“金牌效应”再掀香港击剑学习热

来源：中新社

自东京奥运会上运动员张家朗凭一剑拿下香港回归以来首枚奥运金牌后，击剑（香港称为“剑击”）这门小众运动逐渐走入香港市民视野，掀起一波学习击剑的热潮。而本届巴黎奥运会上江旻憓、张家朗先后在击剑项目上各为中国香港队收获一枚金牌，香港“学剑热”再度来袭。

回顾历史，击剑运动在香港的发展萌芽于第二次世界大战后，当时回流的留学生把这项运动引进香港。20世纪60年代，击剑运动开始植根香港校园并稳步发展，不过当时香港击剑运动整体仍为业余水平。进入21世纪，香港开始出现专门培训击剑运动的机构。而张家朗的奥运首次夺冠，更让香港击剑培训机构如雨后春笋般成长起来。截至目前，仅属于中国香港剑击总会旗下会员的击剑培训机构就达46家。

“上届奥运张家朗夺金后，我们机构多了几百人来学击剑，人数上升了两三倍。”在位于石门的剑击学堂，同为张家朗队友的香港击剑运动员黎家俊对中新社记者说，在香港社会，很多事讲求明星效应，运动项目也一样。不少市民是观看了热血沸腾的比赛直播后才对击剑产生兴趣，从而慢慢去了解规则，再进一步去尝试。

如他所言，记者连日来查询数家香港击剑培训机构，发现自本届奥运会江旻憓夺冠起，收到的报名或查询数量剧增，许多家长也趁着暑假带孩子前往体验击剑的乐趣。为此，许多培训机构或增开班级，或增聘教练来满足迅速增长的需求。

“张家朗是土生土长的香港人，不少小朋友会觉得张家朗可以夺金，代表自己也有这个可能性，可以成为下一个张家朗。”香港剑击学校校长黄赞说。2002年，曾为击剑运动员的他创办香港剑击学校，希望将击剑这项以往的冷门运动在社会推广。

如今，击剑运动在香港逐渐走向成熟。江旻憓启蒙教练陈伟劲说，击剑在香港流行起来的原因，除了香港运动员在国际大赛上取得优异成绩、打破欧洲运动员对该项目的统治地位外，也是得益于多年来的投入积累，从“量变”完成了“质变”。

诚然，多年来香港特区政府推动体育发展精英化、盛事化、普及化，近年再加入产业化和专业化作为发展方向，对中国香港运动员在奥运中连接取得佳绩有所帮助，而运动员的成功也会促使特区政府投入更多资源支援体育事业发展。在2023年香港特区行政长官施政报告中，就提到特区政府会继续提供多项康乐设施，包括设有击剑训练及比赛设备的体育馆。

“很高兴看到，特区政府近年来所投放的资源渐见成果。”香港大型体育活动事务委员会副主席、香港特区立法会议员郑泳舜说，期望本届奥运会后特区政府能够投放更多资源，让“五化”工作得到均衡的发展。他还建议，可将击剑运动视为香港品牌运动项目，加快规划及兴建专门的击剑场馆，支持击剑普及化、专业化、盛事化等工作。