，这一棒交接到了甘肃天水麻辣烫的手中。中国知名评论家、文化学者解筱文向香港中通社表示，烧烤麻辣烫虽好，让“爆红”变“长红”才是关键，想让游客对其形成持续的吸引力，还需要以此为“导火索”，充分发掘打造更为丰富的旅游产品。

距离淄博烧烤的爆火还不到一年，最近，甘肃天水麻辣烫登上各大社交平台的热搜榜，吸引了不少远道而来的食客和美食博主。纵观最近几年中国各地的文旅，解筱文分析，能被这“泼天富贵”“临幸”的要诀在于六个字：天时、地利、人和，缺一不可。

解筱文指，中国文旅产业正处于一个黄金发展期，国家政策的大力支持和市场需求的持续增长共同构筑了一个良好的发展环境，这是“天时”，是一个城市走红的起点。“地利”是文旅发展的基础，他重点强调连接一个城市的交通基础设施，而天水的文旅禀赋就很不错，虽然地处中国大西北，但拥有高铁、机场，在对外交通上具有一定优势。“一个城市即使有再好的自然禀赋和先天因素，如果没有便捷高效的交通基础设置做支撑，也只能望洋兴叹。通高铁的城市，必然就具有先决优势。如果这个城市再拥有机场，那么就更是如虎添翼。”解筱文道。

而政通“人和”意味著政府支持力度大，旅游服务质量高。在淄博烧烤的火爆背后，离不开当地政府的大力支持和推广；而在哈尔滨冰雪的发展过程中，也得益于政府对旅游产业的高度重视和投入；天水麻辣烫也一样，整个甘肃都在倾力支持，不遗余力开启“宠粉”模式，让公众感受到了这座西北小城的满满诚意。

然而，烧烤麻辣烫虽好，让“爆红”变“长红”才是关键。解筱文续称，当前这些已经爆火的城市，都是以独特的美食文化和风景名胜为基础，实现了文旅的深度融合。然而，文旅的魅力远不止于此，它还隐藏在更多未被发掘的地方。想让游客住得下、有得游、有得玩，对其形成持续的吸引力，还需要以此为“导火索”，充分发掘打造更为丰富的旅游产品。

“文旅的发展需要游客用心去发掘、传承、创新，达到从偶然到必然的流量‘引爆’。更需要各个城市深入挖掘每个地方的特色文化和自然资源，将其与旅游紧密结合，打造出独具魅力的旅游目的地。”解筱文相信，还有更多城市有潜力成为下一个“网红城市”。