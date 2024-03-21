泰国如开设赌业 会否带来治安问题？

来源：香港中通社

记者：关秀英

彭博社引述泰国副财务部长Julapun Amornvivat报道，国会将于本月28日考虑一项创建娱乐综合体法案，容许当地开赌，有关法案获国会通过后会交由内阁最后决定。报道又称开设综合度假村是为遏止国内非法赌博行为。学者认为，泰国开放赌业肯定会吸引更多的游客到泰国去，为泰国带来更大的经济效益，但泰国政府也必须在管理上做好规划，避免因此而伴随而来的治安问题。

对此，台湾佛光大学公共事务学系教授兼国际暨两岸事务处国际长陈尚懋20日对香港中通社记者表示，在没有办法完全禁止非法赌博情况下，不如通过合法的途径纠正它，如合法的管理，让赌业走上正轨；在特定的区域，让特定的人进去，这样对泰国非法赌博也会起到一定遏制作用。

陈尚懋续说，泰国非法赌博目前算是蛮严重的，当地人很喜欢购买一种类似“乐透”的彩票，这种彩票在当地相当风靡。特别是当地一些中下阶层的民众，他们都希望借助“乐透”买一个希望，然后让自己的生活环境变好。而还有相当一部分的民众可能觉得，彩票已无法满足他们的需要，开始去一些非法的赌场碰运气。

至于会否带来治安问题？陈尚懋认为这些问题是可以管制的。他指出，同样是亚洲国家，在赌场管理上最出名的大概就是新加坡。新加坡在开设赌场的同时对当地人附设了一些特定的条例，当地居民进入赌场，需向政府缴交每日150新加坡元或每年3000新加坡元入场费。另外，发现家人有赌徒心态的亲属可向赌场申请“禁门令”。它吸引的对象以游客为主，在这种情况底下，新加坡即使开放赌业，对当地民众造成的负面影响不大。

陈尚懋又以韩国济州岛为例，岛上有赌场，也有饭店，即是那种所谓的度假村里面的赌场。今年年初，他还特别到访济州岛的赌场实地观察，该赌场跟新加坡一样，有一条严格的规定，就是当地人不能进去。

参考以上两个国家的做法，陈尚懋认为，开放赌场并不会造成什么治安问题，但前提是必须对赌场开放制定很严谨的后续管理政策，在这样一个管理政策稳定的基础上，才能减少它对治安带来的负面影响。

陈尚懋提醒，泰国对面老挝开了一家超级大型的赌场，他们的对象很明显就是泰国游客或泰国人。在这种情况底下，泰国开放赌场，除了可以减少泰国人跑到国外，也可以让游客留在泰国。泰国旅游业本来在亚洲就相当出名，如果在这个基础上再开放赌业，陈尚懋觉得对旅游业会带来更大的帮助。