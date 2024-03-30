小米造车，前景几何？

来源：中新社

作者：刘育英

在经过几个月的价格猜想之后，小米汽车终于正式发布。尽管拥有诸多优势，市场空间也足够大，但在电动车纷纷降价的背景下，小米汽车遇到的挑战也可谓不小。

小米28日晚的发布可谓“营销出圈”。国产造车新势力蔚来CEO李斌、小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏、理想汽车董事长兼CEO李想，以及长城汽车董事长魏建军和北汽集团董事长张建勇等汽车行业“大佬”出席了小米的发布会，给足了小米汽车“排面”。

与“从0到1”的造车新势力不同，小米已经拥有数亿手机用户的基本盘。小米2023年财报数据显示，小米手机已连续三年稳居全球前三，月活用户达到了6.41亿。众多“米粉”的关注，让这场发布会人气超高。

根据发布，小米SU7标准版定价21.59万元（人民币，下同，约4万新元），小米SU7 Pro版定价24.59万元，小米SU7 Max版本定价29.99万元，定价面向中高端消费者。市场认为该定价“堆料充分，具有性价比”。

对小米汽车，小米集团已有近百亿元投入。自小米于2022年宣布进军汽车业务以来，其公开的投资规模在汽车领域已达到98亿元。

发布会前小米展示了位于北京亦庄的超级工厂。据介绍，小米汽车工厂的关键工艺实现100%自动化，引入超过700个机器人，包括自动巡检机器人、AMR自主移动机器人等。依托超级大脑Hyper MOS和强大的AI数据分析能力，76秒可以下线一台新车。

经过三年的创业，小米汽车成为电动汽车市场的玩家。科技评论人闫跃龙认为，小米汽车的上市对电动车行业带来了新思路，一方面是小米汽车用做手机的方式做汽车，更多地从用户体验角度出发，比如隐形挂钩、雨伞收纳位、手机支架虽然细节，但是能切中用户痛点。

另一方面，小米的优势在于小米生态，此次小米集团董事长兼CEO雷军提出“人车家”全生态，实现了从手机、AIoT（人工智能物联网）到汽车的跨越。如在家中通过小米音响，即可远程调控车内空调；在小米汽车座舱内部，也可以通过监控摄像头远程看到家中的情况。闫跃龙表示，这为用户提供了跨越人、家、车的生态综合体验。

另外，尽管小米汽车错过进入市场最佳时间，但空间仍然巨大。2023年中国新能源车渗透率超过30%。2024年如果中国新能源乘用车平均渗透率增长10个百分点，则相当于200多万台的增量。这为众多电动车厂商提供了空间。

与此同时，中国电动汽车市场正在进行着激烈的竞争，已进入行业淘汰赛时间。2023年小鹏高端化遇阻，蔚来亏损211亿元。今年春节之后，新能源汽车开启新一轮降价潮，彰显目前中高端电动车市场的残酷。

在小米汽车的定价区间，同类车型还有极氪007、小鹏2024款P7i、特斯拉 Model3等。达睿管理咨询创始人马继华表示，小米汽车的价格处在20—30万元竞争非常激烈的价位，与造车新势力和中端燃油车都有竞争，能否改变既有格局，需要看小米品牌的吸引力与产能水平。

另外，电动汽车的盈利仍然是规模效应。在发布会现场，仅27分钟就有5万辆小米汽车“大定”预定，但关键在于能否向真实订单转化。“以小米的企业实力、品牌影响力及雷军的个人魅力，小米汽车销量是有的，下一步汽车用户体验的情况将决定未来的销量和前景。”马继华说。