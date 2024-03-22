为“高质量睡眠” 买单 解压疗愈受年轻人追捧

来源：中新社

作者：李明芮

“如今我找到了进入‘高质量睡眠’的方式。”每周“打卡”芳香疗愈馆的“90后”上班族张梓桐说，工作的紧张与压力，让她不断寻求“高质量睡眠”。“芳香疗愈馆私密舒适的氛围、植物精油的芳香，能让我很快进入梦乡。”

近日发布的《2024中国居民睡眠健康白皮书》显示，中国居民整体睡眠质量欠佳，总体睡眠得分为75分，还有较大提升空间。

当睡眠问题被日益重视，越来越多的年轻人开始追求“好眠”。时下，通过五感治愈、颅内声音传导等方式释放情绪，以达到助眠解压效果的芳疗、颂钵等疗愈养生方式正成为中国年轻人新的社交谈资。

热衷于养生的“95后”上班族赵心然告诉记者，相比于前几年风靡社交圈的瑜伽、养生操等养生方式，芳疗、颂钵等疗愈养生方式如今更受年轻人追捧。“在养生的同时，又能进入甜美的梦乡，这是我成为芳疗和颂钵疗愈‘热衷粉’的原因。”

据艾媒咨询《2023-2024年中国睡眠经济行业发展与消费需求研究报告》显示，随着消费者改善睡眠质量的需求日益增长，助眠产品供给品类增多和科技水平提升，2027年中国睡眠经济市场规模有望达6586.8亿元人民币（1228亿新元）。

记者在济南搜索某线上生活服务平台发现，“助眠”“芳疗”“颂钵”在地图上分别出现199个、38个、23个搜索结果。其中，既有专门做这些项目的疗愈馆，也有美容院、按摩院、瑜伽馆增设上述项目。

济南善緹芳自然疗愈馆主理人万鑫向记者透露，现在来体验疗愈养生的客户大多是“85后”。他们普遍面临着职场、情感关系等各种问题，“失眠”“焦虑”等是客户提到的关键词。

“对于长期饱受失眠、焦虑困扰的人而言，通过芳疗、颂钵等能缓解压力。”万鑫告诉记者，“90后”“00后”的年轻人由于工作、学业等压力问题，咨询的数量也在逐渐增多，“他们想获得生理和心理全方位的放松。”

在山东大学社会学教授王忠武看来，花钱体验“高质量睡眠”、享受疗愈养生，是年轻人热衷为情绪价值“买单”的表现。“这种消费行为的背后，是身处快节奏生活中的年轻人渴望得到情绪的解压与释放。他们希望忙里偷闲，充电放松，更好地投入工作和生活。”

“未来，疗愈养生的形式或许会改变，但可以预见的是，受众群体将持续壮大。”王忠武认为，各种新型的养生方式或许只是短暂给予年轻人“心灵治愈”的感觉，但对于追求身心健康的年轻人来说，它们无疑成为一种有效的助眠减压渠道。“疗愈养生或将演变成一种生活方式。”