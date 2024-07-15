欧锦赛的“风向标”，中国国足如何借鉴？

来源：新华社

作者：岳东兴、公兵、刘旸

2024年欧洲足球锦标赛已落幕。在英格兰队与西班牙队的决赛前，本届赛事呈现出的技战术打法和趋势，在业内人士看来已非常清晰。这对即将踏上世预赛18强赛征程的中国男足来说有借鉴意义。

法国队主教练德尚在谈到对这届欧锦赛的印象时曾表示，总体来看，各队战术素养很高，攻防组织得非常好，由防守到进攻的转换非常快。除德尚外，多支球队的主帅以及足球评论员们也都在强调转换的重要性。那这个术语，到底是什么意思？

技术分析师张铮向记者介绍，转换主要指球权的转换，大致有四个阶段，包括两个组织和两个转换：从后场向前场按部就班地进攻——组织进攻阶段；被断球或者因为失误丢失球权——攻转守阶段；先就地反抢，如没成功，需进入指定区域把三条线组织好——组织防守阶段；重新夺回球权——守转攻阶段。

张铮说，从近年来多次大赛技术报告看，控球率已是公认的不能决定比赛结果的数据了。但传控属于技术能力，与转换并不矛盾。转换也不是弱队才可以打，打个比方，这只是战术武器库里的一种武器而已。而强队的选项会多一点，可以传控也可以转换。现代足球追求快速高效，而转换投入较少的兵力往往可以取得更好的回报，符合“高效”的特点。归根结底，怎么踢更有效率，大家就会朝着那个方向去踢。

第一次参加欧锦赛的格鲁吉亚队在16强战中打出高效的转换，让西班牙队防线岌岌可危。在头号球星克瓦拉茨赫利亚的带领下，他们发起反击的那位球员，往往是不顾一切地长途奔袭，接着就是线路清晰地转移，在简练、熟练、精准的几脚传递后，格鲁吉亚队就能打穿西班牙队防线，获得射门空间。虽然这支欧锦赛“新军”最终止步16强，但首次参赛就能小组出线的他们，为世界足坛提供了以弱胜强的实战模版，值得中国男足教练组推敲。

当各队都在重视打好转换、提高效率时，仅靠这个战术就够了吗？答案是否定的。法国队后腰楚阿梅尼、卡马文加和坎特都具备守转攻阶段的高效转换能力，但前场欠缺灵气的法国队，最终还是在半决赛中负于西班牙队。那么，“斗牛士军团”到底强在哪里？

荷兰人杰森·维米尔是中超北京国安队的“个人技术教练”，平时既培养球员的技术能力，也帮助康复中的球员找回球感。他对记者说，足球比赛几乎每年都在变。本届欧锦赛，一些世界名帅和强队重视的新趋势值得关注。比如，比赛中的转换速度，尤其是从防守到进攻。大多数教练认为，球员们在反击中必须跑得更快，必须更有爆发力、更坚定。这是因为现代足球的团队中有了许多新岗位，可以帮助球员变得更快。这些新岗位的工作人员平时甚至可以不碰球，他们的主要任务是分析数据、编辑视频，在健身房协助球员锻炼。一方面，数据分析和健身房的训练储备是一支球队想要取得佳绩的保障。另一方面，在高强度比赛中能将球准确传出，在关键区域能一对一突破或进球，这些源于青训的技术能力往往决定谁能夺冠。进入决赛的西班牙和英格兰队球员具备这些特质。

维米尔分析，西班牙队是一支更加“以团队为导向”的球队，他们的传球技术能力惊人，既快又准，再加上威廉姆斯、奥尔莫和亚马尔在前场的创造力，使球队在整体技术能力上达到很好的平衡点。

“我看到罗德里（西班牙中场核心）能够一脚踢出速度极快、距离超过20米的传球，一下撕开对手的防线。亚马尔在对阵法国队时突破、内切、盘带、射门，一气呵成。常踢球的人知道，在欧洲最高水平的比赛中做到这些是多么困难。”他说。

“英格兰队进决赛并没有让我惊讶。他们某些球员的个人技术素质非常突出，如贝林厄姆、萨卡和凯恩等，只需要一次不是绝对机会的机会，就可以进球。他们的个人技术能力超过了半决赛对手荷兰队的一些球员。”

维米尔总结说，不论转换等战术如何布置，技术能力在欧锦赛上依然是决定一支球队能否夺冠的主导因素。科技不断进步，一支球队的技术保障团队也在不断扩大，这推动了足球运动发展，但由各地青训质量决定的球员技术能力仍然起主导作用。

“你可以跑得尽可能快，但如果你不能正确地把球传给队友（像罗德里和克罗斯那样），或者你无法一对一突破（像萨卡和亚马尔那样），你将永远无法达到顶峰。”